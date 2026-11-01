Formule 1 GP van Qatar

Wat betekent de MotoGP-boycot van Yamaha voor F1 in Qatar en Abu Dhabi?

F1 is nog altijd van plan om de twee afsluitende Grands Prix in het Midden-Oosten af te werken, ook na het verrassende nieuws van Yamaha. Wel houdt F1 vinger aan de pols, onder meer wat betreft de mid-term elections in VS.

Ronald Vording

Bewerkt: 1 nov 2026, 18:21

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In de MotoGP-paddock hebben de spanningen over de Grand Prix van Qatar dit weekend een kookpunt bereikt. Achter de schermen rommelde het al langer en hebben meerdere rijders hun zorgen geuit, maar zondag heeft Yamaha als eerste fabrikant echt een statement gemaakt.

Zowel Yamaha als zusterteam Pramac heeft besloten om de race te boycotten, waar de MotoGP op heeft gereageerd met een statement waarin niet alleen werd gedreigd met contractuele, maar ook sportieve sancties. Alex Marquez zal eveneens afwezig zijn in Qatar, aangezien hij een operatie heeft gepland na zijn zware crash in de Grand Prix van Catalonië, afgelopen mei.

Het onderstreept dat niet iedereen in de MotoGP staat te springen om onder de huidige omstandigheden naar het Midden-Oosten af te reizen, al houdt het kampioenschap vol dat het raceweekend op het Losail International Circuit van 6 tot en met 8 november ‘gewoon’ doorgaat. Deputy CEO Carlos Ezpeleta is donderdag zelf naar Qatar afgereisd om met de lokale autoriteiten te spreken over veiligheidsgaranties.

De positie van de MotoGP is ook interessant in het licht van de Formule 1, aangezien de hoogste klasse op twee wielen inmiddels ook onder de paraplu van Liberty Media valt. De Formule 1 brengt drie weken later (27-29 november) een bezoek aan Qatar en laat aan Motorsport.com weten dat die plannen ondanks het nieuws van Yamaha ongewijzigd zijn.

Dit is ook de strekking van een brief die tijdens het F1-weekend in Mexico naar alle teams is gestuurd, een brief die is ingezien door Motorsport.com.

In deze brief herhaalt F1 dat het nog altijd de bedoeling is om het seizoen in Qatar en Abu Dhabi af te sluiten. Teams zijn middels de brief van tevoren op de hoogte gebracht van het Yamaha-nieuws, waarbij wordt opgemerkt dat de andere fabrikanten en de MotoGP als geheel wel gewoon afreizen. F1 ziet geen reden om nu al in te grijpen, waarbij wordt benadrukt dat zowel het reisadvies als ook de verzekeringssituatie sinds mei niet zijn veranderd, wat de koningsklasse in staat stelt om te gaan.

Foto door: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Logischerwijs blijven er cruciale variabelen, waar de mid-term verkiezingen in de Verenigde Staten wellicht de belangrijkste van zijn. In het Midden-Oosten bestaat de vrees dat de conflicten daarna verder kunnen escaleren, al heeft de Formule 1 al een plan B achter de hand in de vorm van Imola.

Zoals eerder door Motorsport.com gemeld, is de organisatie in Imola ruim anderhalve maand geleden groen licht gegeven om de voorbereidingen te treffen en de tijdelijke tribunes op te bouwen. Dit geeft F1 de mogelijkheid om snel te schakelen als de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten in de komende weken verslechtert.

Mocht er geen gebruik worden gemaakt van dat plan B, dan heeft F1 toegezegd alle kosten van de voorbereidingen in Imola op zich te nemen, zodat de organisatie in Emilia-Romagna in geen enkel scenario financiële risico’s loopt.

Waarom F1-coureurs en teambazen zich op de vlakte houden

Waar meerdere coureurs en teams zich in de MotoGP kritisch hebben uitgelaten over het plan om naar het Midden-Oosten af te reizen, is dat in de Formule 1 veel minder het geval.

