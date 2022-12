Waarom Wolff uitsluit dat Mercedes F1 Binotto gaat aantrekken

Vorige week kondigde Ferrari aan dat teambaas Mattia Binotto zijn ontslag heeft ingediend en per 31 december vertrekt na 28 jaar trouwe dienst. Sinds begin 2019 was de in Zwitserland geboren Italiaan de teambaas van de Scuderia, nadat hij zich in de voorgaande jaren had opgewerkt van motorengineer tot technisch directeur. Mede doordat Binotto zoveel verschillende functies heeft vervuld binnen Ferrari's F1-team is hij natuurlijk een interessante optie bij diverse renstallen voor een hoge technische functie of binnen het management van het team. Er lijken diverse gegadigden te zijn en ook Mercedes had volgens geruchten interesse in de diensten van Binotto, maar die geruchten worden in de podcast Beyond the Grid uit de wereld geholpen door Toto Wolff.

"Het was altijd duidelijk dat hij onder enorme druk stond. Als teambaas van Ferrari kan je maar beter goede vertrekclausules in je contract hebben. Het onvermijdelijke is nu gebeurd, al heeft hij het langer volgehouden dan ik eigenlijk had verwacht", zegt Wolff over het vertrek van Binotto bij Ferrari. Het tweetal heeft anno 2022 een stabiele onderlinge verstandhouding, maar de afgelopen jaren zijn er diverse aanvaringen geweest. Dat was vooral zo in 2019, toen er vraagtekens stonden achter de legaliteit van de Ferrari-motor. Die eerdere onenigheid is volgens Wolff ook de reden dat hij de komst van Binotto uitsluit. "Na de laatste twee jaar zijn er te veel scherven die gelijmd moeten worden om dat mogelijk te maken", aldus de Oostenrijker. "Ik kan niet zeggen of dat voor andere teams ook geldt. Maar Mattia begrijpt de Formule 1 door en door, dus wellicht vindt hij een rol bij een ander team."

Flink lijstje met kwaliteiten waar nieuwe teambaas aan moet voldoen

Het vertrek van Binotto betekent in feite dat Ferrari op zoek moet naar twee nieuwe mensen, want naast teambaas was hij ook nog altijd technisch directeur. Hoewel onduidelijk is wie er in beeld zijn voor de laatste functie, is Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur nadrukkelijk in beeld om Binotto op te volgen als teambaas. Daarnaast schijnt Ferrari al gesproken te hebben met diverse andere teambazen als Andreas Seidl en Christian Horner, al lijken zij geen interesse te hebben om aan de slag te gaan in Maranello. Tegelijkertijd vindt Wolff het moeilijk om een perfecte kandidaat aan te wijzen.

"Je moet de autosport begrijpen, wellicht zelfs meer dan alleen de Formule 1. Maar het is zo'n niche waarbij de sport, de reglementen, het bestuursorgaan, de commerciële rechthebbende en de deelnemers allemaal eigenlijk opgesloten zitten in een kooi die de paddock heet. Politiek gezien moet je scherpzinnig zijn", vertelt Wolff over welke kwaliteiten Binotto's opvolger moet hebben. "Het is een niche, een gespecialiseerde omgeving. Hoe meer je weet over de sport, hoe beter het is. Maar je wil ook geen eendagsvlieg zijn. Je kan niet alleen een goede racemanager zijn als je niets begrijpt van wat er commercieel of extern in de wereld gebeurt."

