Waarom snelheidsverschillen geen groot zorgenkind meer zijn in F1-regels 2026

"We kunnen eigenlijk alles vergeten wat we sinds de karts hebben geleerd." Zo vatte Esteban Ocon de reglementswijzigingen voor het Formule 1-seizoen 2026 samen.

Hij staat daarin niet alleen, want een van de belangrijkste gespreksonderwerpen richting het komende seizoen is hoe coureurs hun rijstijl ingrijpend moeten aanpassen aan deze volledig nieuwe auto's. Oscar Piastri gaf aan dat er "behoorlijk grote verschillen" zijn ten opzichte van voorheen, terwijl George Russell stelde dat er "op dit moment nog heel veel te leren valt".

Een van de grootste leerpunten betreft de power unit, die nu veel meer leunt op elektrische energie door de vrijwel gelijke verdeling van vermogen uit de elektromotor en de verbrandingsmotor. Dat betekent dat het terugwinnen van energie een belangrijk thema wordt tijdens alle Grands Prix, omdat coureurs op bepaalde momenten energie zullen moeten sparen om later in de ronde sneller te kunnen zijn – terugschakelen op een recht stuk is daar een voorbeeld van.

Langzamer rijden om uiteindelijk een snellere rondetijd te realiseren staat haaks op alles wat coureurs in hun loopbaan is aangeleerd. Regerend wereldkampioen Lando Norris denkt dan ook dat "de grootste uitdaging op dit moment het managen van de batterij is". Daarbij zijn er eerder ook veiligheidszorgen geuit, met name over de mogelijke snelheidsverschillen.

Stel dat een coureur energie aan het terugwinnen is op een recht stuk, terwijl de auto erachter voluit rijdt: de snelheid waarmee ze elkaar naderen, ligt dan aanzienlijk hoger dan voorheen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag daar tijdens de eerste gezamenlijke test van 2026 in Barcelona al een voorbeeld van. "George haalde [Franco] Colapinto in terwijl Colapinto bezig was met lange runs", zei hij. "Ik denk dat het zo'n verschil van 60 kilometer per uur was op het rechte stuk, of misschien 50 kilometer per uur."

George Russell vermoedt dat de grootste problemen met de snelheidsverschillen verholpen zijn. Foto door: Mercedes AMG

Volgens Wolff gaat dat de manier van racen veranderen, zeker omdat de nieuwe auto's ook 30 kilo lichter zijn – het voorgeschreven minimumgewicht is verlaagd van 800 naar 768 kilo – en bovendien aanzienlijk minder downforce genereren dan in het grondeffecttijdperk. "We gaan veel meer inhaalacties zien", voegde de Oostenrijker toe. "We gaan die ook zien op plekken waar we ze niet verwachten. Dus naast het feit dat de snelste auto’s met de beste coureurs vooraan staan, komt er ook een extra dimensie bij van slim rijden en tactiek, die naar mijn idee goed te begrijpen zal zijn voor de Formule 1."

Zorgen grotendeels weggenomen

Ondanks dat optimisme kunnen de hogere snelheidsverschillen en nieuwe inhaalmogelijkheden ook risico's met zich meebrengen, zeker op circuits als Jeddah, waar meerdere blinde bochten zijn. Russell wees daar twee jaar geleden al op, toen hij zei: "Een crash hebben met 360 of 370 kilometer per uur is behoorlijk heftig."

"Op de rechte stukken zal er zo weinig downforce zijn", voegde de Mercedes-coureur destijds toe. "Het zal bijna voelen alsof je door de lucht vliegt. Stel je een race voor waarin het begint te regenen, je op slicks staat en je met 400 kilometer per uur over een stratencircuit gaat. Dat wordt een behoorlijk gevaarlijke situatie, dus dat zijn vragen die beantwoord moeten worden."

Die zorgen over races in natte omstandigheden bestaan deels nog steeds, maar volgens de titel­favoriet voor 2026 veel minder dan voorheen: "Er zullen situaties zijn met grote snelheidsverschillen, maar ik denk niet dat dat een probleem zal zijn in droge omstandigheden. Het zou een probleem kunnen zijn bij races met weinig zicht", vermoedt Russell.

"Maar als er weinig zicht is, betekent dat vanzelfsprekend dat het nat is. En als je in de regen rijdt, win je juist veel meer energie terug en verbruik je veel minder energie, omdat je veel langzamer door de bochten gaat en de remzones langer zijn,. Over een hele ronde heb je dan veel meer energie tot je beschikking en zullen die extreme e-rates minder voorkomen. Dus in natte omstandigheden zou er voldoende energie beschikbaar moeten zijn voor de hele ronde en zouden die grote snelheidsverschillen er niet moeten zijn."

Op stratencircuits met blinde bochten, zoals Jeddah, kunnen er mogelijk problemen ontstaan. Foto door: Red Bull Content Pool

In het scenario waar de 27-jarige Mercedes-coureur naar verwijst, zouden alle coureurs over voldoende elektrische energie moeten beschikken door het eerder remmen en de lagere bochtsnelheden die bij regen horen. Daardoor hoeven coureurs op bepaalde plekken geen energie terug te winnen, wat de grote snelheidsverschillen beperkt. Die gedachte werd onderschreven door McLaren-coureur Piastri na de shakedown in Barcelona.

"Ik zat een paar auto’s dicht op de hielen en ik maakte één inhaalactie met een behoorlijk snelheidsverschil, maar ik denk dat die persoon gewoon vriendelijk was en me liet passeren", zei hij. "Ik denk dus dat de snelheidsverschillen misschien iets groter zullen zijn dan we met DRS hadden, maar ik verwacht geen gevaarlijke situaties waarin auto's met extreem verschillende snelheden rijden."

Dat mogelijke probleem is volgens Piastri ondervangen doordat teams nauw hebben samengewerkt met de FIA. "Met zo'n groot vermogensverschil – als de batterij niet op volle kracht ontlaadt, gaat het om 350 kilowatt en dat is een enorm verschil in vermogen – hebben we eigenlijk een vorm van indicatie nodig", voegde hij toe. "Daarom hebben alle teams vrij nauw samengewerkt met de FIA om het zo veilig en zo duidelijk mogelijk te maken wanneer er dingen gebeuren die we misschien niet verwachten."