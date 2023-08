De Grand Prix van Nederland kenmerkt de terugkeer van de Formule 1 na de zomerstop. Voor de zomerstop was er één duidelijk beeld te zien in het kampioenschap: Red Bull Racing en met name Max Verstappen zijn ongenaakbaar. De 25-jarige Nederlander won tien races en begint met een voorsprong van 125 punten aan de tweede seizoenshelft. Door die grote marge lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Verstappen zijn derde wereldtitel op rij in de wacht sleept, nadat hij in 2021 tot het gaatje moest gaan in de titelstrijd met Lewis Hamilton en in 2022 al domineerde.

Voorlopig maakt Verstappen geen kans om zijn derde wereldtitel op te eisen omdat er nog te veel punten op tafel liggen. Pas vanaf de Grand Prix van Japan, waar hij in 2022 na flink wat verwarring over de puntentelling door de regen, maakt hij echt aanspraak op de titel. Dan zijn de kansen nog wel beperkt, aangezien hij dan een sterke run moet hebben gehad omdat teamgenoot Sergio Perez vooralsnog in theorie kans maakt op de titel. De bookmakers geven daarom een quotering van 15,00 als de Nederlander er al op Suzuka in slaagt.

Vanaf Qatar nemen die odds hard af, om vervolgens weer flink te stijgen. Qatar wordt door de bookmakers als de favoriete locatie gezien voor de titelkroning, aangezien de quotering dan op 1,50 staat. Een race later, de Verenigde Staten, levert 2,50 keer de inzet op. In beide races staan immers nog meer punten op het spel dankzij de sprintraces aldaar. Wanneer het pas in Mexico zou gebeuren, waarna er nog drie races resteren, staat er een quotering van 21,00 te wachten. Een titelstrijd tot het einde van het seizoen lijkt haast onvoorstelbaar, iets waar de bookmakers het mee eens zijn: voor de Grand Prix van Abu Dhabi pak je dan een odd van 251,00.