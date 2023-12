Ferrari begon met hoge verwachtingen aan het Formule 1-seizoen 2023. Al gauw werd duidelijk dat er niets te beginnen viel tegen de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. Slechts een race werd niet gewonnen door de RB19: de Grand Prix van Singapore. Daar kwam Carlos Sainz als eerste over de meet. Teamgenoot Charles Leclerc kende een solide jaar met zes podiumplaatsen en vijf pole-positions. Met het juiste materiaal kan de Monegask meedoen om de wereldtitel, daarvan is voormalig Formule 1-coureur en huidig F1-analist Johnny Herbert overtuigd. Wel moet hij nog iets verbeteren.

“Als ik kritisch moet zijn, is het enige punt iets wat we allemaal hebben gezien: die fouten. En die fouten zie je niet bij Max, en ook niet echt bij Lewis”, stelt Herbert in gesprek met PlanetF1.com. En dat is iets wat Leclerc moet veranderen, wil hij echt mee gaan doen om de hoofdprijzen: “Dat is het sterke punten van de jongens die wereldkampioen worden. Ga maar terug naar Senna, Prost, Lauda en dergelijke mannen. Ze hebben gewoonweg de vaardigheid om elke keer te presteren zonder de fouten te maken die andere rijders wel maken. En die coureurs die die fouten maken, kunnen dat over het algemeen nooit meer helemaal omdraaien en weer in de positie komen om mee te doen om het kampioenschap. In de jaren dat hij de titels won, maakte hij deze fouten niet.”

Toch ziet de voormalig Formule 1-coureur in Leclerc wel een potentiële wereldkampioen: “Charles heeft aan het einde van het jaar bewezen dat hij de goede kant op gaat. Kan hij Max en Lewis aanvallen? Absoluut kan hij dat, dat heeft hij ook al bewezen. In de wiel-aan-wiel duels met Max die hij heeft gehad, is te zien dat ze respect voor elkaar hebben. Dat is zeer, zeer belangrijk.”

