Waarom Bottas niet blij was met Colapinto in de F1-race op Monza

Nog voordat de Formule 1 Grand Prix op Monza van start ging, was Valtteri Bottas zwaar ontevreden over het rijden van Franco Colapinto. In de opwarmronde reden beide coureurs achter elkaar en volgens Bottas deed de debutant daar iets niet goed. De Fin had het idee dat de debutant zich niet helemaal aan de regels hield over de maximale afstand tussen twee auto's in de opwarmronde. Dat leverde de volgende woordenwisseling tussen Bottas en zijn engineer Steven Petrik op.

Bottas: "Het verschil tussen de auto voor mij en die daarvoor was volgens de regels veel te groot."

Petrik: "Denk je dat Colapinto daar te langzaam was?"

Bottas: "Ja, heel langzaam."

Na de race werd Bottas voor de verzamelde pers waaronder Motorsport.com gevraagd over dit voorval. Naar eigen zeggen was het vooral voor eigen gewin. "Ik weet niet zo goed waarom het verschil zo groot was. Het is duidelijk dat dit zijn eerste race was, ik weet zeker dat hij hiervan leert", aldus de ervaren Sauber-coureur. "Ik heb het gemeld omdat ik daarmee misschien een plekje kon winnen, als hij daarvoor een straf zou krijgen. Dat hoort een beetje bij dit spelletje."

De FIA ging niet in het verhaal van Bottas mee. Het overkoepelende autosportorgaan heeft geen vaste regels over de maximale afstand tussen twee auto's. In artikel 44.8 in de regels voor de startprocedure staat dat tijdens de formatieronde een proefstart maken niet toegestaan is en dat de grid 'zo strak mogelijk' in formatie moet blijven rijden.

Gevecht op de baan

Het was niet het enige moment dat Colapinto Bottas dwarszat. In de race werd laatstgenoemde voorbij gestoken op het rechte stuk in Monza. Het was voor Colapinto de opmaat na een prima twaalfde plaats. Bottas kon in de matige Sauber geen vuist maken en maximaliseerde met P16.

Video: Onze analyse van de F1-race op Monza