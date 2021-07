Ik ben gefascineerd door wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1. Dat is een van de redenen waarom ik het kampioenschap zo nauwlettend blijf volgen. Dus als ik sommige van de onterechte opmerkingen over Valtteri Bottas zie, is het de moeite waard om wat perspectief te bieden op basis van mijn eigen ervaring.

Ik weet hoe het is om het op te nemen tegen de beste coureur van een generatie - in mijn geval Ayrton Senna - en ik heb gedurende mijn hele carrière met zeer sterke teamgenoten samengewerkt. Van Johnny Herbert tot Martin Brundle, Mark Blundell tot Nigel Mansell en natuurlijk, David Coulthard. Geen van hen was traag. Allen waren zeer snelle, toegewijde en capabele Formule 1-coureurs.

Het is erg makkelijk om te praten over iemand die wereldkampioen is, die de hele tijd wint, en dan kritiek te leveren op zijn teamgenoot. Het is een gemakkelijke vergelijking, maar wel een vergelijking die het grote plaatje uit het oog verliest van hoe het is om de helft te zijn van een team dat kampioenschappen wint. Ik won twee wereldkampioenschappen deels omdat 'DC' zo'n sterke teamgenoot was.

Toen McLaren me in hun auto zette naast Ayrton Senna was dat een fantastische kans, maar ook een enorme uitdaging. Plotseling was het mijn ervaring tegen Ayrton's ervaring. En wat is ervaring? Is dat het aantal ronden dat je hebt gereden, of je vermogen om de data te bestuderen, of hoe slim en intelligent je bent over wat er gaande is binnen het team?

Eigenlijk gaat het om al die dingen samen met de dynamiek in het team; de kleine dingen die op zichzelf niet belangrijk lijken, maar bij elkaar opgeteld betekenen dat je niet helemaal bent waar je wilt zijn. Ik realiseerde me tijdens mijn carrière dat elke monteur, ingenieur of datatechnicus op specifieke manieren werkte, en in de intense omgeving van de Formule 1 kan zelfs een kleine verandering in het personeel van invloed zijn op de prestaties.

Podium: race-winnaar Ayrton Senna, McLaren, met Mika Hakkinen Foto: Sutton Images

Het veranderen van de menselijke dynamiek kan net zo belangrijk zijn als het veranderen van de set-up van de auto.

Mensen vragen me altijd naar mijn eerste race bij McLaren toen ik in de kwalificatie sneller was dan Ayrton, maar niet veel mensen vragen Valtteri naar de zeventien keer dat hij sneller was dan Lewis. Om de een of andere reden werd mijn prestatie als moeilijk beschouwd, terwijl het schijnbaar makkelijk is als je in een Mercedes rijdt.

Ik heb het maar drie races tegen Ayrton opgenomen, maar ik heb er heel veel van opgestoken. Over hoeveel ik nog moest leren, niet alleen om te begrijpen hoe ik de beste prestaties uit mijn auto kon halen, maar ook om te begrijpen hoe het team werkt, de manier waarop een team zich focust.

Tijdens mijn carrière waren er bijvoorbeeld momenten dat de banden voor mij niet werkten en mijn teamgenoot plotseling zeven tienden sneller was. Zelfs met zachtere banden rijd je dan dezelfde tijden als op harde banden. Het is een akelig gevoel, dus begin je te kijken naar de temperaturen, de bandenspanning, de afstelling van de auto en je probeert te ontdekken wat je teamgenoot aan het doen is.

Ik weet hoe het voelt om de afstelling van je teamgenoot op je auto te zetten en het dan heel moeilijk te vinden om te rijden, behalve dan dat de rondetijd een halve seconde sneller blijkt te zijn! Dat maakt allemaal deel uit van de leercurve. Het leert je om open te staan voor de man aan de andere kant van de garage, en om minder egoïstisch te worden.

Dit teamwork tussen de coureurs is zo'n belangrijk aspect voor een topteam. Mercedes weet als geen ander wat er kan gebeuren als twee coureurs met elkaar vechten op een manier die destructief kan zijn. Een deel van Valtteri's taak sinds hij bij Mercedes kwam was om naast Lewis te werken, zo hard mogelijk te pushen, maar tegelijkertijd de communicatie vloeiend te houden.

