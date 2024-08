Wachten op updates Red Bull? Max Verstappen: "We hebben geen magische oplossing"

Waar Max Verstappen de eerste zeven races van het Formule 1-seizoen 2024 vanaf pole-position mocht vertrekken, heeft hij in de laatste acht raceweekenden (Zandvoort meegerekend) slechts één keer beslag gelegd op pole. Het onderstreept wat Verstappen zowel voor als achter de schermen al wekenlang aangeeft: Red Bull Racing komt pure snelheid tekort, met name ten opzichte van McLaren. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri beschikt over de snelste auto van het veld en bovendien eentje die overal lijkt te werken, ongeacht het weer, bandencompounds of type circuit. In Zandvoort is het nogmaals benadrukt met een polemarge van drieënhalve tienden, een aanzienlijk gat voor dit korte circuit.

Wachten op grootschaligere updates?

Helmut Marko liet na afloop weten dat anderhalve tiende bij bocht 12 zat, terwijl de data aantonen dat Norris vooral bijzonder sterk was in sector 1. Het overkoepelende beeld is echter dat Verstappen naar eigen zeggen iedere sessie op 101 procent moet rijden om met McLaren te kunnen wedijveren. Het is na de zomerstop onveranderd en dat is niet gek aangezien Red Bull geen grootschalige updates heeft meegebracht naar de Nederlandse kust, enkel circuitspecifieke aanpassingen aan de Hongarije-specificatie en kleine dingen zoals fairings op de halo. Het roept de vraag op of het voor een ander beeld wachten is op grootschaligere updates van Red Bull of dat Verstappen na het evalueren van de RB20 in de zomerstop alvast op iets meer had gehoopt dan de drieënhalve tienden?

"Ik weet het niet. Het is nu ruim drie tienden, maar ik weet natuurlijk niet wat het in de komende raceweekenden gaat zijn. Maar als je kijkt naar de laatste zeven races, dan zijn die allemaal al een stuk lastiger voor ons geweest." Verstappen wist in de genoemde periode enkel in Montreal en Barcelona te winnen. "We proberen de situatie te begrijpen en te verbeteren, maar een magische knop is er niet", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten. "Het is geen switch die we even om kunnen draaien, al blijven we natuurlijk wel proberen en er alles aan doen."

Verstappen grapt: "Veel yoga en meditatie"

Tijdens de kwalificatie toonde Verstappen zich net als in België rustig via de boordradio, waarover de drievoudig wereldkampioen na afloop grapt: "Ik heb de laatste tijd enorm veel aan yoga en mediteren gedaan! Maar nee hoor, ik weet niet wat het is. Hongarije was in het algemeen gewoon een heel frustrerend weekend, maar dat betekent niet dat het altijd zo is. Ik doe gewoon mijn best en geef alles om competitief te zijn. Ik weet dat het team dat ook doet, ieder persoon binnen het team. Daardoor moeten we gewoon dicht bij elkaar blijven en moeten we blijven proberen om de situatie te verbeteren."

Video: De zaterdag in Zandvoort en een voorbeschouwing op de race in een nieuwe F1-update