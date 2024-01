Voor de doorgewinterde autosportfan hoeft de winterstop niet al te lang te duren. De Formule 1-teams genieten nu van een welverdiende pauze, maar andere autosportklassen bereiden zich intussen al volop voor op het nieuwe seizoen. De start van het tiende seizoen van de Formule E staat voor de deur, net als dat van het World Rally Championship. Voordat het nieuwe F1-seizoen begint, gaan ook nog NASCAR en IMSA SportsCar Championship beginnen aan een nieuw seizoen. We zetten de openingsraces van de belangrijkste auto- en motorsportkampioenschappen op een rij.

*De kampioenschappen zijn op chronologische volgorde gezet

Formule E

Openingsrace: Mexico-Stad E-Prix: 12-13 januari, 2024

De Formule E heeft de eer om het autosportseizoen 2024 af te trappen. Decor voor de opening van het tiende seizoen van de elektrische raceklasse is Mexico, waar op het Autódromo Hermanos Rodríguez gestreden wordt om de zege. Vorig jaar werd deze race gewonnen door Jake Dennis, die dit seizoen hoopt zijn titel te prolongeren. In deze klasse zullen twee Nederlandse coureurs te bewonderen zijn: Robin Frijns en de teruggekeerde Nyck de Vries, die zich in 2021 tot wereldkampioen Formule E kroonde. Frijns vertegenwoordigt Envision Racing, De Vries begint aan een nieuw avontuur bij Mahindra.

Foto: Andreas Beil De start van de Formule E-race in Londen.

World Rally Championship

Openingsronde: Monte Carlo Rally: 25-28 januari, 2024

Twee weken na de openingsrace van het Formule E-kampioenschap gaat in Monaco weer het rallyseizoen van het WRC van start. Hier krijgen de onbevreesde rallycoureurs te maken met ruim 330 kilometer aan asfalt, dat door de timing van de race grotendeels wit zal kleuren door sneeuw en ijs. Het is een van de hoogtepunten van het kampioenschap, met grote hoogteverschillen en veel haarspeldbochten. Kalle Rovanpera begint als regerend wereldkampioen aan dit nieuwe seizoen, al neemt de Fin dit jaar enkel parttime deel aan het kampioenschap en deelt hij zijn taken bij Toyota met Sebastien Ogier.

IMSA SportsCar Championship

Openingsrace: 24 uur van Daytona: 27-28 januari, 2024

Aan de andere kant van de oceaan begint in hetzelfde weekend als WRC ook IMSA weer aan het nieuwe seizoen. Dat gebeurt traditiegetrouw met hét hoogtepunt van het jaar: de 24 uur van Daytona. Deze race wordt al sinds 1962 georganiseerd en maakt deel uit van de triple crown van de langeafstandsracerij, samen met de 12 uur van Sebring en de 24 uur van Le Mans. Het belooft weer een spannende editie te worden met een sterk veld in de GTP-klasse. Dit jaar staan fabrikanten als Cadillac, Lamborghini en Porsche aan de start van de iconische langeafstandsrace. Op het moment van schrijven is de volledige deelnemerslijst nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat er zeker vier Nederlandse coureurs aan de start van de 24 uur van Daytona staan. In de GTP-klasse zijn dat Renger van der Zande in de #01 Cadillac Racing en Tijmen van der Helm in de #85 JDC-Miller MotorSports. In de GT Daytona Pro-klasse stapt Nicky Catsburg in de #4 Corvette Racing en in de GT Daytona maakt tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde zijn opwachting in de #86 MDK Motorsports Porsche GT3. Ook Marcus Ericsson, Jenson Button, Patricio O'Ward, Felix Rosenqvist en Felipe Massa zijn van de partij.

Foto: Porsche Motorsport De start van de 24 uur van Daytona in beeld.

NASCAR

Openingsrace: Daytona 500: 18 februari, 2024

Minder dan een maand na de 24 uur van Daytona vindt op de Daytona International Speedway nog een hoogtepunt van het jaar plaats: de Daytona 500, de officiële openingsronde van het nieuwe NASCAR-seizoen. 200 ronden lang strijdt het volle veld om de felbegeerde zege in deze klassieke stockcarrace, waarbij de zogenaamde 'Big One' niet uitgesloten kan worden. Vorig jaar ging de zege in een bizarre slotfase naar Ricky Stenhouse Jr, die op het moment van het vallen van de caution voorop lag.

World Superbikes

Openingsrace: Phillip Island, Australië, 23-25 februari 2024

Fans van de tweewielers hoeven ook niet meer al te lang te wachten op een nieuw seizoen vol actie. Het WSBK trapt het seizoen 2024 af Down Under voor een race op Phillip Island. In dit kampioenschap is Michael van der Mark opnieuw de enige Nederlandse rijder. Hij krijgt bij BMW gezelschap van de ijzersterke Toprak Razgatlioglu, die zijn geliefde Yamaha heeft verruild voor dit nieuwe avontuur. Dit seizoen is het opnieuw de vraag wie Alvaro Bautista kan stoppen. De Spaanse Ducati-rijder is de afgelopen jaren een dominante factor geweest in het WSBK. De race in Australië is overigens ook meteen de enige race buiten Europa in 2024.

