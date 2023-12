Waarom Valentino Rossi in 2006 niet voor een carrière in F1 koos

Dat Valentino Rossi goed overweg kon met een motorfiets toonde hij al begin deze eeuw toen hij in zijn rookieseizoen op de tweede plaats in het kampioenschap eindigde. Zijn eerste wereldtitel op het hoogste niveau liet niet lang op zich wachten, want in 2001 domineerde de Italiaan de 500cc-motorklasse. Die dominantie zette hij op fenomenale wijze voort, waarna mensen het racebloed van The Doctor begonnen te erkennen. Sommige kenners waren zo overtuigd van zijn talent, dat ze hem maar al te graag in een F1-auto wilden zien rijden.

En zo geschiedde. Rossi nam tussen 2004 en 2006 namens het F1-team van Ferrari deel aan verschillende testsessies. In de podcast van de Italiaanse radio-DJ Gianluca Gazzoli ging de zevenvoudig 500cc/MotoGP-kampioen in op zijn F1-avontuur. Kort na het winnen van zijn vierde kampioenschap, kreeg hij een belletje van Stefano Domenicali, destijds sportief directeur bij de Italiaanse renstal. “Hij zei: ‘Ik moet je de auto laten testen’”, vertelt Rossi. “We gingen naar Fiorano om de auto te testen. Ik was best snel en reed rondetijden onder de minuut, 59,1 seconden. Ik kan me nog herinneren dat de monteurs weddenschappen aan het houden waren of ik onder de een minuut zou komen. Uiteindelijk won ik.” Er werd destijds al snel duidelijk dat de pijlsnelle motorcoureur ook goed overweg kon met vier wielen. Zijn rondetijden zouden namelijk niet ver verwijderd zijn van die van Michael Schumacher, die in 2004 voor de vijfde keer op rij wereldkampioen werd.

Rossi vertelt hoe hij op een kruispunt in zijn loopbaan kwam. “Na die tests ging ik ook naar Mugello. Ik heb ook een echte test in Valencia gedaan. Daar moest ik de keuze maken. Als ik ja had gezegd, had ik voor Minardi gereden, het B-team [van Ferrari]. Als ik dan snel genoeg was geweest, dan was het doel om voor Ferrari te rijden.”

Il Dottore legt uit waarom hij voor de bekende weg heeft gekozen, waarna hij in 2008 en 2009 nog twee wereldtitels binnensleepte in de motorsport. “Ik was toen nog maar 27 jaar oud en ik wilde de sprong niet wagen, want ik wist dat ik nog een paar titels kon winnen en meer voldoening uit motorracen kon halen. Voor mij persoonlijk was de motorfiets altijd het beste. Uiteindelijk heb ik het heel goed gedaan, ondanks dat de nieuwsgierigheid [naar een carrière in F1] altijd in me zat. Ik weet niet wat ik had kunnen bereiken…”

Niet blij met plan van Ferrari

Naast zijn successen in de MotoGP waren er meer redenen waarom Rossi de overstap niet maakte. Hoewel iedere Italiaan ervan droomt om voor de Scuderia uit te komen, vertelt de coureur uit Urbino dat hij zich niet honderd procent tevreden was met het plan dat de renstal voor hem had gemaakt. “Ik had een plan voor F1, maar het stond niet in lijn met die van Ferrari”, zei Rossi in de podcast van de Amerikaanse journalist Graham Bensinger. “Ik zou beginnen bij een kleiner team, om meer ervaring op te doen. Als ik dan snel genoeg zou zijn, zou ik naar Ferrari gaan, maar ik had veel vraagtekens.”

Rossi vertelt dat hij ook binnen zijn kring aangemoedigd werd om de overstap te maken. “Er kwam veel druk vanaf mijn kant bij kijken. ‘Ga naar de autosport, ga naar Ferrari, want het is iets groots'. Toen ik om advies vroeg en uitleg probeerde te geven, zei iedereen dat ik naar de F1 moest gaan. Mijn moeder bijvoorbeeld ook. Ik dacht dat ik zelf de keuze moest maken. In mijn hart voelde ik dat ik in MotoGP moest blijven.”

Ondanks de keuze om in de MotoGP te blijven bleef Rossi’s interesse in de autosport levend. In 2019 reed The Doctor in de W08 van Lewis Hamilton, die op zijn beurt op de Yamaha M1 van Rossi mocht rijden. Na zijn pensioen op twee wielen blies de Italiaan zijn autosportcarrière nieuw leven in door uit te komen in de GT World Challenge voor het Belgische team WRT. Daar won hij eerder dit jaar zijn eerste sprintrace in de series, uitgerekend op het Italiaanse circuit van Misano. Komend jaar mikt de 44-jarige coureur op winst in de 24 uur van Le Mans, waar hij uit zal komen in de LMGT3-klasse.

