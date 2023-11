Waarschuwing Wolff en Vasseur voor kleurrijk taalgebruik in Las Vegas

Op de donderdag van de seizoensafsluiter van de Formule 1 in Abu Dhabi werden Toto Wolff en Frederic Vasseur op het matje geroepen door de stewards. Ze moesten zich verantwoorden voor uitspraken tijdens de persconferentie voor teambazen in Las Vegas, waar een verhitte discussie plaatsvond over het incident met een putdeksel in de eerste vrije training. Na bestudering van het transcript en de verantwoording door de teambazen werden ze schuldig bevonden aan een overtreding van artikel 12.2.1.f van de Internationale Sportieve Code van de FIA, maar wegens verzachtende omstandigheden besloten de stewards het bij een formele waarschuwing te houden voor Wolff en Vasseur.

In de uitspraak melden de stewards dat het taalgebruik van Wolff en Vasseur niet past bij de waarden die de FIA wil uitdragen. Ze noemen de woordkeuzes onacceptabel met het oog op de toekomst. "Dat geldt in het bijzonder als dit gebezigd wordt door deelnemers in de sport die een sterk publiek profiel hebben en die door vele, vooral jongere volgers van de sport als rolmodellen worden gezien. In de toekomst tolereert de FIA dit taalgebruik door betrokkenen in de FIA-ruimte niet meer", melden de stewards. De keuze voor een formele waarschuwing is te danken aan verzachtende omstandigheden. Zo werd de uitspraak van Wolff volgens de stewards uitgelokt door een "abrupte onderbreking" tijdens de persconferentie, terwijl die van Vasseur juist voortkwam uit frustratie over het incident van Sainz in de eerste training. Daardoor zijn de reacties "ongebruikelijk" voor de teambazen van respectievelijk Mercedes en Ferrari.

Wolff en Vasseur deden hun omstreden uitspraken vorige week tijdens de persconferentie voor teambazen in Las Vegas, die kort na de eerste vrije training plaatsvond. Die sessie werd na acht minuten al definitief gestaakt doordat Carlos Sainz over een loszittende putdeksel reed en zijn bolide daarmee zwaar beschadigde. Bij Vasseur was na dat incident vanzelfsprekend sprake van grote irritatie. Wolff irriteerde zich op zijn beurt aan de manier waarop vervolgens over het voorval gesproken werd, waarna hij ontplofte toen een journalist hem in de rede viel tijdens zijn antwoord. Hoewel zowel Vasseur en Wolff er dus met een waarschuwing vanaf is gekomen, maakt de FIA wel duidelijk dat het dergelijke reacties in de toekomst wel wil bestraffen.

Video: Sainz beschadigt bolide door over losse putdeksel te rijden