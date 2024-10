Waarom rookies plots weer in trek zijn in de Formule 1

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 was de grid ongewijzigd ten opzichte van de laatste race van vorig jaar. In Bahrein stonden dus nul nieuwkomers aan de start, maar het contrast met 2025 kan haast niet groter. Naar verwachting zullen vier rookies, en mogelijk zelfs vijf, plaatsnemen op de F1-grid van 2025. Na de Grand Prix van Singapore bevestigde Red Bull dat Liam Lawson het zitje van Daniel Ricciardo overneemt voor de rest van het seizoen. Over het seizoen 2025 is met nog geen woord gerept, al lijkt de Nieuw-Zeelander ook dan RB F1 uit te zullen komen. Naast Lawson zullen ook Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine) en Oliver Bearman (Haas F1) dan hun eerste volledige seizoen in de Formule 1 afwerken. Mogelijk komt daar nog een vijfde rookie bij, aangezien Sauber onder meer McLaren-protegé Gabriel Bortoleto en Williams-coureur Franco Colapinto op het lijstje heeft staan, naast Valtteri Bottas.

Er zijn zo meerdere redenen waarom het seizoen 2025 bestempeld kan worden als 'het jaar van de rookie', waarbij toeval uiteraard een rol speelt. De F1-teams zijn beperkt tot het beschikbare talent en die moeten maar net op het juiste moment klaar zijn om de sprong te maken. Een uniek talent als Antonelli komt ook niet elk jaar voorbij, dus zag Mercedes dit als een goede kans om de gok te wagen en hem aan te stellen als nieuwe teamgenoot van George Russell. Maar als er iets is wat de bovengenoemde rookies met elkaar verbindt, dan is dat wel hun ongelofelijke voorbereiding waarbij een carrière op de juniorladder van de FIA gepaard ging met ontelbare uren in de simulator en privétests. Het verklaart ook waarom Oscar Piastri zich zo snel aan F1 kon aanpassen toen hij vorig jaar zijn debuut maakte bij McLaren. Het betaalde zich ook uit voor Bearman, die in Saudi-Arabië bij Ferrari inviel voor Carlos Sainz, en Colapinto, die direct kon presteren ondanks een gebrek aan echte voorbereiding.

Goed voor de toekomst

Volgens Jock Clear, die leiding geeft aan Ferrari's Driver Academy, is dat het bewijs dat de opleidingsteams hun doel bereiken. "Hoe is het mogelijk dat Bearman in een auto stapt waarin hij vrijwel nooit heeft gereden en zich kwalificeert als P11 en naar P7 racet in zijn allereerste evenement, terwijl hij die auto nog nooit heeft getest?", vraagt hij zich hardop af in de F1 Nation-podcast. "Ik denk dat de simulators nu erg goed zijn en dat is een natuurlijke vooruitgang van de technologie. Zodra je tegen een F1-team zegt 'je mag niet meer testen', dan zullen F1-teams heel agressief een andere manier ontwikkelen om precies hetzelfde werk te doen. Niemand in F1 accepteert ooit dat als je niet meer kunt testen, we waarschijnlijk gewoon minder goed voorbereid zijn dan vroeger. Nee, iedereen in F1 zegt dan: 'Goed, hoe zorgen we ervoor dat we net zo goed voorbereid zijn als vroeger?'"

"De natuurgetrouwheid van simulators is nu op zo'n goed niveau dat wat we zien met Colapinto en met Ollie daar het resultaat van is", vervolgt Clear. "Als ze hier komen, is het ze niet allemaal vreemd. Ze weten wat ze met de banden moeten doen. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Het virtuele circuit waarop ze rijden in de simulator is zo goed. Veel van wat we met onze jonge coureurs doen, vindt plaats in het klaslokaal. We geven ze lessen en praten over hoe de auto werkt, wat de rembalans doet en wat ze met de banden moeten doen. Ik hoop dat wat je nu bij Ollie en Franco ziet, het resultaat is van die opleiding."

