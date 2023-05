Waarom Sergio Perez dit F1-seizoen beter presteert dan vorig jaar

Afgelopen zondag in Baku behaalde de Mexicaan zijn tweede zege van het F1-seizoen, waardoor hij in het kampioenschap nog maar zes punten achter staat op teamgenoot Max Verstappen, die tot dusver eveneens twee overwinningen heeft in 2023. De coureur uit Guadalajara maakt daarmee vooralsnog een veel sterkere indruk dan in 2022, toen zijn prestaties ver achter bleven op die van Verstappen, en heeft in Miami uit de doeken gedaan hoe het komt dat het dit jaar veel beter gaat.

“Ik denk dat het zorgen voor de banden vorig jaar één van mijn zwakke plekken was”, zegt Sergio Perez, die nu al zijn aantal zeges van heel 2022 heeft geëvenaard, op een vraag van Motorsport.com. “Afgelopen winter heb ik met mijn engineers gezeten om daarnaar te kijken, want ik was behoorlijk teleurgesteld over hoe ik het vorig jaar had gedaan; ik had geen goede race pace. Ik denk dat we heel veel te weten zijn gekomen en dit jaar gaat het in dat opzicht stukken beter.”

Perez werd altijd geroemd om zijn bandenmanagement, maar bij Red Bull kwam hij op dat vlak minder goed uit de verf. “De wijze waarop je voor de banden moet zorgen, kan van team tot team enorm verschillen”, legt Perez uit. “Toen ik bij Red Bull kwam, moest ik dus leren hoe ik voor de banden moest zorgen in een Red Bull-auto. Ik denk dat dit richtinng het einde van mijn eerste jaar beter ging. Maar vervolgens kwam er een nieuw reglement en was ik niet meer in staat om goed voor de banden te zorgen. Ik heb het idee dat ik daar dit jaar weer veel beter in ben geworden. En naarmate ik de Red Bull-auto beter begrijp, voel ik me ook steeds meer een Red Bull-coureur.”

Zowel in de auto als in het team heeft Perez het dus steeds meer naar zijn zin. Hij heeft bovendien het gevoel dat er nog meer in het vat zit. “Er zit nog steeds meer aan te komen, als het gaat om hoe ik met een Red Bull-auto moet rijden en het nog meer worden van een Red Bull-coureur”, zegt hij. “Ik denk dat als je eenmaal bent ingeburgerd in een team en het concept van de auto volledig begrijpt, je pas het maximale eruit kunt halen. En dat heeft tijd nodig. Hoe langer je bij een team zit, hoe beter dat gaat. Maar ik geloof zeker dat ik grote stappen heb gemaakt ten opzichte van vorig jaar.”

'Max levert en wint altijd'

Perez erkent dat het niet eenvoudig is om naast Verstappen te rijden. “Ik ben mentaal heel sterk. Dat is altijd mijn grootste kracht geweest”, laat Perez weten. “Het klopt dat het niet makkelijk is om Max zijn teamgenoot te zijn. Hij levert en wint altijd. We hebben in het verleden ook gezien dat het niet eenvoudig is om je staande te houden als teamgenoot van Max. Maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Ik heb echter diep moeten gaan om me het concept van de auto eigen te maken en alle puzzelstukjes op de juiste plek te krijgen, zodat ik nu het gevecht kan aangaan.”

