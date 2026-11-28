Formule 1 GP van Qatar

Waarom Williams het F1-kostenplafond van 2025 overtrad

Williams kreeg een boete en een straf op aerodynamische tests nadat de FIA een overschrijding van £600k ontdekte in de financiële rapporten van 2025

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 11:04

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

De overtreding van Williams van het budgetplafondreglement van de Formule 1 voor het seizoen 2025 kwam voort uit een verschil in interpretatie tussen de eigen financiële afdeling en de beoordelaars van de FIA. Het draaide om de herstructurering van het bedrijf, waarbij het team bezittingen onderbracht in een nieuwe limited liability partnership.

De formatie uit Grove bleek zich schuldig te hebben gemaakt aan een "minor overspend breach" van 627.000 pond binnen het budgetplafond van 2025, al erkende de FIA dat dit niet opzettelijk was gezien Williams' interpretatie van de betreffende kosten.

Williams heeft de overtreding vervolgens geaccepteerd. Daarop staat een straf van 1,5 procent op de toegestane aerodynamische testtijd en een niet bekendgemaakte boete.

Volgens teambaas James Vowles ging Williams ervan uit dat een herstructurering van het bedrijf zou vallen onder financiële en juridische activiteiten. Beide categorieën zijn volgens het budgetplafondreglement van 2025 uitgezonderd. De FIA was het daar niet mee eens.

"We hebben het nu precies teruggekeken en bekeken wat we anders hadden moeten doen. Het is duidelijk dat we als gevolg hiervan iets anders hadden moeten doen", stelde Vowles.

"Hoewel het reglement in de interpretatie niet zwart-wit duidelijk is, is de FIA heel duidelijk over haar standpunt. Dat komt hierop neer: omdat je contracten van het ene bedrijf naar het andere hebt overgezet, ziet de FIA dat feitelijk als procurement, en dat is een activiteit die meetelt.

"Wij hebben het aangemerkt als een financiële en juridische activiteit, omdat je letterlijk een contract pakt en de naam erop verandert. Ik kan hun interpretatie begrijpen en daarom hebben we de overtreding geaccepteerd.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Maar ik hoop dat dit duidelijk maakt waarom het in die situatie echt om nuances gaat, en niet om volledige duidelijkheid."

Uit de gegevens bij Companies House blijkt dat Williams, dat sinds 1977 handelde als Williams Grand Prix Engineering Ltd, een nieuwe LLP had opgericht: Williams Grand Prix Engineering Services LLP. Daarin bracht het voor 27,8 miljoen pond aan bezittingen en verplichtingen onder.

WGPE Ltd is voor 99 procent partner in de LLP, terwijl BCE GP LLC, een houdstermaatschappij die naar verluidt wordt beheerd door Dorilton Capital, als minderheidspartner van 1 procent staat geregistreerd. Daarmee heeft WGPE Ltd een zekere juridische scheiding aangebracht en is het bijvoorbeeld doorgaans niet aansprakelijk voor eventuele schulden die de LLP opbouwt.

Volgens Vowles is dit bedoeld om het team beter toekomstbestendig te maken, en is het opnieuw een uitgave in een lange reeks kosten om Williams naar de huidige tijd te brengen. Het grootste deel van de overschrijding van 627.000 pond had dan ook te maken met de oprichting van de nieuwe LLP en het overzetten van juridische documenten en leverancierscontracten naar het nieuwe bedrijf.

"De bedrijfsstructuur van Williams was sinds 1977 grotendeels onveranderd en paste eigenlijk niet meer bij de moderne tijd", legde hij uit.

"We zijn dit ingegaan met de volledige intentie om open en transparant te zijn richting de FIA. Dat zijn we gedurende het hele proces ook gebleven, maar we dachten dat deze kosten, omdat het om een bedrijfsherstructurering gaat, niet onder het budgetplafond vielen.

