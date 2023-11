Wanneer is de volgende F1-race en de volledige kalender voor 2024

Er stond in 2023 geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlandse coureur stelde in de sprintrace in Qatar zijn derde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 veilig en bezorgde zijn werkgever daarmee voor het tweede jaar op rij de dubbel, want in Japan was het Oostenrijkse team al constructeurskampioen geworden. Na de winterse onderbreking kijkt de concurrentie er echter naar uit om Red Bull en Verstappen het vuur aan de schenen te leggen en met de succesvolle combinatie te strijden om de wereldtitel.

Dat gebeurt tijdens het Formule 1-seizoen 2024, dat uit een recordaantal van maar liefst 24 Grands Prix bestaat. De nieuwe jaargang wordt afgetrapt in het Midden-Oosten met zaterdagse races in Bahrein en Saudi-Arabië, terwijl het seizoen ook in de regio wordt afgesloten met achtereenvolgens de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. In de tussenliggende periode wordt er ook elf keer in Europa geracet en staan er opnieuw drie bezoeken aan de Verenigde Staten ingepland.

Waar en wanneer is de eerste F1-race van 2024?

Datum: 2 maart 2024

Race: Grand Prix van Bahrein

Circuit: Bahrain International Circuit

Starttijd Nederlandse tijd: Nog niet bekend

Het Formule 1-seizoen 2023 is achter de rug en dat houdt in dat er een rustige periode aankomt, waarin de teams zich voor gaan bereiden op het seizoen 2024. De eerste race daarvan staat gepland voor zondag 2 maart: de Grand Prix van Bahrein. De race wordt traditiegetrouw verreden op het Bahrain International Circuit, dat sinds 2004 op de F1-kalender staat. De afgelopen jaren startte de race om 16.00 uur Nederlandse tijd, maar het is momenteel nog niet bekend of dit in 2024 opnieuw het geval is.

In 2023 trapte de Formule 1 het seizoen ook af in Bahrein, waar Red Bull Racing meteen liet zien dat het met de RB19 een ijzersterke auto had geproduceerd. Max Verstappen kwam als eerste over de finish om een eerste stap richting zijn derde wereldtitel te zetten. Op het podium werd hij geflankeerd door teamgenoot Sergio Perez en Fernando Alonso, die de race als tweede en derde afsloten.

Data F1-wintertests 2024

De Formule 1 heeft het aantal wintertestdagen de afgelopen jaren steeds verder teruggedrongen. Zo waren er in 2023 slechts drie testdagen in de aanloop naar de nieuwe jaargang en dat is in 2024 niet anders vanwege de continuïteit in de reglementen en het drukken van de kosten. De wintertest vindt in 2024 op 21, 22 en 23 februari plaats op het Bahrain International Circuit, dat een week later ook de gastheer is van de seizoensopener.

Datum Circuit Woensdag 21 februari 2024 Bahrain International Circuit Donderdag 22 februari 2024 Bahrain International Circuit Vrijdag 23 februari 2024 Bahrain International Circuit

F1-kalender 2024

Het Formule 1-seizoen 2024 bestaat uit een recordaantal van maar liefst 24 Grands Prix. Ook in 2023 stonden er aanvankelijk zoveel races op het programma, maar de GP van China werd al vroegtijdig van het programma gehaald wegens de coronamaatregelen. Ook de GP van Emilia-Romagna ging niet door, nadat de Italiaanse regio kort voor het raceweekend werd getroffen door overstromingen. Dit jaar keren beide races terug op het programma, waardoor de kalender opnieuw weer uit 24 races bestaat.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren staat er in 2024 geen enkele nieuwe race op het programma. Wel hebben enkele Grands Prix een nieuwe plek op het schema gekregen. Zo is de Grand Prix van Japan op 7 april de vierde race van het seizoen, terwijl de race jarenlang in september werd verreden. De GP van Azerbeidzjan heeft intussen de omgekeerde weg bewandeld en staat nu gepland voor 15 september. Ook de race in Qatar is ietwat naar achteren gehaald en is daardoor de voorlaatste race, nadat dit in 2023 niet mogelijk was door het bezoek van de MotoGP aan Losail.

De Dutch Grand Prix staat in 2024 voor het vierde jaar op rij op de Formule 1-kalender en net als in 2023 vormt de race in Zandvoort de aftrap van de tweede seizoenshelft. Ditmaal wordt de krachtmeting verreden op 25 augustus. Vier weken eerder is de GP van België op 28 juli wederom de laatste race voor de zomerstop.

Datum Race Locatie 2 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 9 maart Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 24 maart Grand Prix van Australië Melbourne 7 april Grand Prix van Japan Suzuka 21 april Grand Prix van China Shanghai 5 mei Grand Prix van Miami Miami 19 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 26 mei Grand Prix van Monaco Monaco 9 juni Grand Prix van Canada Montreal 23 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 30 juni Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 7 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 21 juli Grand Prix van Hongarije Boedapest 28 juli Grand Prix van België Spa 25 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 1 september Grand Prix van Italië Monza 15 september Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 22 september Grand Prix van Singapore Singapore 20 oktober Grand Prix van Amerika Austin 27 oktober Grand Prix van Mexico Mexico City 3 november Grand Prix van Brazilië São Paulo 23 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 1 december Grand Prix van Qatar Losail 8 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina

Sprintraces in 2024

De Formule 1 heeft bevestigd dat er in 2024 voor het vierde jaar op rij evenementen met sprintraces plaatsvinden. Ook is duidelijk dat er gekeken wordt naar verbeteringen aan het format, nadat er onvrede was over de huidige opzet. Wel is nog onduidelijk hoeveel sprintraces er in 2024 worden verreden en welke circuits zo'n korte zaterdagse race mogen organiseren.