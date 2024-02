Waarom samenwerking tussen F1-teams volgens RB cruciaal is

Recentelijk zijn er geluiden binnen de paddock geweest van teams die de nauwe samenwerking tussen bijvoorbeeld Red Bull en RB en tussen Ferrari en Haas afkeuren. McLaren CEO Zak Brown was bijvoorbeeld van mening dat de reglementen rondom het uitwisselen van onderdelen onder de loep genomen moeten worden. Volgens de Amerikaan hebben zowel Red Bull als RB [toen nog AlphaTauri] een voordeel door het hebben van dezelfde eigenaar. Ook de FIA onderzoekt de mogelijkheid tot strengere regels rondom de samenwerking van verschillende teams.

RB CEO Peter Bayer en teambaas Laurent Mekies verwerpen de argumenten tegen het hebben van samenwerkende F1-teams. Volgens eerstgenoemde zijn de reglementen immers cruciaal om een spannende competitie te hebben. “Het is zeker een voordeel, en wij denken dat dit heel belangrijk is”, vertelt Bayer. “Als je naar het eindklassement van vorig jaar kijkt, en je telt de punten van de onderste vier teams op, dan hebben ze [gezamenlijk] minder punten dan de nummer zes. Als je de punten van P6 erbij optelt, hebben ze minder punten dan P5. Ik denk dat de Formule 1 dus bij zichzelf na moet gaan wat men wil. Ik denk dat de fans en wij allemaal een strijd op het scherp van de snede willen, die tussen tien teams gaat en niet tussen twee of drie teams. Als we dat willen bewerkstelligen, dan moeten we de financiële realiteit van de sport respecteren. Feitelijk verdient op dit moment geen enkel team geld. Naarmate je verder naar achteren in het veld gaat, neemt de omzet af.”

RB-teambaas Mekies vult Bayer aan en legt uit waarom het belangrijk is dat teams toegestaan worden om samen te werken. “Waarom hebben we regels die voorschrijven dat je onderdelen mag uitwisselen? Om twee redenen. De eerste is dat we dan een compact veld hebben. Het voorbeeld van Peter [Bayer] is best goed. Hebben we het idee dat het veld al erg dicht bij elkaar zit? Wij voelen daar niets van. Wij hebben het idee dat de laatste vier teams best ver naar achteren staan, terwijl het alleen maar goed [voor de sport] is als die teams ook in de mix zitten. Als er iets is, dan moet je juist de andere kant op gaan. Maar als we dat niet willen binnen deze sport, geen probleem. Er is in ieder geval niets dat aantoont dat het beter is om een meer gespreid veld te hebben.”

Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team tijdens de persconferentie Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Het tweede aspect is duurzaamheid en het verdienmodel. Iedereen stopt geld in deze markt en we zitten met Formule 1 in een geweldige flow: Fans vinden het top, toeschouwersaantallen zijn hoog, alles. Maar toch is het lastig om geld te verdienen. Dus willen we nu – tijdens een hele sterke periode – veranderingen doorvoeren, zonder te kijken naar wat er over vier tot zes jaar gebeurt? Zo denken wij er nu over. We moeten voorzichtig zijn dat we teamspecifieke, kortetermijnzorgen niet verwarren met cruciale langetermijndoelen van de sport."

Gardening leave

Mekies verwerpt tevens de suggestie dat RB een oneerlijk voordeel behaalt uit het aantrekken van voormalig Red Bull-personeel, zonder dat daar een zogeheten gardening leave aan voorafgaat. “Het is incorrect om te zeggen dat er geen sprake was van gardening leave bij welke personele wijziging dan ook”, benadrukt de Fransman. “De regels zijn duidelijk: je kunt geen personeelswijzigingen gebruiken om de reglementen omtrent het uitwisselen van onderdelen te omzeilen. Hoe doen we dit in de praktijk? We nemen zelf geen beslissing [over de gardening leave]. We stappen naar de FIA, leggen al onze kaarten op tafel, en zeggen dat we die kerel gaan aannemen. Het mooie is dat ik niet naar de FIA hoef te gaan als ik iemand van Mercedes of Ferrari aanneem, maar wel als het van Red Bull is! We komen met de FIA dus overeen wat een redelijke gardening leave is voor die specifieke persoon. We stellen – in samenwerking met de FIA – de periode op drie tot zes maanden.”

“Het ironische is dat we iemand van een ander team de dag erna kunnen laten beginnen, als we dat met dat team afstemmen. Bij de mensen die onze bekritiseren gebeurt het soms ook, zoals een nieuwe teambaas die ze van de ene op de andere dag aanstellen. Wij doen dat niet met Red Bull. Wij zijn transparant richting de FIA, dus alle kritiek is ronduit incorrect”, aldus de teambaas van RB.