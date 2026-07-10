Waarom worstelende F1-teams Ferrari's agressieve upgradeplan niet kunnen volgen

De nieuwe reglementen die Formula 1 voor het seizoen 2026 heeft ingevoerd, hebben de ontwikkelingscyclus gereset die McLaren bovenaan de piramide had achtergelaten, waarbij Mercedes de plaats van de in Woking gevestigde formatie innam.

Maar met de nieuwe cyclus komt ook een grotere kans om grotere winst te vinden via upgradepakketten, waarbij de wet van de afnemende meeropbrengst terugkeert naar het begin van haar spectrum.

En terwijl Mercedes in de beginfase van de campagne de dominante kracht was, is Ferrari agressief geweest met de ontwikkeling van zijn SF-26, waarbij het werk in Maranello vruchten begint af te werpen met zeges in Spanje en Groot-Brittannië voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Die filosofie heeft in de paddock wenkbrauwen doen fronsen, niet in de laatste plaats bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zich heeft afgevraagd of de Scuderia onder het budgetplafond van het kampioenschap zou kunnen blijven terwijl het zijn pakket zo vaak bijwerkt.

Ferrari-collega Fred Vasseur was allerminst blij dat zijn oude vriend zijn team eruit had gepikt toen hij op Silverstone sprak en, gevraagd waarom hij dacht dat dat het geval kon zijn, suggereerde de Fransman dat de 'upgrades' van het team voor meer worden aangezien dan ze in werkelijkheid zijn.

"Ik vond het een beetje vreemd, want ik denk dat als je aan het begin meer performance kunt brengen - we zitten allemaal in december - als we aan het begin iets kunnen brengen, dan doen we dat, en het is beter om een paar tienden te hebben voor vijf races dan een paar tienden voor de laatste twee," legde Vasseur uit.

"Maar soms is het moeilijk om performance te vinden, soms wat minder. Soms kun je het gevoel hebben dat we een grote upgrade brengen, maar dit is alleen een aanpassing van enkele onderdelen, niets meer."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Terwijl Ferrari de slagkracht heeft om stapsgewijs aan zijn materiaal toe te voegen, zoals Red Bull in recente races ook heeft gedaan, is het ontwikkelingsplan verderop in de rangorde ingewikkelder.

Williams is een team dat een ingetogen start van een seizoen heeft gekend dat ooit was aangekondigd als een grote stap vooruit vanuit de middenmoot die het heeft ingenomen. Teambaas James Vowles legde uit waarom de in Grove gevestigde formatie Ferrari's agressieve ontwikkelingsstrategie niet kan volgen: "Zelfs als ik alles op tijd en werkend had, ligt ons efficiëntieniveau niet op het niveau van een Formula 1-team dat al 10 jaar een gevestigde werkwijze heeft. Dat is gewoon het feit erachter.

"Zij hebben dus een veel efficiëntere reeks processen achter zich. Neem Williams: wij hadden geen extern leveranciersnetwerk op het juiste niveau, omdat er fundamenteel geen middelen zijn om hen te betalen.

"Mercedes heeft 12 jaar lang een relatie opgebouwd om de beste leveranciers te hebben en de beste mensen bij hun leveranciers op tijd aan hun product te laten werken, met de juiste communicatie en werkwijzen - basaal, ik weet het.

"Maar als dat ontbreekt, probeer ik in twee jaar op te bouwen wat elders in 10 jaar is gebeurd, zonder dat zij noodzakelijkerwijs de beste toewijzing van mensen eromheen hebben. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.

"Dat betekent dat er een verlies aan efficiëntie is en dat kan tijd of kosten zijn. Je kunt kiezen aan welke van die twee hendels je wilt trekken, of aan allebei.

James Vowles, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ferrari heeft hetzelfde. Alle topteams hebben hetzelfde. Onze taak in dit alles is een pad uit te tekenen voor hoe we op dat niveau komen, of zelfs anders dan zij denken en onszelf daar brengen.

"Maar ik denk dat het fundamenteel voor twee kanten van de grid meer geld zal kosten en meer tijd zal vergen om onderdelen te produceren."

Aston Martin bevindt zich na een nachtmerrieachtige start van het seizoen helemaal achteraan de grid, al staat het voor nieuwkomer Cadillac dankzij een geërfd punt tijdens de controversiële Grand Prix van Monaco in juni.

Sinds het begin van de campagne zijn er minimale updates aan de AMR26 toegevoegd, maar voor de Grand Prix van Hongarije voorafgaand aan de zomerstop wordt een omvangrijk pakket verwacht.

Gevraagd hoe Ferrari's strategie mogelijk kon zijn en of de formatie uit Silverstone die met haar eigen auto zou kunnen nabootsen, antwoordde chief trackside officer Mike Krack: "Dat hangt af van het plan. Uiteindelijk is de beslissing genomen. Je zult je herinneren dat we niet race na race na race iets zullen brengen.

"En als hun plan anders was, dan was het anders. Je moet alleen één ding niet vergeten. Als je elke week een upgrade brengt, moet je dat lang van tevoren plannen.

"Je kunt niet zeggen: ik was slecht in Oostenrijk en ik heb de week erna op Silverstone een upgrade.

"Dus dit volgt allemaal een plan waar lang aan is gewerkt, waarin je alles meeneemt: logistiek, productie, technische kenmerken van het circuit en dat alles. Elk team heeft dus zijn plan en werkt binnen zijn randvoorwaarden."