Formule 1 GP van Brazilië

Waarom Toto Wolff de clash bij Ferrari als "déjà vu" ziet en escalatie soms nodig acht

De strijd tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton doet Toto Wolff terugdenken aan de hoog oplopende spanningen tussen Hamilton en Nico Rosberg. "Toen stelden jullie mij dezelfde vragen!"

Ronald Vording

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 20:37

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Na de Grand Prix van Mexico is het naast Kimi Antonelli’s eerste wereldtitel vooral over één ander onderwerp in gegaan de Formule 1-paddock: de clash bij Ferrari. Na het moment in de openingsronde van de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez gaf Lewis Hamilton aan dat Ferrari “grote, grote problemen” zou hebben, waarna hij aandrong op diepgaande gesprekken.

Tijdens de mediadag voegde de zevenvoudig wereldkampioen eraan toe dat die gesprekken nog niet hadden plaatsgevonden, aangezien Charles Leclerc in de tussentijd vader is geworden en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur ook was teruggevlogen naar Europa. Laatstgenoemde heeft tijdens de persconferentie voor teambazen echter verduidelijkt dat die gesprekken donderdagavond alsnog hebben plaatsgevonden in Sao Paulo.

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In de vrijdagse persconferentie kreeg Vasseur logischerwijs verreweg de meeste vragen uit de zaal te verwerken, waardoor Wolff op een gegeven moment de microfoon greep om zijn vriend en collega bij te staan. Wolff benadrukt namelijk dat hij een vergelijkbaar proces heeft meegemaakt met Hamilton en Rosberg.

“Fred heeft geen advies van mij nodig, maar het is net een déjà vu”, zei de Mercedes-teambaas. “Hoeveel jaar lang hebben jullie mij precies dezelfde vragen gesteld? In 2013, 2014, 2015 en 2016. Dat was het, en toen besloot Nico ermee te stoppen. Vier jaar lang, precies dezelfde situatie.”

Daar moet wel bij aangetekend dat Wolff nog met aanmerkelijk vergaandere spanningen te maken kreeg dan Vasseur op dit moment. De Ferrari-teambaas merkte vrijdag ook terecht op dat het in Mexico niet tot een crash met beide rode auto’s is gekomen, enkel tot een situatie waarin de coureurs een potentiële één-twee uit handen hebben gegeven.

“Soms krijg je, als je twee sterke coureurs bij elkaar zet, te maken met het feit dat de beste rijders scherpe randjes hebben en willen winnen”, vervolgde Wolff. “En dat is altijd een situatie waar heel moeilijk mee om te gaan is, en een situatie die volop in de belangstelling van de media staat als die auto's vooraan meestrijden.”

Foto door: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Alhoewel er bij Mercedes uiteindelijk een wereldtitel op het spel stond voor beide coureurs en dat bij Ferrari momenteel niet het geval is, ziet Wolff alsnog vele parallellen. “Ik kan me nog altijd goed voorstellen wat Fred op dit moment doormaakt, en ik denk dat er soms echt heftige momenten nodig zijn, zoals dat laatste moment, om een duidelijk signaal af te geven.”

Wolff bedoelt daarmee dat een zekere mate van escalatie soms juist kan helpen om iedereen in het team te laten zien dat er moet worden ingegrepen. “Toen ik met Nico en Lewis te maken had en er een ongeluk gebeurde, was het duidelijk dat daarmee de grens was bereikt en dat het zo niet verder kon. Daarom moest het misschien wel tot dat punt escaleren, omdat het allemaal draait om respect voor het team en voor de vele, vele duizenden mensen die bij het merk samenwerken. Dat moeten ze in hun achterhoofd houden.”

Dat laatste is overigens ook precies wat Vasseur na afloop van de race in Mexico duidelijk heeft gemaakt aan Hamilton en Leclerc, dat hun persoonlijke ambities nooit het teambelang en nooit het werk van bijna tweeduizend mensen in Maranello mogen schaden.

Rosberg heeft jaren na de welbekende crash in Barcelona onthuld dat Wolff er toen zo zat van was dat hij zelfs dreigde met een andere line-up en dat hij beide coureurs bij verdere aanvaringen eveneens (een deel van de) schade zou laten betalen.

Foto door: Motorsport Images

Als die anekdote in Sao Paulo opkomt, wil Vasseur echter niet laten weten of hij nu ook tot zo’n vergaande ingreep is overgegaan.

“Ik weet niet zeker of Toto jullie tien jaar geleden precies heeft verteld wat er tijdens de gesprekken met Nico en Lewis is besproken, en ik ga nu precies hetzelfde doen. We hebben een gesprek gehad, maar dat moet privé blijven. Dat is ook een kwestie van respect voor hen en voor het team. Maar nogmaals, het belangrijkste is dat de boodschap duidelijk is. De boodschap is dat we voor een merk werken, dat we voor sponsors werken, maar ik zou zeggen dat we vooral voor de medewerkers van dit team werken.”

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