Formule 1

Openingsrace: Grand Prix van Bahrein: 29 februari - 2 maart 2024

De winterstop duurde voor F1-fans misschien te lang, maar uiteindelijk hoefde er niet te lang gewacht te worden op het nieuwe seizoen. Op zaterdag 2 maart gaat het seizoen 2024 van start in Bahrein, de vroegste start van een F1-seizoen sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika van 1992 (1 maart). En inderdaad, op een zaterdag. Vanwege de Ramadan is de Grand Prix van Saudi-Arabië naar de zaterdag verplaatst en omdat er minstens een week tussen de races moet zitten, moest ook de openingsrace in Bahrein teruggeschoven worden naar zaterdag. Max Verstappen begint als duidelijke titelfavoriet aan het seizoen 2024 na zijn dominante vertoning in 2023. Hij stelde zijn derde titel op rij veilig, maar kan hij er nog een aan toevoegen in 2024 en zo het trucje van Sebastian Vettel (2010-2013) herhalen namens Red Bull Racing? Of weten teams als Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes het toch lastig te maken?

Foto: Red Bull Content Pool De start van de Grand Prix van Abu Dhabi 2023.

Formule 2

Openingsrace: Bahrein: 29 februari - 2 maart, 2024

Samen met de start van het Formule 1-seizoen zal ook de opstapklasse in actie komen. De Formule 2 staat altijd garant voor spektakel, aangezien hier de jonge coureurs willen bewijzen dat zij het in zich hebben om in F1 aan de slag te gaan. Het veld gaat er dit jaar wel heel anders uitzien dan vorig jaar. Théo Pourchaire kroonde zich tot kampioen in 2023, maar volgens de regels mag de F2-kampioen niet terugkeren. Hij maakt de overstap naar de Japanse Super Formula. Ook Frederik Vesti, Jack Doohan en Ayumu Iwasa keren niet terug. Desondanks belooft het een interessant seizoen te worden met Ferrari-junior Oliver Bearman als een van de favorieten voor de titel. Daarnaast zal er met veel interesse gekeken worden naar F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, die vorig jaar kampioen werd in FRECA en dus de F3 overslaat.

Formule 3

Openingsrace: Bahrein: 29 februari - 2 maart, 2024

Niet alleen de F1 en F2, maar ook de F3 komt begin maart in actie in Bahrein voor de eerste race van het seizoen. Dit jaar zal de F3 in tien weekenden de F1 vergezellen. De top-vijf van het afgelopen seizoen heeft de sprong naar de Formule 2 gemaakt, dus dat biedt genoeg kansen aan nieuwe talenten om hun waarde aan te tonen.

Foto: Lionel Ng / Motorsport Images Gabriel Bortoleto bij de start van de F3-race in Australië.

World Endurance Championship

Openingsrace: 1.812 kilometer van Qatar: 29 februari - 2 maart, 2024

Voor de autosportfan belooft het weekend van 29 februari tot en met 2 maart een volgepakte te worden. Waar F1, F2 en F3 in Bahrein racen, wordt er op zo'n 130 kilometer verderop een langeafstandsrace verreden in Qatar. Op het circuit van Losail wordt het 37 deelnemers rijke veld van het World Endurance Championship losgelaten voor de 1.812 kilometer van Qatar - met een tijdslimiet van 10 uur. In de topklasse, de Hypercars, staat in ieder geval Nyck de Vries op de inschrijflijst. Hij stapt in bij de kampioenen van 2023, Toyota. Ook Robin Frijns, zijn Formule E-collega, zou een plek in de Hypercars moeten krijgen. Hij gaf namelijk al aan dat hij met BMW zal racen in de langeafstandsracerij, maar officieel is er nog niets bekend.

F1 Academy

Openingsrace: Jeddah Corniche Circuit: 7-9 maart, 2024

De F1 Academy begint dit jaar aan het tweede seizoen. De raceklasse voor vrouwelijke coureurs reist af naar Saudi-Arabië, waar het deel uitmaakt van het voorprogramma van de Formule 1. Dit jaar zal de F1 Academy telkens deel uitmaken van een F1-weekend en de races worden in tegenstelling tot 2023 ook live uitgezonden. Bovendien zullen alle tien F1-teams een vrouwelijke coureur steunen, waardoor dezelfde kleuren op de auto's te vinden zullen zijn. Kampioene Marta Garcia heeft de stap gemaakt naar FRECA, waardoor er hoe dan ook een andere opvolger zal komen. Voor het seizoen 2024 zijn nog maar weinig coureurs bevestigd. Vorig jaar nam Emely de Heus deel namens het Nederlandse MP Motorsport, dat dit jaar weer een team zal runnen.

