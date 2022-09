Waarom Domenicali geen noodzaak ziet voor elfde Formule 1-team

Sinds het wegvallen van Manor aan het eind van het Formule 1-seizoen 2016 bestaat het startveld van de koningsklasse uit 20 auto's van tien verschillende teams. Sindsdien hebben enkele partijen zich gemeld bij F1 en de FIA om als elfde team toegevoegd te worden aan de grid, waarvan Andretti Autosport het meest uitgesproken voorbeeld is. Toch heeft F1 de afgelopen periode laten doorschemeren dat het niet de behoefte voelt om de startgrid uit te breiden met twee extra auto's. Als reden daarvoor wordt gegeven dat de tien teams momenteel allemaal in een goede financiële positie verkeren en dat er geen extra team nodig is om de sport te laten groeien. Wat volgens F1-topman Stefano Domenicali echter ook een rol speelt, is de toekomstvisie die hij heeft voor de sport.

"De Formule 1 is nu zeer competitief, maar qua financiën en competentie moet je heel sterk zijn. Dat is tegenwoordig cruciaal om ervoor te zorgen dat het systeem voor een lange tijd stabiel blijft", legt Domenicali uit bij Sky Sports. "Je ziet hoe moeilijk het momenteel in verschillende bedrijfstakken is om mensen van topkwaliteit te vinden. Ik denk niet dat we dat vandaag de dag met vertrouwen kunnen zeggen. Het is denk ik het moment dat we in de toekomst moeten investeren, maar we moeten de balans vinden. Ik zeg dus niet dat het niet gaat gebeuren, maar we moeten het stap voor stap bekijken."

Met slechts 20 coureurs op de grid blijft de koningsklasse een select clubje en daardoor dreigen in 2023 opnieuw enkele grote namen buiten de boot te vallen. Zo heeft achtvoudig GP-winnaar Daniel Ricciardo nog altijd geen zitje gevonden nu hij eind dit jaar bij McLaren moet vertrekken. Desondanks is het toelaten van een extra team volgens Domenicali niet per se de juiste oplossing voor de sport. "Zoals altijd moet het in balans zijn. Je moet kijken naar alles wat er ligt. Meer coureurs op de grid... uiteindelijk is er altijd een limiet aan hoe ver je kan gaan. Door een of twee teams toe te voegen komen er wat stoeltjes bij, maar we moeten ook kijken wat succesvol is voor de sport. In dat opzicht is er de evaluatie van de duurzaamheid van het team en de evaluatie of het niet te druk wordt. Wat betreft de prioriteiten is het momenteel niet noodzakelijk voor de Formule 1."