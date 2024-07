Wat Newey bij F1-races doet na aankondiging vertrek bij Red Bull

Begin mei maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey na bijna twintig jaar dienst het team uit Milton Keynes zal verlaten. Hij zou zich de komende maanden enkel bezighouden met de RB17-hypercar, maar is ook gespot bij de Formule 1-races in Miami, Monaco en Silverstone. In een exclusief interview met Motorsport.com legt Newey uit wat hij bij die F1-races doet. "Toen ik er was - dus in Miami en Monaco [en Silverstone] - was ik voornamelijk een klein beetje met de coureurs aan het praten", zegt Newey. "En verder ben ik een beetje betrokken bij de strategie tijdens de races. Maar het gaat ook om het ontmoeten van klanten [van de RB17-hypercar]. Dit is in feite een verlengde van het Formule 1-team", wijst hij naar dat RB17-project in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies.

"Daarom is iedereen niet alleen betrokken bij de RB17 zelf, maar ook hoe Red Bull de Formule 1-weekenden aanpakt", vervolgt Newey. "En dat zal doorgaan, ongeacht mijn fysieke aanwezigheid." Niet alleen voor Newey zelf is het RB17-project interessant, ook voor zijn zoon Harry, die nu actief is als klantenmanager van de RB17. "Hij zal aan de RB17 blijven werken totdat deze af is - en inderdaad ook daarna nog, wanneer ik hier in maart volgend jaar stop. Dan zal ik nog steeds volledig betrokken zijn bij het werken met de jongens en zal ik circuittests bijwonen enzovoort."

Randzaken

Newey benadrukt bovendien dat zijn besluit om Red Bull te verlaten geen invloed heeft gehad op het RB17-project en de voltooiing daarvan. Volgens de 65-jarige ontwerper was het concept namelijk in januari al compleet. "Wat het daadwerkelijk heeft betekend, is dat ik - nu ik sinds eind april een soort van uit de Formule 1 ben - me nu volledig kan concentreren op de RB17 en niet alleen hoef in te gaan op de puur mechanische of puur technische details, maar me ook bezig kan houden met randzaken waar we echt rekening mee moeten houden", verklaart Newey.

"Zoals: onderhoudsgemak, levenslang onderhoud, kosten en levensduur, zodat eigenaars over tien tot twintig jaar nog steeds de onderdelen kunnen krijgen en de leveranciers er nog steeds zijn. Dus het gaat echt om het concentreren op die aspecten die meestal niet in overweging worden genomen of waar we in het begin misschien geen rekening mee hadden gehouden, maar die naarmate je verder in de details treedt, zeer belangrijke overwegingen worden zodat de ervaring van eigenaarschap zo betrokken en plezierig mogelijk kan zijn", aldus Newey.