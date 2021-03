WADA onderzoekt 'Russische' kleurstelling Haas VF-21

Het CAS besloot in december dat het land de komende twee jaar niet mag deelnemen aan wereldkampioenschappen. Die straf houdt verband met een door de Russische staat gefaciliteerd dopingprogramma en enkele affaires rond de Olympische Winterspelen van 2014. Individuele Russische atleten mogen in de komende twee jaar wel onder neutrale vlag meedoen aan WK's.

De Russische automobielfederatie RAF bevestigde in februari dat het de straf zou overnemen en dat betekent dat Nikita Mazepin wel mag meedoen aan het wereldkampioenschap Formule 1, maar niet onder Russische vlag mag racen. Ook mag de F1-debutant geen nationale emblemen, vlaggen of symbolen en het woord ‘Rusland’ of ‘Russisch’ op zijn kleding of uitrusting gebruiken.

De 22-jarige Mazepin debuteert komend seizoen in de Formule 1 bij Haas. Dat team onthulde donderdag een opvallende nieuwe livery: de VF-21 is door de nieuwe hoofdsponsor Uralkali – eigendom van de familie Mazepin – in de kleuren van de Russische vlag geverfd. De Amerikaanse renstal beweert dat de wit-blauw-rode kleurstelling al vorig jaar – voor de uitspraak van het CAS – was bedacht en dat het ontwerp niet bedoeld was om onder de CAS-maatregelen uit te komen.

Onderzoek WADA

Het WADA is daar echter niet van overtuigd en heeft de zaak in onderzoek, zo bevestigt het antidopingbureau aan Motorsport.com. “Het WADA is op de hoogte van deze zaak en onderzoekt die met de relevante autoriteiten”, aldus een woordvoerder. “De onzekerheid lijkt te liggen in de clausule van de uitspraak [van het CAS, red.] waarin staat dat Russische atleten ‘niet publiekelijk [...] een nationaal embleem of een ander nationaal symbool van de Russische Federatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, op hun kleding, uitrusting of andere persoonlijke voorwerpen zullen tonen’.” Volgens het WADA behoort de auto van Mazepin wel degelijk tot zijn uitrusting.

Motorsport.com heeft ook de FIA om opheldering gevraagd over de kwestie, maar de autosportfederatie volstaat met de opmerking: “Het team heeft de kleurstelling bekendgemaakt bij de FIA, de beslissing van het CAS verbiedt het gebruik van de kleuren van de Russische vlag niet.” En ook de Russische automobielfederatie RAF zelf stelt dat Mazepin gewoon de kleuren van de Russische vlag mag gebruiken. Teambaas Guenther Steiner legde die woorden donderdag als volgt uit. “Het is duidelijk dat we de Russische vlag niet als Russische vlag mogen gebruiken, maar we mogen die kleuren natuurlijk wel op een auto gebruiken. Het gaat er om dat een atleet de Russische vlag niet mag tonen, het team mag dat wel. Dat is namelijk Amerikaans.”

Mazepin zelf zei donderdag bij de teampresentatie het verbod te betreuren en dat hij komend seizoen waarschijnlijk als neutrale atleet uit Rusland aan de start zal verschijnen. “We zijn nog in gesprek over hoe het genoemd zal worden, we hebben daarover nog geen beslissing genomen”, aldus de Rus.