Waarom Hamilton niet zwaarder is gestraft na botsing met Verstappen

De Formule 1 verwachtte op Silverstone een spectaculaire strijd tussen de twee belangrijkste titelkandidaten. Die strijd kwam er inderdaad ook, maar duurde slechts een halve ronde. Lewis Hamilton bestookte Max Verstappen in de eerste kilometers van de race met meerdere aanvallen. Dat deed hij opnieuw op het oude rechte stuk van start-finish, waar hij richting Copse Corner zijn Mercedes tussen de auto van Verstappen en de muur drukte. Bij het insturen van de bocht raakten ze elkaar, waardoor Verstappen met hoge snelheid in de bandenstapels gleed. Verstappen werd vervolgens ter controle overgebracht naar een ziekenhuis nabij Silverstone, Hamilton kon zijn weg vervolgen en zou de Britse Grand Prix voor de achtste keer winnen.

Direct na de crash ontstond vanzelfsprekend discussie over wie de schuldige was. Red Bull Racing bombardeerde Hamilton tot de man die fout zat, bij Mercedes werd betoogd dat de Brit dat juist niet was. Teambazen Christian Horner en Toto Wolff gingen zelfs allebei nog naar de stewards toen zij overlegden over wie de schuldige was. Uiteindelijk werd besloten dat Hamilton de schuldige was en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden, die hij tijdens zijn enige pitstop kon inlossen. Ook kreeg hij twee strafpunten op zijn superlicentie, wat zijn totaal over de laatste twaalf maanden op vier brengt. Na afloop van de race heeft de FIA duidelijkheid gegeven hoe de straf tot stand is gekomen.

“De stewards hebben videobeelden en telemetrie bekeken”, leest het document dat de stewards hebben opgesteld. Zij nemen Hamilton kwalijk dat hij niet de binnenkant hield in Copse Corner. Auto’s 33 [Verstappen] en 44 [Hamilton] kwamen bij bocht 9 aan, met auto 33 aan de leiding en auto 44 kort daarachter aan de binnenkant. Auto 44 zat op een lijn die niet de apex van de bocht bereikte en liet ruimte vrij aan de binnenkant. Toen auto 33 de bocht instuurde, ontweek auto 44 het contact niet en raakte de linker voorkant van auto 44 de rechter achterkant van auto 33. Auto 44 wordt gezien als degene die het meest fout zit.”

Dat laatste is cruciaal en volgens de wedstrijdleiding waarom er 'slechts' tien seconden aan tijdstraf zijn uitgedeeld, en geen zwaardere sanctie. Hamilton wordt overwegend als schuldige gezien, maar treft volgens de stewards niet alle blaam. De tijdstraf van tien seconden wierp Hamilton in de race trouwens terug naar de vierde positie, achter Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Lando Norris. In de tweede helft van de race haalde hij ze een voor een in, met Leclerc die pas in de vijftigste van 52 ronden werd ingehaald. In de titelstrijd heeft Hamilton het gat met Verstappen verkleind tot 8 punten.

Max Verstappen en Lewis Hamilton voeren het veld aan bij de start Foto: Steven Tee / Motorsport Images