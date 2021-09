Waarom Bottas geen opmars kon maken tijdens Russische GP

Bottas kwalificeerde zich eigenlijk op de zevende plek op Sochi Autodrom, maar hij zou niet van die positie vertrekken. Een probleem met zijn in Monza nieuw geïnstalleerde motor leidde tot een nieuwe motorwissel, waardoor de Fin vanaf P16 aan de race moest beginnen. Die gridstraf zorgde echter ook voor een tactische opening, want Bottas zou hierdoor de opmars van Max Verstappen kunnen verstoren. De Red Bull-coureur kreeg ook een gridstraf en startte vanaf P20. De Mercedes-rijder kon echter geen vuist maken tegen Verstappen, die al in de zesde ronde aan hem voorbijging.

Verstappen baande zich vervolgens een weg richting de top-tien, terwijl Bottas zelf niet in staat bleek om veel terrein goed te maken. “Het was voor mij veel moeilijker dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik net als in Monza door het veld zou kunnen komen, maar het was veel lastiger”, zei Bottas, die met dank aan een goed getimede stop tijdens de regenbui uiteindelijk nog oprukte naar de vijfde plek. “Max was bijvoorbeeld veel beter in staat om progressie te boeken dan ik. Ik weet het niet. Ik had vooral last van enorm veel onderstuur. Dat gebeurde als ik dicht achter een ander reed, waardoor ik niet binnen inhaalafstand kwam.”

Bottas leek zich in de strijd met Verstappen niet met hand en tand te verdedigen. Zelf vermoedt hij dat hij niet veel meer had kunnen doen om de titelkandidaat achter zich te houden. “Hij was gewoon in staat om door het veld op te rukken. Ik moet kijken of ik meer had kunnen doen, maar ik denk dat hij mij redelijk eenvoudig passeerde. Vervolgens haalde hij de auto’s voor mij ook in, terwijl ik geen kans had.”

Onderstuur door kouder weer op zondag

Maar waarom kampte Bottas met onderstuur en was hij niet in staat om progressie te boeken? Andrew Shovlin, trackside engineering director, vermoedt dat de verklaring te vinden is in de lagere temperaturen op de dag van de race. “Vanwege de koudere omstandigheden hadden de voorbanden het lastig. We hadden wat onderstuur, terwijl op vrijdag de achterbanden juist de meeste last hadden. Nu was het de voorkant. En als je in de laatste vier bochten niet kan volgen, dan kom je niet dichtbij genoeg om in te halen. Ik denk dat de koelere omstandigheden het juist moeilijker maakten, in plaats van makkelijker.”

Tijdens de race liet teambaas Toto Wolff zich enkele malen aanmoedigend horen via de teamradio. Hij beseft echter ook dat Mercedes meer had kunnen doen om Bottas aan een beter resultaat te helpen. “Ik denk dat we Valtteri moeten voorzien van een auto en een krachtbron waarmee hij kan inhalen. Je kon zien dat het niet aan hem ligt, want Monza was spectaculair. Om een of andere reden, en dat zag je aanvankelijk ook bij Lewis, had onze auto last van onderstuur. Als dat het geval is, kom je niet dichtbij genoeg. Lewis kon de jongens voor hem niet inhalen en hetzelfde gebeurde bij Valtteri. Ik denk dus dat we echt moeten begrijpen waarom de auto in verkeer minder competitief was, maar goed voelde in vrije lucht.”