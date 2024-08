Het ware verhaal achter de aanpassing van de F1-regels over asymmetrisch remmen

Tijdens de zomerstop heeft de FIA bekendgemaakt dat de regels over asymmetrisch remmen in de Formule 1 zijn aangescherpt. De FIA World Motor Sport Council heeft op 31 juli een aanpassing van artikel 11.1.2 goedgekeurd, waarin expliciet staat dat alle systemen die asymmetrisch remmen mogelijk maken verboden zijn. Door de timing van de bekendmaking staken de wildste geruchten de kop op. Zo werd het op met name sociale media aan Red Bull Racing gekoppeld, waarbij zelfs is gesuggereerd dat het team tussen China en Miami iets zou hebben aangepast. Een monteur van het team sprak dat tegen en bovendien kwam de FIA op dat moment helemaal nog niet met een aanpassing van het reglement. In een nieuwe versie van het reglement dat op 30 april werd gepubliceerd, ontbrak de toevoeging namelijk nog.

De FIA verklaart inmiddels dat er ook geen directe aanleiding voor het aanscherpen van de regels is geweest. Volgens de autosportfederatie is deze regel vooral aangescherpt om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Aan Motorsport.com laat een woordvoerder van de FIA weten: "Het klopt niet dat een team zo'n systeem gebruikte."

Niet iedereen bij het hoogste autosportorgaan vond het overigens noodzakelijk om deze regelwijziging tijdens het seizoen door te voeren. Sommige bronnen binnen de FIA geven aan dat het niet nodig was en dat de normale omschrijving al volledig genoeg was. Zij dragen echter ook een andere reden aan voor de aanscherping: richting het nieuwe reglement van 2026 alvast overduidelijk maken dat dit niet mag. Waarom is de FIA dan toch tot een eerdere aanpassing van de regels overgegaan? Dat is vanwege een vraag van een aantal teams uit de paddock. Zij wilden voorkomen dat tegenstanders gebruik konden maken van een grijs gebied in de regels en hebben bij de FIA om deze toevoeging gevraagd. Daar heeft de overkoepelende autosportfederatie gehoor aan gegeven.

Trucjes

In de Formule 1 worden altijd de randen van het reglement opgezocht, zo ook op dit gebied. In 1997 en 1998 had McLaren een extra pedaaltje bij het rempedaal zitten, waarmee een kant van de auto harder afgeremd kon worden dan de andere. Het voordeel hiervan is dat het team de auto met behulp van de remdruk en de massa kon laten roteren tijdens het aanremmen. Dit helpt om onderstuur tegen te gaan en om de banden idealiter iets beter in leven te houden.

Het 'geheime' pedaaltje van McLaren Foto door: Giorgio Piola

Deze trucjes zijn sindsdien verboden en blijven dat voorlopig ook. De storm die afgelopen week opstak, is volgens de FIA vanwege weinig geweest. Als een team wel de grens over was gegaan, dan had de FIA in eerste instantie kunnen kiezen voor een Technical Directive.