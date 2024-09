Het wil de laatste tijd maar niet lukken bij Red Bull Racing, dat nu al zes races op rij geen zege heeft behaald. Max Verstappen en Sergio Pérez klagen over de balans van de RB20, wat op Monza resulteerde in de zesde en achtste plaats. Het leidt tot vraagtekens bij het Oostenrijkse team, dat begin dit seizoen nog de dominante factor was. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de schommelingen in prestaties van de RB20 het gevolg zijn van een auto die 'extreem reageert op de kleinste veranderingen'. "Of het nu de buitentemperatuur, een andere bandencompound of minder brandstof aan boord is: de goede balans van de auto is dan weer verdwenen", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.com.

Zoals vaker geeft Marko aan dat een deel van het probleem met de RB20 ligt in de correlatie tussen de bevindingen in de windtunnel en hoe de RB20 op de baan presteert. Daarnaast is er door de tegenvallende vorm van het team gespeculeerd dat het vertrek van topontwerper Adrian Newey een rol speelt. Daar wil Marko niks van weten. "Dat is niet waar. Newey was in het voorjaar al niet meer betrokken bij alle details van de voertuigontwikkeling", benadrukt de 81-jarige Oostenrijker. "Het valt natuurlijk niet te ontkennen: Newey is Newey, een man met ongelooflijke ervaring. Dat heeft hem altijd gekenmerkt. Maar ons probleem ligt ergens anders. De voorbeelden van Mercedes en, in mindere mate, Ferrari hebben laten zien hoe teams worstelen met deze auto's."

Het dolende Red Bull heeft de afgelopen races toegezien hoe McLaren alsmaar sneller nadert in het constructeurskampioenschap. Het verschil bedraagt nog maar acht punten en met nog acht Grands Prix en drie sprintraces te gaan lijkt McLaren op basis van vorm de favoriet voor die titel. Ook bij de coureurs kan het nog spannend worden, al moet Norris nog een gat van 62 punten zien te overbruggen. "Maar ik blijf optimistisch: we hebben een technisch team met een zeer brede basis en ik ben ervan overtuigd dat we dit probleem kunnen oplossen", aldus Marko.

Constructeurstitel niet afschrijven

Het is dan dus nog wel de vraag hoe Red Bull het probleem wil oplossen. De RB20 leek amper problemen te hebben aan het begin van het seizoen, toen Verstappen nog soeverein was in de races in Bahrein en Saudi-Arabië. Volgens teambaas Christian Horner spelen die balansproblemen echter al wat langer. Marko laat weten dat Red Bull gaat zoeken naar het moment waarop de auto goed in balans was. "Verstappen zei in Monza dat hij geen twintig punten meer downforce nodig heeft als de auto daardoor onbestuurbaar wordt. We moeten dus opnieuw bouwen en hopelijk het punt vinden waarop de auto in balans was. Als dat lukt, wordt het gedrag van de auto weer voorspelbaar, krijgen de coureurs weer vertrouwen en kunnen ze weer op een ideale manier bijdragen. Natuurlijk is dit een moeilijke taak omdat we sindsdien veel nieuwe onderdelen op de auto hebben gezet. Simpel gezegd moeten we uitzoeken waar het technisch fout ging."

Door de terugval dit seizoen is 'alarmfase één' afgekondigd bij Red Bull en leek de Red Bull-top de kans op met name de constructeurstitel op te geven. Immers hebben McLaren, Mercedes en Ferrari weer wat stappen gezet en hebben die drie teams de afgelopen zes zeges gedeeld. "Zonder deze schommelingen [in prestaties van concurrerende teams] zouden we nooit de voorsprong hebben die we nu nog hebben. Maar we kunnen er natuurlijk niet constant op vertrouwen dat het ene team op kop rijdt en het andere dan weer wel", weet Marko ook. "Ons doel moet zijn om op eigen kracht op kop te rijden. We hoeven de constructeurstitel nog niet af te schrijven. Want als Max weer gaat winnen, dan hebben we er genoeg aan als Checo ergens tussen de derde en vijfde plaats eindigt om deze titel met succes te verdedigen."