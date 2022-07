Waarom Vettel wegliep uit de rijdersbriefing in Oostenrijk

Sebastian Vettel moest zich op zaterdagavond melden bij de FIA om uitleg te geven over zijn gedrag tijdens de rijdersbriefing van de dag ervoor. De viervoudig wereldkampioen stormde tijdens een verhitte discussie weg terwijl het overleg nog gaande was. De Duitser kreeg een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Op zaterdag bood de Aston Martin-coureur zijn excuses aan bij wedstrijdleider Niels Wittich en werd de kwestie uitgesproken. Vettel wilde er verder niks over kwijt in de media en antwoordde enkel: “Vraag de FIA maar.”

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de gebeurtenissen tijdens het overleg. De frustratie van Vettel lijkt voort te komen uit de focus op kleinere problemen zoals track limits en de pitstraatingang, terwijl hij andere en vooral grotere problemen ziet. Goede vriend Mick Schumacher vertelt over de rijdersbriefing: “Ik had het gevoel dat we rondjes aan het draaien waren en steeds terugkwamen op dingen die al besproken waren. Het duurde langer dan noodzakelijk. Ik begrijp de reactie van Seb volledig. Ik had het gevoel dat er meer rijders waren die op het punt stonden de briefing te verlaten.”

McLaren F1-coureur Daniel Ricciardo erkent dat de tijdsdruk tijdens een raceweekend ervoor kan zorgen dat uitgestelde overleggen of zinloze discussies tot frustraties leiden. “Ik wil niet voor Seb spreken, maar soms moeten we met de engineers aan de slag. Soms gaat het gewoon over en weer, zijn het lange gesprekken zonder definitief antwoord. Dan zijn er altijd wel een paar die zoiets hebben: ‘Ik moet weg’. Seb was duidelijk wat gefrustreerd over het dralen. Hij had daar een heel duidelijke mening over.”