MotoGP

Openingsrace: Grand Prix van Qatar: 8-10 maart, 2024

De MotoGP gaat in maart van start en dat gebeurt nu weer op het circuit van Qatar, een week na de WEC-race aldaar. Het circuit diende al jaren als decor van de openingsrace, maar vorig jaar moest Losail die eer aan Portugal laten vanwege verbouwingen voor de Formule 1. Francesco Bagnaia begint als titelverdediger aan het seizoen, maar er zijn veel kapers op de kust. Het is een roerige tijd geweest op de rijdersmarkt, met de overstap van Marc Marquez van Repsol Honda naar Gresini Ducati als klapstuk. Kan de zesvoudig MotoGP-kampioen zijn vorm hervinden? Daarnaast zullen Honda en Yamaha hopen dat het concessiesysteem hen in staat stelt om de aansluiting weer te vinden na een dramatisch 2023. Zoals altijd zullen de Moto2 en Moto3 ook weer meereizen met de MotoGP, waarbij in de Moto3 alle ogen gericht zijn op de Nederlandse Collin Veijer, de revelatie van vorig seizoen.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images De start van de MotoGP in beeld.

IndyCar Series

Openingsrace: Grand Prix van St Petersburg, Florida: 8-10 maart, 2024

Voor het derde jaar op rij is het aan St Petersburg, Florida, om het IndyCar-seizoen in te luiden. Het stratencircuit staat bekend om chaotische races en de hoge temperaturen die al vroeg in het jaar bereikt worden. Rinus VeeKay zal hopen hier te beginnen aan een veel beter seizoen dan vorig jaar, toen hij met Ed Carpenter Racing niet uit de verf kwam en veertiende werd in het kampioenschap. Vorig jaar won Marcus Ericsson de openingsrace in een waar spektakelstuk, waarbij Romain Grosjean en Scott McLaughlin elkaar uitschakelden in de strijd om de zege. Alex Palou is dit jaar de titelverdediger.

Super Formula

Openingsrace: Suzuka: 8-10 maart, 2024

Het Japanse Super Formula-kampioenschap wordt door velen gezien als een van de competitiefste formuleklassen ter wereld. In auto's die niet veel langzamer zijn dan de F1-bolides kunnen de coureurs het verschil maken op Japanse circuits, waarbij Suzuka als eerste op de kalender staat. Red Bull-junior Liam Lawson verlaat het kampioenschap, maar er komt wel een andere Red Bull-junior in zijn plaats: Ayumu Iwasa. Ook F2-kampioen Théo Pourchaire hoopt via deze route aanspraak te maken op een zitje in de Formule 1.

Foto: Masahide Kamio De start van de Super Formula op Fuji.

GT World Challenge Europe

Openingsrace: Circuit Paul Ricard: 5-7 april, 2024

Het opvallende circuit van Paul Ricard zal dit jaar het toneel zijn van de openingsrace in de GT World Challenge Europe. Veel deelnemers voor dit kampioenschap dat tien races telt zijn er nog niet, maar er is wel al één Nederlandse deelnemer bekend: Mex Jansen. Hij gaat namens Walkenhorst Motorsport in de cockpit van de nieuwe Aston Martin Vantage GT3 kruipen.

DTM

Openingsrace: Motorsport Arena Oschersleben, 26-28 april 2024

Het nieuwe DTM-seizoen begint weer aan de relatief late kant. Opnieuw volgt het Duitse GT3-kampioenschap het format van twee races per weekend, waardoor het seizoen dus in feite op 27 april van start gaat. Doordat er nog een lange aanloop is naar het nieuwe seizoen, is er nog weinig bekend over de grid voor 2024. Wat wel duidelijk is, is dat ADAC werkt aan een deal waardoor het drie nieuwe fabrikanten zou verwelkomen: Aston Martin, Honda en McLaren. Al met al verwacht de ADAC dat er tussen de 24 en 28 deelnemers op de grid zullen staan, waar dat er vorig jaar nog 27 waren. Op dit moment zouden er echter nog niet meer dan twintig aanmeldingen zijn. Slechts zeven zijn officieel bekend: Audi Abt Sportline (in Red Bull-kleuren) zet twee auto's in, net als Manthey EMA Porsche, SSR Performance Lamborghini en de enige Grasser Racing Lamborghini. De DTM reist dit jaar ook weer af naar Zandvoort: die race vindt plaats in het weekend van 7 tot en met 9 juni.

Porsche Supercup

Openingsrace: Grand Prix van Emilia-Romagna, Imola, 17-19 mei

Tot slot keert dit jaar ook de Porsche Supercup weer terug in het voorprogramma van de Formule 1. Dit kampioenschap, waarbij enkel gebruikt wordt van de Porsche 911 GT3 Cup (992), zal pas in de zevende ronde van het F1-kampioenschap verschijnen, in het weekend van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. In dit kampioenschap waren afgelopen jaar meerdere Nederlandse coureurs te bewonderen, waaronder tweevoudig kampioen Larry ten Voorde, Max van Splunteren, Loek Hartog en Morris Schuring. De deelnemerslijst voor 2024 is nog niet bekend. Wel is bekend dat de Porsche Supercup ook in Zandvoort te bewonderen is tijdens het F1-weekend, van 23 tot en met 25 augustus.