Waarom volgens Krack Aston Martin nog geen F1-topteam is

Na een moeilijk 2022 was het Aston Martin dat een wonderbaarlijke stap richting de top had gezet. Tot aan de zomerstop scoorde Fernando Alonso - overgekomen van Alpine - zes podiumplaatsen en heeft ook teamgenoot Lance Stroll al meer punten bijeen gesprokkeld dan dat hij vorig jaar in een heel seizoen deed. De laatste races voor de zomervakantie verloor de renstal wat terrein, Mercedes is in het constructeurskampioenschap al over ze heen gesprongen en ook Ferrari en in mindere mate McLaren kloppen aan de deur. Mogelijk komt dit doordat het Britse team gebruikmaakte van een te flexibele voorvleugel, maar dit is ontkend door het management van de renstal.

Ondanks de positieve start blijft teambaas Mike Krack met beide voeten op de grond. De 51-jarige ingenieur vindt dat de renstal nog lag niet op het niveau van teams als Ferrari en Mercedes is. "We hebben nog maar één stap gezet", vertelt de Luxemburger in een exclusief interview met Motorsport.com. "De progressie zal ook niet lineair zijn. We zullen momenten hebben waarin we boven verwachting presteren zoals in de eerste seizoenshelft, maar er zullen ook dagen zijn dat we onderpresteren. Dat heeft te maken met hoe anderen het doen, daar hebben we geen invloed op. Het is belangrijk om naar ons zelf te blijven kijken en dan zien waar we ons verbeteren. Deze aanpak leidt niet altijd tot een betere klassering."

Waar concurrenten meer windtunneltijd moesten inleveren, kon Aston Martin deze tunnel veelvuldig gebruiken. Ferrari en Mercedes hadden bijvoorbeeld maar 75 en 80 procent windtunneltijd, terwijl Aston Martin 100 procent mocht gebruiken. Voor de tweede seizoenshelft is dit percentage al flink afgenomen, de percentages worden namelijk per half jaar vastgesteld en Aston Martin staat nu op 80 procent windtunneltijd voor de rest van het seizoen. De komende maanden worden dus een serieuze test hoe de renstal zonder volledige windtunneltijd zich doorontwikkelt.

Nieuwe faciliteiten

Voor Aston Martin is er qua faciliteiten ook een flinke stap gezet. Er is een compleet nieuwe fabriek gebouwd met state of the art-faciliteiten. Dat trok ook de aandacht van personeel van concurrerende teams, zo trekt Dan Fallows van Red Bull naar Aston Martin toe en komt ook Eric Blandin over. Hij verlaat Mercedes voor een avontuur bij de Britse renstal. Volgens Krack past dit helemaal de ontwikkeling die het team doormaakt. "We blijven alles doorontwikkelen. Het proces, de gereedschappen en het team. We zijn de organisatie nog aan het inrichten en zoeken nog naar onze verbeterpunten. Zeker als er nieuwe regels komen moeten we er klaar voor zijn. We hebben doelen gesteld, maar met ervaren mensen als Dan en Eric weten we wat haalbaar is en wat niet."

Met het binnenhalen van Fellows en Blandin zijn ook twee ervaren krachten gekomen. Volgens Krack is dat een doelbewuste keuze geweest: "Dat hebben we nodig, maar het hoeven niet supersterren te zijn die ook nog veel kosten. Het is belangrijk om een duurzame basis te bouwen voor het team en groei hoort daarbij. We kijken ook naar nieuwe afgestudeerden van de universiteit, want daar ligt de toekomst. Dure krachten kunnen op de korte termijn dan wel succes opleveren, maar het is niet duurzaam."