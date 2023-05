De ontwikkeling in de Formule 1 staat niet stil en dus is het geen verrassing dat de bolides in de koningsklasse tegenwoordig behoorlijk anders zijn dan pakweg twintig jaar geleden. Die veranderingen worden ook in de hand gewerkt door de technische reglementen, die in de afgelopen jaren steeds langere, bredere en zwaardere F1-bolides voorschrijven. Zo zijn de auto's anno 2023 één meter langer dan de bolides die in 2002 werden ingezet en dat gaat gepaard met een minimumgewicht dat bijna 200 kilogram hoger is dan destijds.

De huidige F1-wagens mogen dan wel sneller zijn dan de bolides die twintig jaar geleden in F1 raceten, maar op televisie lijken ze lomper en trager dan de compacte en wendbare auto's die in 2002 werden gebruikt. De huidige generatie coureurs is bovendien niet altijd te spreken over de steeds groter en zwaarder wordende bolides. Die zijn niet goed voor het racen, zo beargumenteerde Daniel Ricciardo in 2018 over de toen geldende technische regels. "De auto's van 2009 tot en met 2016 waren langzaam voor onze standaarden, maar voor de toeschouwers was het niet per se anders. Maar in de race kon je wel volgen en inhalen", oordeelde de Australiër destijds. Sebastian Vettel noemde de bredere voorvleugels in 2019 vervolgens "heel lelijk".

Uit nieuwsgierigheid zijn onze Franse collega's van Motorsport.com daarom aan de slag gegaan met het ontwerpen van een Formule 1-bolide die technisch en aerodynamisch aan de huidige eisen voldoet, maar die de afmetingen heeft van de F1-auto's in 2002. Die hebben ze vervolgens naast een F1-bolide van 2022 geplaatst om tot een directe visuele vergelijking te komen.

Vergelijking tussen het concept van Motorsport.com en een F1-bolide uit 2022.

Het ontwerp voldoet aan de veiligheidseisen van de hedendaagse Formule 1-bolides. Zodoende is de halo natuurlijk aanwezig, net als de side impact protection structures (SIPS), die de coureurs moeten beschermen bij een zijwaartse impact. Ook aerodynamisch en technisch gezien wordt vastgehouden aan de oplossingen die in 2022 hun intrede deden in F1. Zodoende is de vloer met grondeffect ook van de partij, net als de motorkap die aan het einde ruimte biedt voor de uitlaat. Ook is de neus direct verbonden aan de voorvleugel.

De versimpelde voor- en achtervleugels van de huidige F1-auto's zijn ook terug te vinden op het nieuwe ontwerp, maar wel geldt hierbij dat het formaat is aangepast aan de afmetingen van 2002. Zo is de voorvleugel bijvoorbeeld maar liefst 60 centimeter smaller dan op de F1-bolide van 2022 (140 om 200 centimeter). De meest opvallende veranderingen zijn echter te zien in het algehele formaat van de auto. Daar waar de F1-auto van 2022 550 centimeter lang en 200 centimeter breed is, is de bolide met de afmetingen uit 2002 slechts 450 centimeter lang en 180 centimeter breed. Om het geheel in proportie te houden, zijn de voor- en achterbanden eveneens smaller gemaakt. Wel is de diameter gelijk gebleven aan die van de banden voor 18 inch velgen die sinds 2022 in F1 worden gebruikt.