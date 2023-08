Waarom Perez op intermediates veel tijd verloor aan Verstappen in F1 Zandvoort

De Grand Prix van Nederland begon op een droge baan, maar al in de eerste ronde vielen de eerste druppels al op de baan. Het bleek het begin van een toch wel stevige bui, waarop Sergio Perez besloot om aan het einde van de openingsronde naar binnen te komen. Polesitter Max Verstappen reed een ronde langer door, wat de verkeerde beslissing bleek: Perez had op de intermediates een ruime voorsprong te pakken ten opzichte van de Nederlander, die eerst nog even met coureurs als Zhou Guanyu en Pierre Gasly moest afrekenen. Toen de baan weer opdroogde, wisselden de Red Bull-coureurs van rol en was Verstappen de eerste die binnenkwam voor een pitstop. Dat leverde hem weer de leiding op, met Perez op de tweede plaats.

De Mexicaan wist die positie lange tijd vast te houden, totdat het in de slotfase van de race opnieuw regende - dit keer een stuk harder dan in de beginfase. Op intermediates spinde Perez in de Tarzanbocht en bij het binnenkomen van de pitstraat knalde hij behoorlijk stevig tegen de muur. Voor hem was de rode vlag als gevolg van de regen een geluk bij een ongeluk, aangezien de schade in de pitstraat hersteld kon worden. Wel kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te hard in de pitstraat had gereden, waardoor zijn derde plaats op de finish een vierde plaats werd.

Na de race legde Perez zich neer bij de tijdstraf die hij had gekregen. "Dat zijn de regels", stelt hij vast. "Dat is de best mogelijke manier om iedereen te beschermen", doelt hij op het feit dat die snelheidslimiet er is om gevaarlijke situaties in de pitstraat te beperken. In die pitstraat had hij dus een spannend moment, dat volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko wel eens einde race had kunnen betekenen als die rode vlag er niet was gekomen. Of hij iets anders kon doen in die situatie? "Niet echt, want toen ik de pitstraat inreed was deze helemaal overstroomd", legt Perez uit. "Toen ik remde, ging ik gewoon recht de muur in."

Perez vat deze race samen als 'chaos', waarin de omstandigheden 'veel veranderden'. "Helaas bleek onze geweldige call in het begin uiteindelijk niet zo geweldig. Het is jammer dat we hier het podium mislopen, omdat ik het gevoel heb dat we deze echt verdiend hadden." In die beginfase verloor Perez veel tijd ten opzichte van Verstappen, die het gat naar zijn teamgenoot met een seconde per ronde kon dichten. "We rekenden op regen, het team vertelde me dat er meer regen op komst was. Het was erg belangrijk om... de baan was aan de droge kant, dus als ik zou pushen had ik de intermediate volledig gesloopt", legt hij uit waarom hij zoveel tijd verloor ten opzichte van Verstappen.

Op de opdrogende baan ging Verstappen dus weer voorbij aan Perez dankzij de undercut. Op de boordradio vroeg Perez of het inderdaad door die undercut kwam. Of hij dat nog met het team wil bespreken? "Dit is een van die scenario's waarin het team meer informatie tot de beschikking heeft dan wij [coureurs]. Het is dus iets wat we tijdens de meeting zullen bekijken, ik weet zeker dat er een reden achter zit."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Nederland