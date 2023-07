Mercedes heeft de tweede plek bij de constructeurs in handen, maar zij kunnen ook geen consistente pace laten zien. Voor het Duitse team is met name na Monaco de weg omhoog gevonden, maar ook sindsdien krijgt de renstal het niet voor elkaar om constant de tweede plek op te eisen. Zo scoorden ze in Spanje nog een dubbel podium, maar was de renstal in Oostenrijk weer verder weggezakt.

In het begin van het seizoen was Aston Martin de revelatie, met name doordat Fernando Alonso de podiumplekken aan elkaar reeg stond de Britse formatie hoog in het kampioenschap. De laatste paar races, met circuits waar veel downforce nodig was, verloren ze echter terrein. Het team moest Mercedes voor laten gaan in het constructeurskampioenschap en bezit plek drie.

Achter Mercedes en Aston Martin staat Ferrari. De Italiaanse renstal heeft het dit seizoen erg moeilijk. De Scuderia krijgt het niet voor elkaar om op de verschillende bandencompounds een constante pace te laten zien, laat staan tussen de races door. In Oostenrijk leek Ferrari er weer bij te zitten, Charles Leclerc pakte een knappe tweede plek, maar in Silverstone werd het team weer voorbijgestreefd door de concurrenten en voegde McLaren zich ook in de strijd om de tweede plek.

Meer dan alleen updates

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur stelt in een interview met Motorsport.com dat niet alleen de updates de verschillen verklaren: "Ik weet niet zeker of het aan de ontwikkeling alleen ligt, ook de set-up tijdens de weekenden speelt een rol. Updates kunnen één of twee tienden opleveren, een goede afstelling veel meer. We kunnen niet elk weekend een update meenemen. We krijgen binnenkort nieuwe onderdelen, maar als we kijken naar het weekend in Silverstone hadden we met ons pakket veel beter kunnen presteren."

Ook voor Aston Martin is het duidelijk dat de afstelling van de auto een grote rol heeft. Tom McCullough, performance-directeur van het team, ziet dat de verschillen tussen de circuits ook invloed hebben. Met name het zoeken van de ideale rijhoogte zorgt volgens de Brit voor veel verschil: "Wij weten waar onze auto goed is en waar de valkuilen zijn. Er zijn snelle en langzame bochten en in de snellere bochten is het verschil tussen de teams niet zo groot. In Silverstone waren veel langzamere bochten, dat kon het verschil gemaakt hebben. Veel teams blijven updates meenemen, dus elke race proberen we te analyseren waar hun sterke en zwakke punten liggen."

Robson: Fascinerend om te zien hoe de strijd zich ontvouwt

Dave Robson, performance-directeur bij Williams, gaf in gesprek met Motosport.com aan dat het zoeken is voor de teams waar ze nou precies staan: "We hebben veel regen gehad in de weekenden waardoor we niet alle data kunnen krijgen die we nodig hebben en dat maakt het lastiger te zien waar we staan. Het introduceren van de updates is ook veel strategischer nu, we willen de updates meenemen op het moment waarop we het best kunnen zien wat het ons oplevert. Ons pakket uit Canada doet het goed. Er waren veel updates [in Silverstone], maar vanwege het wisselende weer konden de teams niet echt zien of ze werken. Dat moeten ze in Hongarije gaan doen, maar daar hebben we het andere bandenformat. En in Spa is er een sprintweekend. Dus het is een moeilijke en fascinerende uitdaging en het is fascinerend om te zien hoe de teams hierop reageren."