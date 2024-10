Wacht Argentinië een terugkeer op de F1-kalender à la Zandvoort?

De situatie van Argentinië doet denken aan de situatie in Nederland voor het Max Verstappen-tijdperk. Op een uitzondering na was de interesse voor F1 ver te zoeken en Circuit Zandvoort lag er verlaten bij. De opkomst van Verstappen zorgde voor een ommekeer en in 2021 keerde na 36 jaar de koningsklasse terug in Zandvoort.

Hetzelfde scenario staat mogelijk Argentinië te wachten. Het is alweer 26 jaar geleden dat de Formule 1 voor het laatst een Grand Prix in dat land hield. Sindsdien raakte de sport in de vergetelheid, maar door de goede resultaten van Williams-coureur Franco Colapinto groeit de aandacht weer. Eerder liet de minister van Toerisme, Sport en Milieu van Argentinië Daniel Scioli op X al weten geïnteresseerd te zijn in het terughalen van de sport naar zijn land, nu zet ook FOM CEO Stefano Domenicali de deur open voor een terugkeer.

"Ik was erbij toen iedereen in 1997 [foutje van Domenicali: het was in 1998, red] voor het laatst in Buenos Aires was om te racen", begint de Italiaan tijdens een evenement van een Argentijnse sponsor tijdens de F1-race in Austin afgelopen weekend. "Alles wat jullie doen voor jullie land en wat Franco doet, dat is geweldig voor jullie land. Hopelijk geeft het jullie land weer een keer de kans om een race in Zuid-Amerika [te organiseren], naast Mexico – in Centraal-Amerika - en Sao Paulo in Brazilië."

"Waarom niet?", vervolgt de Italiaan. "We zijn een wereldkampioenschap. Maar zoals met alles in het leven en hoe het gaat in huwelijken, je hebt twee partijen nodig. We gaan zien of iemand bereid is om in te stappen, maar laten we dat afwachten of dat het geval is."

Michael Schumacher won in 1998 de tot nu toe laatste Argentijnse GP. Foto door: Sutton Images

Tussen 1958 en 1998 werd er bijna jaarlijks op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez gereden. Thuisrijder Juan Manuel Fangio is met vier overwinningen recordhouder. De laatste keer was Michael Schumacher de beste. In 2012 was Argentinië dicht bij een terugkeer op de kalender, maar de deal klapte vlak voor het ondertekenen van het contract alsnog. Het idee was dat er op de straten van Mar del Plata geracet ging worden. Het idee van de Argentijnse overheid is nu dat er weer geracet gaat worden rond Buenos Aires. Of dat op het al bestaande circuit wordt gedaan is niet zeker.

Opvallende rol Argentijnse overheid

De Argentijnse overheid lijkt dus een steentje bij te willen dragen, maar dat is best bijzonder. De geldkraan richting de autosport is de afgelopen jaren juist flink dichtgedraaid. Colapinto werd toen het land nog geregeerd werd door de vorige president Alberto Férnandez nog financieel ondersteund, maar sinds het aantreden van de huidige president Javier Milei is die steun ingetrokken.