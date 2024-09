Wanneer volgt oplossing voor Verstappen en Pérez? Horner geeft uitleg over RB20

Nadat Max Verstappen in de openingsfase van het seizoen nog met ijzeren hand regeerde, is Red Bull Racing in zwaar weer terechtgekomen. Terwijl de concurrentie enorme stappen heeft gezet, bleek de formatie uit Milton Keynes juist een verkeerde afslag te hebben genomen. De povere vorm is door buitenstaanders nogal snel aan het vertrek van Adrian Newey, het aangepaste reglement over asymmetrisch remmen en de flexibele vleugels van concurrenten gekoppeld, al benadrukt Red Bull dat er simpelweg fouten zijn gemaakt in de doorontwikkeling van de RB20. Het dieptepunt volgde in Monza, waar Max Verstappen en Sergio Pérez genoegen moesten nemen met de plekken zes en acht, en waar Helmut Marko concludeerde dat die noteringen domweg het maximaal haalbare waren in Italië.

Een duidelijke richting na Monza?

Vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan hoopt Red Bull stap voor stap weer naar enig herstel toe te werken, waarbij teambaas Christian Horner met Cruijffiaanse woorden als 'elk nadeel heeft z'n voordeel komt'. Volgens hem kan het complete off-weekend in Monza namelijk positief worden gebruikt. "Monza was heel erg lastig voor ons, maar uit iedere negatieve gebeurtenis kun je iets positiefs halen. Het negatieve uit Monza heeft enkele cruciale aspecten van onze auto blootgelegd, dingen waar we al langere tijd mee worstelden. Het heeft ons een duidelijke richting gegeven. Van de coureurs - die erg veel tijd in de simulator doorbrengen - tot alle andere afdelingen, ik zie iedereen nu volop pushen. In Milton Keynes worden momenteel erg lange dagen gedraaid door alle mannen en vrouwen. Hopelijk kunnen we de situatie omdraaien."

Waar Horner tijdens de persconferentie van 'een duidelijke richting' spreekt, is volgens hem helder waar Red Bull Racing aan moet werken. Tegelijkertijd benadrukt hij dat een oplossing niet van vandaag op morgen op het circuit te zien is. "Ik denk dat we nu een duidelijk idee en een duidelijke richting hebben. Het heeft alleen tijd nodig. Het is één ding om de problemen te begrijpen, maar het is een tweede om die problemen ook echt aan te pakken en om nieuwe onderdelen op de auto te zetten." In Baku heeft Red Bull alvast 'subtiele aanpassingen' aan de vloer geïntroduceerd, al is er qua updates nog meer nodig.

Horner benadrukt bovendien dat Baku en Singapore geen goede graadmeter vormen als het over de balansproblemen gaat. Red Bull kijkt vooral naar de Amerikaanse Grand Prix in Austin: "Dit circuit heeft eigenlijk alleen maar langzame bochten van negentig graden", duidt de Britse teambaas op het Baku City Circuit. "Dat is de laatste tijd niet echt de achilleshiel van onze auto geweest. Sommige veranderingen die we doorvoeren en sommige dingen die we hebben ontdekt, zijn niet echt van toepassing op dit circuit. Die dingen zijn meer van toepassing op Austin en banen met snellere en vloeiende bochten. Natuurlijk kunnen we altijd nog wel belangrijke lessen leren en ook hier profiteren van sommige veranderingen, maar we verwachten dat die een groter effect zullen hebben op circuits met een betere flow erin."

Waarom teruggaan naar Bahrein-spec niet de oplossing is

Doordat Red Bull begin dit jaar nog dominant was en daarna fouten heeft gemaakt in de doorontwikkeling, hebben fans meermaals de vraag gesteld of teruggaan naar de specificatie uit Bahrein of China de oplossing zou bieden. Horner maakt echter duidelijk dat het niet zo eenvoudig is. "Nee, want je praat dan over verschillende aspecten. Enerzijds praat je over pure downforce die je toevoegt met updates. Anderzijds heb je het over de balans. Ik denk dat we begin dit jaar wel een auto hadden die beter in balans was, maar die auto was niet sneller. Naarmate we meer downforce aan de auto hebben toegevoegd, kwam het beeld van het circuit alleen niet meer overeen met wat we in onze tools zagen. Meerdere teams hebben dat probleem gehad. Naarmate we de grenzen van dit reglement opzoeken, kan het qua correlatie tussen circuit en simulatietools verkeerd gaan. Dat gaat vooral over de CFD-modellen en de windtunnel. We pushen natuurlijk keihard om dat te begrijpen en aan te pakken."

Intussen tikt de tijd natuurlijk wel door en weet Horner ook dat er in beide kampioenschappen veel op het spel staat. "Alles is nog mogelijk. Max heeft in het rijderskampioenschap nog wel een redelijke marge, maar met nog acht races te gaan kun je jezelf absoluut niet rijk rekenen. Daar zijn we ons volledig van bewust. Als wij een paar slechte weekenden hebben en Lando volop scoort, dan kan het ineens veel dichter bij elkaar zitten. Bij de constructeurs is het nu al een strijd tussen drie teams. Wij staan nog acht punten voor op McLaren, maar je kunt Ferrari ook niet uitvlakken. Die hebben stilletjes hun weg naar voren weer gevonden. Daardoor worden de resterende acht raceweekenden een enorm gevecht."

Video: De trainingen in Baku uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update