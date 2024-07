Nu de Grand Prix van Groot-Brittannië achter de rug is, zijn we op de helft van het 24 races tellende Formule 1-seizoen 2024. Max Verstappen en Red Bull Racing staan als vanouds bovenaan in beide kampioenschappen, net zoals de afgelopen jaren het geval was. De marge is aanzienlijk, zeker in het rijderskampioenschap. Bij de constructeurs is de voorsprong 71 punten ten opzichte van Ferrari, met McLaren daar nog eens 7 punten achter.

Het papaya-oranje team liet op Silverstone - niet voor het eerst dit jaar - een mogelijke zege door de vingers glippen. Lando Norris eindigde als derde, teamgenoot Oscar Piastri kwam als vierde over de meet. Eerder in de race had McLaren nog een 1-2 in handen. De formatie maakte driemaal een cruciale fout tijdens de pitstops: eerst door geen dubbele pitstop uit te voeren tijdens de eerste stops, vervolgens door softs in plaats van mediums onder de auto van Norris te monteren, en de Brit miste zijn pitbox waardoor de bandenwissel langer duurde en Hamilton de leiding kon overnemen.

McLaren-teambaas Andrea Stella probeert het nog recht te praten: “De gemiste kansen zijn in eerste instantie goed nieuws. Twaalf maanden geleden hadden we het hier niet over. En we moeten vooral naar de positieve kanten kijken. Het team is gefrustreerd na deze race in Silverstone, omdat we op de derde plaats op het podium staan en de andere rijder vierde wordt. Maar wij scoorden de meeste punten van allemaal, nietwaar?”

Wat als?

De prestaties van McLaren ten opzichte van Red Bull zijn inderdaad enorm veel beter dan een jaar geleden het geval was, met dank aan goede upgrades sinds juni 2023. Toch overheerst het gevoel dat er veel meer in het vat had gezeten en dat er eindelijk weer een echte titelstrijd had kunnen plaatsvinden. Terugkijkend had McLaren ook zes overwinningen in plaats van die ene van Norris in Miami op zak kunnen hebben.

De races waarin McLaren fouten maakte - klein of groot - die uiteindelijk een doorslaggevende rol speelden, zijn Monaco, Canada, Spanje, Oostenrijk en Silverstone. In Monaco had Piastri voor de uiteindelijke polesitter en winnaar Charles Leclerc gestaan als hij al zijn snelste sectoren aan elkaar had geknoopt. Pole in Monaco is bijna een garantie op de zege. Norris had in Canada kunnen winnen als hij niet die extra ronde langer was buiten gebleven in zijn poging om via de overcut voorbij te gaan aan Verstappen en Russell, nadat hij eerder al kostbare tijd verloor door een ongelukkige timing van de safety car. In Barcelona verliepen de pitstops iets te traag. Bovendien pushte Norris iets te vroeg iets te hard om de banden van zijn laatste stint. De race daarna in Oostenrijk, had de Brit de winst kunnen pakken als de crash met Verstappen niet had plaatsgevonden en hij iets zorgvuldiger was omgegaan met de track limits.

Zinderende titelstrijd

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3e positie, in Parc Ferme Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Als we al deze kansen bij elkaar optellen en er verder niets zou veranderen in de einduitslag, was de strijd om de constructeurstitel een stuk interessanter. Red Bull zou nog altijd bovenaan staan, maar hun totaal zou zakken van 373 naar 364 punten. McLaren zou dan op 351 punten staan, dus slechts 13 punten achterstand. Ferrari zou terugzakken naar P3 op nog eens 55 punten. De vierde plek van Mercedes blijft intact, het puntenaantal ligt net iets lager (214 tegenover 221). Had McLaren een 1-2 gescoord in Silverstone - aannemende dat Norris voor Piastri was geëindigd, aangezien ze in die volgorde reden voor hun pitstops - was het gat naar Red Bull slechts 4 punten geweest (361 versus 357).

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1e positie, viert zijn eerste overwinning in Parc Ferme Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Als we deze aannames toepassen op het rijderskampioenschap, zou Norris op slechts 26 in plaats van 84 punten van Verstappen staan. De wereldkampioen zou dan ook ‘slechts’ vijf races gewonnen hebben in plaats van de huidige zeven, met vier overwinningen voor Norris, eentje voor Piastri en nul voor Leclerc. De Monegask zou in dit scenario ook terugzakken tot achter teamgenoot Carlos Sainz in de WK-stand.

Uiteraard heeft deze berekening een hoog ‘wat als’-gehalte. De ene gebeurtenis kan natuurlijk een volgende teweegbrengen, waardoor het nooit een zekerheid is dat dit zo gebeurd zou zijn. Feit blijft dat McLaren een flink aantal kansen heeft laten liggen, en de fans daarmee een zinderende titelstrijd door de neus is geboord.