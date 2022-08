Wat betekent de verlengde F1-deal met Honda precies voor Red Bull?

Eigenlijk blijkt uit alles dat Honda spijt heeft van het officiële Formule 1-vertrek aan het eind van 2021. Met de wereldtitel van Max Verstappen is er weliswaar op de best mogelijke manier afscheid genomen, maar er zat nog meer in de tank. Niet voor niets liet Masashi Yamamoto in Abu Dhabi al aan deze site weten dat Honda naar zijn mening te vroeg afzwaaide. Het vertrek is een besluit van hogerhand geweest, maar valt met de kennis van nu behoorlijk kostbaar te noemen.

Zo zijn veel van de wensen die het Japanse merk had inmiddels ingewilligd. Doordat de doorontwikkeling aan banden is gelegd, zijn de kosten prima te behappen en bovendien komt er op termijn een motorisch budgetplafond. Daar komt bij dat Honda mede door de ontwikkelingsstop een zeer competitieve motor heeft. De motor van 2021 was al goed en de aanpassing naar E10 (volledig door Honda gedaan) is ook piekfijn vormgegeven. Honda heeft dus een competitieve motor achtergelaten, maar plukt daar PR-technisch geen vruchten van. Zo is het HRC-logo op de auto's wel leuk, maar had de uitstraling veel groter kunnen zijn als het ook officieel nog Red Bull-Honda was geweest. Nu heeft Honda wel de lasten van de huidige motor, maar amper de lusten. Althans: Red Bull betaalt voor de motoren en F1-volgers weten ook wel dat het om Honda-motoren gaat, maar voor het grote publiek was het PR-effect zonder een officieel vertrek veel groter geweest.

De intellectuele eigendommen van Honda

Dat laatste is zoals bekend niet gebeurd, al komen alle motoren tot en met 2025 nog wel uit Japan. Het heeft naast het geld vanuit Red Bull ook met een andere factor te maken: de intellectuele eigendommen van deze krachtbron. Zeker doordat Red Bull vanaf 2026 in zee gaat met Porsche wil Honda niet dat die bij de VW Group terechtkomen. Door alles tot die tijd zelf te blijven doen, kan Honda de intellectuele eigendommen behouden - het maakt ook deel uit van de genoemde deal. Het nieuws van afgelopen week gaat echter niet zozeer over deze aspecten die al duidelijk waren, als wel over de steun die Red Bull achter de schermen nog krijgt. In eerste instantie zou die steun tot 2023 doorlopen. Red Bull zou in Milton Keynes en op het circuit worden geholpen door Honda-mensen, hetgeen ook van belang is bij betrouwbaarheidsproblemen. In 2024 en 2025 zouden de motoren nog altijd uit Japan komen, maar zou Red Bull Powertrains die in eigen beheer moeten nemen. Juist dat aspect is met de aankondiging van afgelopen weekend veranderd, waardoor Honda nu tot en met 2025 nog hulp blijft bieden achter de schermen.

"Godzijdank is er bij de Japanners een verandering in de denkwijze gekomen", legt Helmut Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com uit. "In het oorspronkelijke plan hadden wij de motoren vanaf 2023 zelf moeten runnen. Maar dan kom je ook met reserve-onderdelen te zitten en negentig procent van die leveranciers zit in Japan. Godzijdank is dat nu teruggedraaid, anders was het technisch, logistiek en ook qua taal echt een probleem voor ons geworden. Nu blijft Honda alles regelen."

Gevraagd hoe dat precies werkt en of Red Bull de motoren compleet krijgt aangeleverd van Honda, vervolgt Marko: "Compleet, ja. Wij krijgen die motoren verzegeld en kunnen er ook niet in kijken. Dat is trouwens ook belangrijk voor onze status als nieuwkomer in 2026." Marko refereert daarmee aan de concessies die Red Bull-Porsche onder het nieuwe motorreglement wil krijgen ten opzichte van Mercedes, Ferrari en Renault. De situatie met Honda kan Marko helder samenvatten: "De motor komt in een doos aan en als er iets mee is, mogen alleen Honda-mensen aan de motor werken."

Wat doet Red Bull Powertrains momenteel?

Als al het werk aan de huidige motoren nog door Honda wordt gedaan, komt natuurlijk wel de vraag op wat Red Bull Powertrains momenteel doet. Zo heeft Red Bull verschillende mensen van Mercedes overgenomen, maar als die niet aan de Honda-motor mogen zitten, wat doen ze dan wel in de komende jaren? "We praten momenteel al over 300 medewerkers en die werken allemaal aan het volgende motorreglement", reageert Marko. "Als er een nieuw merk bij komt in 2026 [Porsche] dan kunnen we de krachten namelijk bundelen. Die nieuwe partner kan dan alle faciliteiten gebruiken die wij al hebben en dat is natuurlijk een groot pluspunt. Als er een nieuw merk komt, kan dat meteen rekenen op een fabriek met zes testbanken. Qua faciliteiten gaan we voor het beste van het beste."