Waarom Williams F1 helemaal niet zo’n gekke optie is voor Sainz

Opmerkelijke geruchten in de paddock in Monaco: Carlos Sainz en het Williams F1 Team voeren serieuze gesprekken over een samenwerking in 2025. Verrassend, gezien de topvorm van de Spanjaard en de zeer matige prestaties van de renstal uit Grove. Wanneer we wat dieper in de materie duiken, wordt duidelijk waarom het helemaal niet zo’n gekke gedachte is.

Uiteraard is het doel van Sainz, als coureur in de bloei van zijn leven die zich qua snelheid kan meten met de allerbesten, om ook komend jaar bij een topteam in te stappen. Red Bull en Mercedes wekken echter zeker niet de indruk in de Spanjaard hun redder in nood te zien. Hun voorkeur gaat vooralsnog uit naar andere kandidaten. De mogelijkheden van Sainz nemen daardoor zienderogen af. De makkelijkste keuze is om een langetermijndeal met Audi te tekenen en zo te kiezen voor geld en zekerheid. Daarmee is hij verzekerd van meerdere jaren in F1, de volledige steun van een fabrieksteam en de mogelijkheid om deel uit te maken van een spannend nieuw project.

Tegelijkertijd is die keuze niet zonder risico en nadelen. Het grootste struikelblok is het feit dat hij voor langere periode (veel) minder competitief materiaal ter beschikking heeft. Hoe lang dat duurt en of Audi überhaupt ooit aan de top komt, weet niemand. Het merk met de vier ringen steekt enorm veel geld in de F1-entree en de ontwikkeling van de nieuwe power unit voor 2026, maar partnerteam Sauber presteert de laatste jaren nou niet echt uitmuntend. Naast de investeringen van de afgelopen paar jaar, moet Sauber grote stappen zetten op personeelsgebied om het niveau op te krikken. Ook de infrastructuur in Hinwil is aan een opfrisbeurt toe. Dit zijn dingen die tijd nodig hebben, en aangezien de huidige bolide niet in staat is om geregeld mee te doen om de punten, is de realiteit dat het niet aannemelijk is dat er volgend jaar al grote stappen voorwaarts te zien zijn. Dat kan betekenen dat Sainz, wanneer hij ingaat op het lucratieve Audi-aanbod, verhuist van Ferrari waarmee hij wekelijks meedoet om de prijzen naar een team dat moet knokken om door Q1 te komen. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Op papier ziet het er bij Williams op dit moment niet veel beter uit. Het team ziet echter ruimte voor snelle verbetering. Dat kan een van de redenen zijn waarom teambaas James Vowles in Imola zo publiekelijk erkende dat de FW46 nog altijd flink last heeft van overgewicht – en onthulde hoeveel rondetijd de formatie denkt op korte termijn te kunnen winnen. “De auto waarmee we dit jaar rijden, is per ronde vierenhalve tiende langzamer doordat hij te zwaar is”, aldus Vowles, die denkt een groot deel in de komende races te kunnen goedmaken. Haal 0,45 seconden af van de tijden die Williams momenteel noteert en hun competitieve situatie ziet er plotseling een stuk rooskleuriger uit.

Albon verkiest Williams boven Red Bull-optie

Buiten de gewichtsfactor benut Vowles de investering van teameigenaren Dorilton Capital om de infrastructuur in Grove te verbeteren en om op personeelsvlak stappen te maken. Het beste bewijs dat de formatie de juiste weg is ingeslagen, is de contractverlenging van Alex Albon voor meerdere jaren. De Thai werd door Red Bull gezien als beste optie voor 2026 als er dan een zitje vrij zou zijn, maar hij legde die optie naast zich neer. De vroege verlenging van Albon toont andere rijders wat het potentieel van Williams kan zijn, ook voor de langere termijn. Williams heeft nu al een motorendeal met Mercedes voor 2026. Dat is een bonus, aangezien er in de paddock geregeld gefluisterd wordt dat het Duitse merk indrukwekkende cijfers laat zien op de testbank.

Het aantrekkelijkste voor Sainz om Williams te verkiezen boven Audi, zit hem in de flexibiliteit. Bij de Duitse fabrikant tekent hij een meerjarig contract. Gezien de situatie is dat een behoorlijke gok. Het kan een topdeal zijn als Audi vanaf het eerste moment op topniveau presteert, maar het is aannemelijker dat er tijd nodig is. Denk maar aan de problemen van Honda aan het begin van het turbo-hybridetijdperk. In dat geval zou Sainz de beste jaren van zijn carrière wegkwijnen in de achterhoede. Hij verwoordde het op donderdag in Monaco zelf goed: “Ik bevind me in zo’n belangrijke fase van mijn carrière dat ik eerst alle opties op tafel wil hebben en goed over alles na wil denken. Ik word later dit jaar dertig. Het volgende project moet het dus echt worden voor me. Ik geef mezelf daarom alle tijd die ik nodig heb.”

Williams zou Sainz met open armen verwelkomen, en is waarschijnlijk zelfs bereid om hem met een eenjarig contract aan boord te halen. In dat geval kan Williams volgend jaar laten zien waartoe het in staat is. Ook wordt er in die tijd meer duidelijk over het motorenproject van Mercedes, evenals de stand van zaken bij Audi. Zo houdt de Madrileen de flexibiliteit om de rijdersmarkt op te stappen, zeker als een van de topzitjes alsnog beschikbaar komt. Zo zou Max Verstappen voor 2026 kunnen verkassen als de krachtbron van Red Bull en Ford niet de gewenste resultaten laat zien. Ook de toekomst van Sergio Pérez is verre van zeker. George Russell loopt uit zijn contract bij Mercedes, de invulling van het tweede zitje van het merk met de ster is eveneens onduidelijk. Kortom: voldoende interessante opties die aan de neus van Sainz voorbijgaan wanneer hij zich committeert aan Audi.

Vooralsnog is nog niets beslist. Williams is ook in gesprek met Valtteri Bottas om te bepalen wie er naast Albon komt te zitten. Maar zodra het GP-weekend in Monaco achter de rug is, zal Sainz een beslissing moeten nemen wat het beste is voor de korte en lange termijn. Een beslissing die bepalend kan zijn voor zijn F1-carrière.