Formule 1 GP van Mexico

Wanneer Red Bull zijn langverwachte nieuwe F1-windtunnel wil gebruiken

Max Verstappen heeft het genoemd als een van de factoren die hem extra hoop geven voor 2027. In Mexico geeft teambaas Laurent Mekies een indicatie van wanneer Red Bull daadwerkelijk van zijn nieuwe hulpmiddel zal kunnen profiteren

Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 18:36

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Hoewel Red Bull zijn Formule 1-seizoen van 2026 op indrukwekkende wijze heeft omgebogen, kampt het technische team onder leiding van Pierre Wache achter de schermen nog altijd met verschillende beperkingen. Een van de belangrijkste is misschien wel de windtunnel, de oudste van de hele F1-grid.

Voormalig teambaas Christian Horner omschreef de windtunnel van Red Bull herhaaldelijk als "een relikwie uit de Koude Oorlog" en zei dat werken met de 70 jaar oude faciliteit bij Bedford was alsof je naar "twee verschillende horloges" keek, waarmee hij benadrukte dat de correlatie meer dan eens niet overeenkwam met wat er op de baan gebeurde.

Red Bull lijkt daar weinig last van te hebben gehad bij het verbeteren van zijn auto voor 2026, al erkent Mekies dat de nieuwe faciliteit het team in theorie een concurrentievoordeel zou moeten opleveren.

"Ik denk dat je gelijk hebt. Hoezeer de windtunnel die we gebruiken de afgelopen jaren uiteindelijk ook buitengewone resultaten heeft opgeleverd, ik denk dat je gelijk hebt met je inschatting dat het zeer waarschijnlijk de oudste op de grid is", zei Mekies toen Motorsport.com hem naar de windtunnel vroeg.

"Als je daardoor de stap maakt naar een ultramoderne faciliteit - en het team heeft echt geprobeerd iets te ontwerpen en nu te realiseren dat ons op dat vlak weer helemaal vooraan moet brengen - dan verwacht je daar natuurlijk een concurrentievoordeel van."

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Windtunnels zijn in de F1 een belangrijk investeringsgebied geworden. McLaren gebruikte vanaf 2010 die van Toyota in Keulen, maar kan sinds de zomer van 2023 vertrouwen op zijn eigen faciliteit - iets wat duidelijk verband houdt met de vooruitgang van het team sindsdien.

Aston Martin heeft ook een ultramoderne windtunnel op zijn campus in Silverstone, door Adrian Newey omschreven als de beste in de sector, al zijn de voordelen door andere beperkende factoren nog niet terug te zien in de prestaties op de baan.

Dat laatste onderstreept ook dat een nieuwe windtunnel niet meteen een verbetering garandeert en dat het vaak tijd kost om het nieuwe hulpmiddel volledig te begrijpen en er het maximale potentieel uit te halen.

"Dus [het concurrentievoordeel] komt er niet meteen zodra we alles inschakelen", gaf Mekies toe. "Maar het gaat zeker potentieel ontsluiten en de getalenteerde mensen die we op de aero-afdeling hebben een andere manier geven om hun ideeën tot uiting te brengen."

Toen Verstappen de nieuwe windtunnel noemde als een van de minder voor de hand liggende factoren die hem vertrouwen geven voor 2027, maakte hij meteen duidelijk dat die vanzelfsprekend niet zou helpen bij de eerste ontwikkeling van de RB23, die al gaande is. Hij voegde er echter aan toe dat die gedurende het seizoen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de auto van 2027.

Toen Motorsport.com Mekies vroeg of hij een update had over wanneer Red Bull de nieuwe windtunnel daadwerkelijk in gebruik zou kunnen nemen - die op de campus in Milton Keynes staat, wat de zaken logistiek ook makkelijker maakt - antwoordde de Fransman: "Wat de tijdlijn betreft: hij is nog niet klaar. Het is iets dat ergens in de loop van volgend seizoen online komt.

"Is dat in het eerste kwartaal, tweede kwartaal of derde kwartaal? Dat zullen we zien. Het hangt af van hoeveel tijd we nodig hebben om hem eerst online te krijgen, en daarna ook om het kalibratiewerk af te ronden. Dus het zal zeer waarschijnlijk voor het tweede deel van de auto van 2027 zijn en hopelijk voor het grootste deel van de auto van 2028."

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GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





GP van Mexico – zaterdag, in foto’s





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