"Dit is een eenmalige herstructurering van het bedrijf. Wie er echt in geïnteresseerd is, kan het terugzien in ons rapport bij Companies House. Je herstructureert je bedrijf niet elk jaar. Dat doe je eens in de zoveel tijd, idealiter één keer. Het gaat gewoon om een bedrijf van 50 jaar oud dat in dat opzicht niet helemaal meer voldeed.

"In de basis was er eerder sprake van één verticale structuur, en daar zitten veel nadelen aan.

Carlos Sainz, Williams, James Vowles, Williams

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Je zult dus zien dat er daaromheen een aantal andere bedrijven zijn opgericht. Dat is gewoon efficiënter, maar de kosten die ermee gemoeid zijn, zijn behoorlijk aanzienlijk.

"Als je bedenkt wat je als bedrijf allemaal moet doen: in ons geval ging het om bijna 2.000 contracten met allerlei leveranciers en anderen die je daardoor van het ene bedrijf naar het andere moet overzetten. Dat is een heel pijnlijk en langdurig karwei.

"Daar komt juridisch werk bij kijken. Tegelijkertijd moet je door de Britse wetgeving ook aan bepaalde compliance-eisen voldoen. Uiteindelijk was het een proces dat tijd kostte. We zijn er waarschijnlijk ongeveer zes maanden mee bezig geweest, wat wel aangeeft hoe lang zoiets duurt.

"Maar in die periode hebben we financieel en juridisch personeel ingezet, en dat moesten we uitbreiden om door die periode heen te komen."

Vowles legde uit dat het team pas van de overtreding wist toen de FIA "ongeveer drie, vier weken geleden" contact opnam om op een mogelijke overschrijding te wijzen. Totdat de autosportbond haar standpunt uitlegde, was Williams er opnieuw van overtuigd dat het aan de regels had voldaan.

Volgens hem zal Williams niet al te veel last hebben van de opgelegde straf. De vermindering van 1,5 procent in aerodynamische testtijd, wat in een periode van twee maanden neerkomt op ongeveer zes uur windtunnelbezetting, 1,2 uur 'wind on'-tijd, 5 windtunnelruns en 30 CFD-geometrietests, noemt hij "klein bier".

"Om het in perspectief te plaatsen: één positie op de grid staat gelijk aan 5 procent van de ATR, en wij hebben een verschil van 1,5 procent. Dat is dus minder dan een derde van een positie.

"Ik hoop vooral dat we het volgend jaar beter doen en onszelf weer verder naar voren op de grid brengen. Dat zou 15 procent zijn, iets in die orde van grootte. In werkelijkheid is dit in het grote geheel dus klein bier."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi stormt naar pole-position, Marc Márquez tweede



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi stormt naar pole-position, Marc Márquez tweede





Waarom Williams het F1-kostenplafond van 2025 overtrad



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



6 min



Waarom Williams het F1-kostenplafond van 2025 overtrad





Dani Pedrosa vertrekt na acht jaar als testrijder bij KTM



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



1 u



Dani Pedrosa vertrekt na acht jaar als testrijder bij KTM





100% slijtage in 15 ronden: bandenproblemen in Qatar groter dan Pirelli verwachtte



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



100% slijtage in 15 ronden: bandenproblemen in Qatar groter dan Pirelli verwachtte

Vorig artikel 100% slijtage in 15 ronden: bandenproblemen in Qatar groter dan Pirelli verwachtte

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Jake Boxall-Legge





'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 d



'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit





Max Verstappen deelt knock-out uit aan Mercedes in Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



6 d



Max Verstappen deelt knock-out uit aan Mercedes in Las Vegas





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Williams





Carlos Sainz licht intrigerend DRS-voorstel voor F1 2030 toe



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



22 u



Carlos Sainz licht intrigerend DRS-voorstel voor F1 2030 toe





Williams en Alpine overtreden F1-budgetplafond voor 2025



Formule 1



Formule 1 2 d



Williams en Alpine overtreden F1-budgetplafond voor 2025





Waarom de problemen bij Williams groter zijn dan gedacht



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Nederland



3 m



Waarom de problemen bij Williams groter zijn dan gedacht

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



28 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer