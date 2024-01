Daniel Ricciardo is zonder twijfel een van de populairste rijders in de Formule 1. Met zijn continue lach en grappen zorgt hij bij velen voor een glimlach op het gezicht. Toch was er een tijd dat hem het huilen nader stond dan het kenmerkende lachen. Zijn samenwerking met McLaren pakte volledig verkeerd uit, waardoor hij het plezier in de sport verloor. De Australiër leverde zijn contract in en koos bewust voor een jaar in de luwte.

Dat jaar werd een half jaar, toen – indertijd nog – AlphaTauri een vervanger zocht voor de ondermaats presterende Nyck de Vries. Inmiddels is Ricciardo weer gelukkig, blij en vrolijk, én beschikt hij over een fulltime F1-zitje. Zijn periode langs de zijlijn heeft hem heel wat inzichten over het leven en zijn carrière opgeleverd, zo vertelt hij openhartig in een exclusief interview met Motorsport.com: “Wanneer je iets doormaakt, verandert dat hoe je als persoon bent en geeft dat je een ander perspectief op bepaalde zaken. Of je waardeert de goede tijden meer, of weet beter om te gaan met mindere momenten. Wanneer je terneergeslagen bent, realiseer je je wat belangrijk is en wat niet. Door al die dingen leer je veel over jezelf. Ik realiseerde me dat ik nog steeds enorm veel liefde voor de sport heb, dat ik nog steeds in mezelf geloof.”

Op een dieper niveau hielp de aangewakkerde liefde voor F1 en de terugkeer van zijn zelfvertrouwen Ricciardo om zijn leven en carrière op een andere manier te bekijken. Om de beste versie van zichzelf te worden, moest de Australiër werken aan zijn imago in de paddock en serieuzer genomen worden, terwijl hij zich niet blindstaarde op details zoals tijdens zijn McLaren-periode. “Ik wil de wereld niet op mijn schouders dragen, want het moet leuk zijn. En ja, ik neem het serieus. Ik ga proberen de beste versie van mezelf te zijn. Maar ik wil niet dat het alles uit me zuigt waardoor ik niet meer kan genieten van andere aspecten van het leven. Dat is niet zoals het hoort.”

Kort na zijn comeback bij het team dat nu Visa CashApp RB heet, moest de rijder uit Perth weer noodgedwongen aan de kant toekijken. Een crash in de training in Zandvoort leverde hem een gebroken hand op. “Dat haalde de wind uit mijn zeilen. Ik voelde me net weer hongerig en gemotiveerd, mijn oude ik, en ik genoot ervan. Ik probeerde vooruit te denken, hoe ik het snelste zou kunnen herstellen. Ik weigerde een blessure al het harde werk van het jaar ervoor in de war te laten schoppen.”

Geluk bij een ongeluk

De liefde voor de sport waar hij het over heeft, verloor hij in zijn jaren bij McLaren. Achteraf gezien was het de juiste keuze om zijn contract op te zeggen, ondanks het gebrek aan alternatieven. Ricciardo: “Hoe onaangenaam de McLaren-situatie op sommige momenten ook was, het was een geluk bij een ongeluk. Laten we zeggen dat ze mijn contract ontbonden hebben omdat ik mezelf moest hervinden, net als mijn honger en mijn liefde. Er hadden veel elementen een knauw gehad door alles wat er gebeurd was, zoals mijn motivatie. Die moest ik hervinden en daar had ik de tijd voor.”

Hij gebruikte zijn break ook om verder te kijken dan de Formule 1, al met het oog op zijn toekomst wanneer hij niet meer als coureur actief is: “Ik wilde er zeker van zijn dat ik nog andere hobby's en interesses had, dus ik sloeg andere wegen in. Zodat ik zeker wist dat ik andere passies en interesses heb, zodat ik niet vrees voor mijn pensioen. Dat was deel van de ontdekkingstocht, waardoor ik bleef lachen en genieten. Er waren ook zeker momenten waarop ik op mezelf en alleen wilde zijn, denkend over de kruispunten in mijn leven waarop ik stond. En soms was het emotioneel: ‘ik wil niet meer racen’. Maar ik wist wat ik diep in mijn hart wilde. Uiteindelijk werd me dat steeds meer duidelijk.”