Valtteri Bottas, Mercedes Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een positieve sfeer in het team creëren en in dezelfde richting denken is een essentiële kwaliteit. Dat is belangrijk als je het dominante team bent, maar het wordt cruciaal als je zware concurrentie hebt of, zoals in 2022 zal gebeuren, een geheel nieuwe reeks regels. Reglementen die ervoor zorgen dat de twee coureurs harder dan ooit moeten werken om het team een solide basis te geven om vanuit te werken.

Slechts één teamgenoot kan het wereldkampioenschap winnen, en om dat te doen moeten ze meestal meer races winnen dan alle anderen - dat betekent onder meer het verslaan van de man die de garage met hen deelt. Als je allebei in dezelfde auto zit, is die strijd nooit gemakkelijk. Als wereldkampioen bouw je onvermijdelijk het team om je heen op, waardoor je teamgenoot veel meer werk heeft.

Toen ik nog racete, klaagde ik altijd, vooral tegen mijn manager Keke Rosberg. Ik denk dat het iets van de generatie was. Ik zei altijd dat er iets niet klopte in het team en Keke zei dan dat ik mijn mond moest houden en harder moest rijden.

Nu hebben we een heel ander tijdperk, waarin er oneindig veel meer analyses beschikbaar zijn voor de coureurs en hun teams. Dat heeft ook geleid tot een groot respect voor de uitdaging waar coureurs voor staan die Grands Prix moeten winnen of hun teamgenoten moeten ondersteunen.

Het is niet gemakkelijk om een kwalificatierun te timen om je teamgenoot te ondersteunen, zoals Valtteri in Silverstone deed toen hij Lewis een slipstream gaf, of om tijdens een race voorrang te verlenen zodat de strategie van het team optimaal kan worden benut. Mercedes hanteert een zeer eerlijke aanpak en Valtteri weet dat het zijn taak is om de concurrentie van het team te verslaan, zeker nu Red Bull en Honda een grote stap voorwaarts hebben gemaakt.

Sinds de overstap van Williams naar Mercedes weet ik dat Valtteri nooit is gestopt met pushen, leren en zich ontwikkelen als coureur. Hij scoorde negen podiumplaatsen voor Williams en hielp ze twee jaar op rij naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar hij realiseerde zich ook dat Mercedes op een heel ander niveau zat. Een heel andere uitdaging.

Valtteri Bottas, Mercedes Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Toen ik van Lotus naar McLaren overstapte, was dat een soortgelijke ervaring. Ik wist dat ik op de juiste plek zat, met de juiste mensen en technologie om me heen, dus het voelde als een enorme bevrijding. Maar als je bij een team komt waar de mensen weten hoe ze moeten slagen, heb je zoveel te leren. Valtteri heeft voor dezelfde aanpak gekozen.

Als Lewis' teamgenoot heeft hij de meest geduchte concurrent naast zich. Het was ongelooflijk om te zien hoe kalm, beheerst en vastberaden Valtteri is gebleven, hoe hard hij is blijven werken, ondanks de uitdaging en de gemakkelijke kritiek. Hij concentreert zich gewoon op elk weekend zo hard rijden als hij kan en geeft het beste van zichzelf voor het team.

Er is een populaire mythe dat races winnen makkelijk is als je de beste auto hebt. Dat is een verkeerd begrip van de uitdaging. Er is niets gemakkelijks aan winnen in de Formule 1, of het nu twintig races voor mij zijn of negen Grands Prix voor Valtteri. En het is nog moeilijker als je een meervoudig wereldkampioen naast je hebt in de garage.

Voor elk team dat een wereldkampioenschap wil winnen, is de mate van harmonie en focus binnen de rijdersbezetting een belangrijk ingrediënt. Het is een van de redenen waarom ik er zeker van ben dat Valtteri meer krediet verdient voor het werk dat hij heeft verricht.

Mika Hakkinen

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton Foto: Andy Hone / Motorsport Images