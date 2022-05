Waarom Spanje en Monaco interessant zijn in Red Bull-Ferrari duel

Negentien punten bedraagt het verschil tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in de WK-stand, bij de constructeurs is de kloof nog kleiner. Het geeft aan dat Ferrari en Red Bull Racing zeer aan elkaar gewaagd zijn, al verhullen die cijfers wel enkele aspecten. Zo had Verstappen zonder technisch malheur het kampioenschap aangevoerd en verbergen de cijfers ook dat het seizoen al meerdere performance swings heeft gekend. Die hangen voor een deel samen met het vinden van een goede balans (Melbourne versus Imola), maar ook met de upgrades. Zo voerde Ferrari qua race pace de boventoon in Australië, maar was het twee weken later anders in Italië. Red Bull kwam daar met een groot upgradepakket voor de dag, een pakket dat de RB18 beter en - niet onbelangrijk - ook zo'n vijf kilo lichter heeft gemaakt.

Ferrari antwoordt op Imola-updates Red Bull, RB18 weer lichter

Het is een eerste reden waarom de Spaanse Grand Prix een interessante belooft te worden. Het antwoord van Ferrari op dit upgradepakket moet namelijk in Barcelona worden gegeven. De Scuderia nam doelbewust geen upgrades mee naar Imola en daar viel best iets voor te zeggen. In een sprintweekend met slechts één training voorafgaand aan de kwalificatie achtte Ferrari het te link en bovendien leek er na de Australische GP niet meteen aanleiding. Voor Miami stonden een tactische motorwissel en een low downforce-achtervleugel op de agenda, en ook die ingrepen waren vanwege de lay-out van het circuit logisch. Het echte updatepakket was al eerder voor de start van het reguliere Europese seizoen gepland en dat brengt ons bij de aankomende GP in Barcelona.

Het maakt de Spaanse GP een belangrijke. Ferrari kent dat belang zelf ook en mede daardoor werd de tweede (en laatste) filmdag van het jaar ingezet om alvast honderd kilometer met de noviteiten te kunnen rijden in Monza. Dat Italiaanse circuit werd hermetisch afgesloten - veel meer dan bij een 'normale' filmdag - om pottenkijkers buiten de deur te houden. De vraag of het upgradepakket werkt en Red Bull van repliek kan dienen, is door het budgetplafond nog net iets belangrijker dan voorheen. De bomen groeien immers niet meer tot in de hemel, het is geen kwestie van trial-and-error. De luxe van noviteiten niet zien werken, terug naar de tekentafel en dan met een nieuw pakket komen, is grotendeels weg. Zoals Red Bull al heeft aangegeven moet alles raak zijn. "Daarom moeten we de momenten zorgvuldig kiezen en pas upgrades introduceren als daar op basis van de simulator en windtunnel voldoende vertrouwen in is", voegde Christian Horner toe. Het geldt natuurlijk ook voor Ferrari en al helemaal omdat het eerste pakket van Red Bull daadwerkelijk 'raak' is gebleken. Een Italiaans antwoord is gewenst, niet alleen door de tifosi, maar ook door de neutrale kijker.

Door het gebrek aan goede foto's vanuit Monza, zal het raceweekend in Catalonië pas echt duidelijk maken wat Ferrari in petto heeft. Op voorhand wordt er in ieder geval gesproken over manieren om drag te verminderen (achtervleugel), gewichtsbesparing (ook verf) en aanpassingen aan de vloer en sidepods. Red Bull heeft laten weten zelf ook met gewichtsbesparende maatregelen te komen. 'Performance upgrades' zegt het team uit Milton Keynes niet mee te nemen, al vertekenen die woorden natuurlijk. Gewichtsverlies van ongeveer vier kilo, waar Marko over spreekt, zal immers ook wel degelijk rondetijd opleveren.

Circuits waar meer downforce gevraagd wordt: blijft het patroon intact?

De upgrades vormen voor Barcelona de meest interessante factor, al is er meer. De komende twee races zullen namelijk op circuits worden verreden die iets anders vragen dan de meeste races tot dusver. Teams duiden het Circuit de Barcelona-Catalunya zelf als 'medium-high downforce' aan en over wat er in Monaco gewenst is, kan natuurlijk geen enkele twijfel bestaan. In Miami en Jeddah was het andere koek en haalden teams juist de low downforce-vleugels voor de dag. Melbourne vroeg traditiegetrouw ook om iets meer downforce, maar het weghalen van enkele langzame bochten heeft de piste door het Albert Park beduidend sneller gemaakt. Het maakt Barcelona en Monaco om uiteenlopende redenen interessant - ook om de data onder de loep te nemen.

Voor Barcelona luidt allereerst de vraag of het patroon van de voorbije weken ook daar zichtbaar blijft, oftewel: dat Ferrari het vooral wint in bochtige secties en Red Bull sneller loopt op rechte stukken. In Miami was dat beeld in langzame bochten iets anders, al stond het patroon nog wel grotendeels overeind. Doordat het circuit in Barcelona andere karakteristieken heeft, wordt interessant om te zien of Red Bull er daar nog altijd voor kiest om een wapen op zondag te hebben en dus om met iets minder vleugel dan de concurrent te rijden. Doordat het lange rechte stuk eigenlijk de enige inhaalkans biedt, valt daar best iets voor te zeggen, al ligt de bandendegradatie in Spanje traditiegetrouw hoog. Het zijn factoren waar teams een balans in moeten vinden.

Monaco wordt om een andere reden een interessante test en wel omdat teams daar allemaal met maximale downforce rijden. Aan de kop van het veld betekent het dat Red Bull en Ferrari met vergelijkbare afstellingen zullen rijden en - voor het eerst dit jaar - een één-op-één vergelijk van de auto's zonder grote verschillen in set-up. Wie komt er beter uit de verf als beide bolides met maximale downforce op pad worden gestuurd? Het is een vraag die nu lastig te beantwoorden is, maar waar de krachtmeting in het prinsdom wel een antwoord op gaat formuleren - een antwoord dat later dit jaar ook van pas komt op de Hungaroring. Voor nu zijn het variabelen die de aankomende raceweekenden interessant maken en die een extra dimensie toevoegen aan een toch al fraai begin van dit seizoen. Inhalen lijkt op beide banen geen sinecure te worden - al mogen de nieuwe regels ons natuurlijk verrassen - maar dat neemt niet weg dat de tweede double-header van dit Formule 1-seizoen ons absoluut weer iets wijzer gaat maken over de krachtsverhoudingen...