Uit de brief in handen van deze website blijkt echter dat teams en coureurs ook worden opgeroepen om zich niet kritisch uit te laten, net zoals dat begin dit jaar is gebeurd over het technisch reglement. In het geval van het Midden-Oosten wordt aan teams gevraagd om F1 en de FIA te vertrouwen en in publieke optredens de lijn te volgen van wat ze in de afgelopen weken steeds hebben gezegd.

Dit is terug te zien in verschillende persconferenties met coureurs en teambazen in de afgelopen weken, zo ook in Mexico. Toen het onderwerp ter sprake kwam tijdens de vrijdagse persconferentie, reageerde Red Bull-teambaas Laurent Mekies:

“Het is doorgaans aan de FIA en F1 om dit zo volledig mogelijk te beoordelen, met alle beschikbare informatie, en ons op basis daarvan richting te geven. Omdat wij niet dezelfde inspanningen leveren als zij om de situatie te beoordelen, vertrouwen we er volledig op dat zij de juiste beslissing nemen”, aldus Mekies. “Ik moet zeggen dat de geschiedenis heeft laten zien dat ze de meeste van deze beslissingen in het verleden heel goed hebben genomen. Wat de deadlines betreft, denk ik dat alle teams in hetzelfde schuitje zitten en... De logistiek verloopt sowieso grotendeels via F1 en de FIA, dus we weten allemaal heel goed hoe het ervoor staat.”

Williams-teambaas James Vowles liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In de afgelopen weken zijn slechts twee coureurs on the record kritischer geweest: Max Verstappen en Carlos Sainz. Eerstgenoemde gaf aan normaliter zeer graag naar het Midden-Oosten te gaan, maar in dit geval – als het puur aan hem zou liggen – misschien liever ergens anders te racen.

Sainz zei tijdens de persconferentie in Austin dat het in zijn optiek lastig is om nu al volledig overtuigd te zijn van de veiligheid, ongeacht wat F1 en de FIA hem vertellen.

“Ik denk dat ze er behoorlijk van overtuigd lijken te zijn dat het doorgaat. Wat mij persoonlijk betreft, en ik spreek niet namens de GPDA, is het op dit moment heel moeilijk om daarvan overtuigd te zijn, omdat er nog altijd dingen gebeuren in het Midden-Oosten. Bovendien komen er natuurlijk verkiezingen aan in de Verenigde Staten en kunnen er op politiek vlak in de wereld dingen gebeuren die de komende maand, anderhalve maand, heel plotseling van invloed kunnen zijn. Dus ik denk dat het relatief voorbarig is om daar nu al zo van overtuigd te zijn.”

Het zijn valide uitspraken, maar in lijn met het bovenstaande is Sainz nadien op de vingers getikt en volgde er later die dag een verduidelijking in de Williams-groepsapp om te benadrukken dat ook hij F1 en de FIA volledig vertrouwt in deze zaak.

Dat F1 er actief op inzet, is onder coureurs logischerwijs ook alom bekend. Toen de uitspraken van Sainz tijdens de Nederlandse mediasessie in Mexico ter sprake kwamen, lachte Verstappen namelijk: “Na afloop zal iemand wel even naar hem toe zijn gegaan! Dat mag je natuurlijk niet zeggen.”

Op serieuzere toon laat Verstappen weten dat voor hem ook veel afhangt van de komende weken. Op de vraag van Motorsport.com of hij nog steeds achter zijn eerdere uitspraken staat, zegt hij nu: “Het ligt er ook een beetje aan wat ze je kunnen garanderen en wat er allemaal gebeurt in de komende weken. Je kan nu wel zeggen, ik ga er graag naartoe, maar je weet niet wat er volgende week gebeurt, omdat het natuurlijk nog altijd niet helemaal stabiel is in die regio.”

In de praktijk is F1 zich daar ook terdege van bewust. Doordat er extreem veel geld mee gemoeid gaat, wil niemand als eerste knipperen om de financiële verantwoordelijkheid te dragen en is het politiek gezien belangrijk om ook geen enkel signaal in die richting te geven.

In de communicatie met teams wordt echter zeer duidelijk aangegeven dat F1 de ontwikkelingen – waaronder de mid-terms – op de voet volgt en dat het “het juiste” zal doen als de situatie verandert. In dat opzicht heeft de koningsklasse op vier wielen meer tijd dan die op twee wielen.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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