Door een combinatie van wisselende weersomstandigheden in Groot-Brittannië, een crash bij de start van die Grand Prix en een sprintrace in Oostenrijk kon Williams niet optimaal de op Silverstone geïntroduceerde updates testen. Twee normale raceweekends had de Britse renstal zes vrije trainingen opgeleverd, waardoor er meer dan voldoende tijd was om de controles uit te voeren. Maar op weg naar Frankrijk heeft Williams amper de mogelijkheid gehad om dit te doen. Daarom snakt de renstal uit Grove naar droge en normale trainingen op Paul Ricard, helemaal nu er genoeg componenten zijn om beide F1-auto's te voorzien van de nieuwe onderdelen.

Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, legt uit dat het nieuwe pakket een reset is. "Je moet door een fase van controleren heen. Dit houdt dat je kijkt of data uit de windtunnel en simulaties kloppen. Het gaat dan om het vinden van de juiste rijhoogte of andere zaken die invloed hebben op de luchtstroom. Idealiter hadden we dit gedaan in VT1 op Silverstone, mocht het niet nat zijn geweest. Het was een saaie sessie geworden, maar dan hadden we in ieder geval data kunnen vergelijken met de simulaties en waren we snel op de hoogte geweest. We hebben nu geen kans gekregen. In VT2 aldaar kozen we ervoor om het maar gewoon aan te kijken. In de eerste sessie op de Red Bull Ring moesten we ons meteen voorbereiden op de race. Nu doen we het in Frankrijk. Hopelijk boeken we snel vooruitgang." Hoewel de geüpgradede Williams bij vlagen snelheid heeft laten zien, en Alexander Albon bijna in Q3 kwam op de Red Bull Ring, is het team nog steeds onzeker over de mate van verbetering die het nieuwe pakket heeft opgeleverd. "Het is nog steeds lastig om vast te stellen", vervolgt Robson. "Silverstone was pittig en in Oostenrijk konden we niet het gewenste werk doen. De tekenen zijn wel veelbelovend en we krijgen goede feedback van Alex. Maar ik denk niet dat we er nu al alles kunnen uithalen."

Waar moet Williams zich op richten?

Albon liet in Oostenrijk weten dat hij de FW44 peaky vond, waarmee hij bedoelde dat de auto beter presteert maar in slechts een kleine window als het gaat om de afstelling. Dat is geen ideale eigenschap, maar Robson maakt zich niet ongerust en denk dat dit komt omdat de snellere auto nog niet goed is afgesteld. "Hoe meer je de aerodynamica pusht, hoe natuurlijker het wordt. Ik heb de goede hoop dat we op mechanisch gebied iets van dat probleem kunnen wegnemen. Ik denk wel dat het niet helemaal weg te nemen is en meer in zijn rijstijl moet worden opgenomen."

Williams wil met de 'nieuwe' auto uiteindelijk meer snelheid en een betere basis voor de ambities voor 2023 vinden. Er zijn volgens Robson drie verschillende verbeteringen die het team onderzoekt. "De balans willen we verbeteren. Ik denk dat er goede tekenen zijn, maar er is meer werk nodig om de boel te optimaliseren. Het aerodynamische pakket is beter wat betreft downforce en luchtweerstand. Het derde belangrijke ding - en daar werken we nu hard aan in de windtunnel - is dat er een beter platform moeten komen voor toekomstige ontwikkeling. Dat zijn de drie zaken waar we naar streven. We zien bij alle zaken bemoedigende dingen, maar we weten niet in hoeverre we echt verbeterd hebben."