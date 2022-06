Als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraïne is de inflatie in verschillende Europese landen gestegen tot het hoogste niveau in decennia en de gestegen energie- en transportkosten hebben het voor de grotere teams van F1 moeilijk gemaakt om onder het budgetplafond van 140 miljoen dollar te blijven. De budgetten waren ruim voor de inval in Oekraïne al vastgezet. Teams zoals Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren zitten al tegen de limiet aan en lopen het risico om de financiële reglementen te overtreden zolang ze geen drastische maatregelen nemen, zoals het inkrimpen van het team. Zij dringen aan op een tijdelijke verhoging om de stijgende kosten op te vangen.

De teams die niet tegen het maximum van het budgetplafond aanzitten, zijn minder enthousiast over een verhoging. Zij vrezen dat een eventuele verhoging negatieve invloed heeft op de competitie, juist nu het veld dichter bij elkaar is gekomen. De spannende strijd in het middenveld is voor Haas-teambaas Guenther Steiner een reden om niet zomaar het budgetplafond te verhogen. "Het is daarom van belang dat we nu nog niet aan het budgetplafond gaan sleutelen, want dit is eigenlijk best goed voor het middenveld", zei de Italiaan. Wel is hij bereid om een tijdelijke tegemoetkoming voor vrachtkosten te overwegen, die door de FOM in de gaten wordt gehouden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukt dat hij niet wil dat het budgetplafond wordt verhoogd, puur en alleen om de kleinere teams te slim af te zijn. Hij wil een deel van de extra toelage gebruiken om de salarissen van het personeel te verhogen naar aanleiding van de stijgende inflatie.

"Het is niet dat we meer winst willen generen. We willen mensen helpen met hun salaris en de huidige inflatie", aldus de Oostenrijker. "Kijk naar de feiten en cijfers van begin dit jaar en leg die dan naast de cijfers van nu. Hopelijk vinden we een manier om daarmee om te gaan. Het is niet goed voor de sport als kleinere teams denken dat de grote teams voordeel proberen te behalen en dat we hen eigenlijk naaien door hen die kans te ontnemen en wij juist het plafond verhogen. Dat is niet wat we willen. Ik kan alleen maar zeggen dat wij niet het plafond willen verhogen zodat we het oorspronkelijke idee te slim af zijn. Ik wil dat mijn mensen goed betaald worden, helemaal in deze omstandigheden."

Volgens Wolff is het eenvoudig te controleren dat het extra budget voor het dekken van energie- en vrachtkosten wordt gebruikt en niet stiekem naar ontwikkeling wordt gesluisd. De huidige stijging schat de teambaas momenteel in op ongeveer acht miljoen pond (omgerekend 9,3 miljoen euro). "Wij kunnen heel eenvoudig aantonen dat onze vracht- en energiekosten in Brackley zijn gestegen. Het staat zwart op wit en is te zien in de boekhouding. We vragen een kleine aanpassingen, die ons in staat stelt om een deel daarvan door te berekenen aan de lonen."

Mercedes moest flink inkrimpen om aan het huidige budgetplafond te voldoen. Het laatste wat Wolff wil is opnieuw in dat proces belanden in het geval dat er geen compromis wordt gevonden. "We willen absoluut niet opnieuw reorganiseren en herstructureren. Dat zou echt schadelijk zijn voor ons als team en voor de sector", legt hij uit. "Het budgetplafond is voor bepaalde doeleinden ingevoerd. Het stelt de kleine teams in staat om net zoveel uit te geven als de grotere tams. Er moet dus niet elk jaar een dergelijke discussie plaatsvinden, maar momenteel zitten we wel in een uitzonderlijke situatie."