Aan de andere kant benadrukt de ervaren Fernando Alonso dat geen simulator of test met een oude F1-auto coureurs kan voorbereiden op de stress van een Grand Prix-weekend. Hij prijst daarom des te meer de prestaties van Bearman en Colapinto. "Ze hebben het ongelooflijk goed gedaan en dat siert ze", zei Alonso na de Grand Prix van Singapore. "Ze zijn beter voorbereid. Ze zitten meer in de simulator, ja. Ze doen wat tests met oude auto's en andere tests. Maar dat is niet hetzelfde als racen en zij hebben de druk ervaren van het racen op stratencircuits en zij hebben het ongelofelijk gedaan. Het kampioenschap telt 24 races en ze moeten tien maanden lang op dat topniveau presteren, dat is nog een uitdaging. Maar tot nu toe zijn ze ongelofelijk goed geweest en dat is goed voor de toekomst van de sport."

Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mentaliteit veranderen

Om een beter beeld te krijgen van hoe deze jonge coureurs onder druk presteren, kan er altijd naar de Formule 3 en Formule 2 gekeken worden. Toch zijn deze opstapklassen niet de meest betrouwbare manier gebleken om de sterren van morgen eruit te pikken. Na Piastri slaagden de volgende F2-kampioenen Felipe Drugovich en Théo Pourchaire er niet in om een weg naar F1 te vinden. Een blik op het kampioenschap van dit jaar laat zien dat Mercedes en Ferrari meer nadruk hebben gelegd op hun eigen F1-gerelateerde werk met respectievelijk Antonelli en Bearman dan op hun F2-resultaten met Prema. Ondertussen zal geen van de echte titelkandidaten op de grid van 2025 staan, tenzij Bortoleto een weg vindt naar het zitje van Sauber.

Maar Clear gelooft dat Bearmans opzienbarende prestaties in Jeddah als een katalysator hebben gewerkt voor het groeiende vertrouwen in de hele grid om te gaan vertrouwen op de jeugd in plaats van op ervaring, wat aanvankelijk zo cruciaal werd geacht om het beste te halen uit de gecompliceerde generatie auto's met grondeffect. Hij denkt ook dat dit het profiel van de F2-grid als geheel heeft verbeterd. "Het mooie van de Ollie-ervaring in Saudi-Arabië is dat het de hele F2-grid gelijk gaf en waardeerde", legde hij uit. "We hebben altijd gedacht dat als je F2 wint, het niet meer dan eerlijk is dat je een kans krijgt om naar F1 te gaan. Nou, ik denk dat de mentaliteit moet veranderen in dat er naar F2 in zijn geheel gekeken moet worden. Je zult nooit het F2-kampioenschap winnen als je geen goede coureur bent, maar er zullen mensen zijn die het F2-kampioenschap niet hebben gewonnen en je wilt niet dat zij de kans mislopen omdat het een paar keer niet hun kant op viel."

"Lando [Norris] werd tweede in het jaar dat George [Russell] won en Lando verdient net zo goed een plaats in F1 als George", voegt de rijderscoach van Charles Leclerc toe. "Het punt met Ollie is dat hij dit jaar nog maar één F2-race had gereden toen Fred [Vasseur] tegen me zei: 'Carlos [Sainz] is niet zo lekker - we moeten Ollie in de auto zetten. Ik hoop dat hij er klaar voor is. En ik zei tegen Fred dat ik er niet aan twijfel dat hij er klaar voor is. We hoefden niet te zien wat hij in F2 deed om al te weten dat hij een jongen was die het in F1 zou kunnen gaan maken. Ik denk dat dat gezond is, want als je wacht tot ze 18 of 19 jaar oud zijn en dan beslist of je ze in F1 wil hebben, kijk je niet goed genoeg naar wat je nodig hebt in een F1-auto."

Risico nemen

In gesprek met Motorsport.com liet Colapinto's F2-teambaas Sander Dorsman al weten dat hij het goed vindt om te zien dat F1-teams steeds vaker voor de jeugd kiezen. "Natuurlijk, je begrijpt altijd dat binnen de Formule 1 mensen vasthouden aan goede coureurs die zichzelf al bewezen hebben, de grote namen zeg maar", aldus de MP Motorsport-teammanager. "Alleen ja, op een gegeven moment is het ook wel eens goed geweest. Ik denk dat dit nu laat zien van 'wauw dat zijn jonge honden'. Het laat gewoon zien dat de Formule 2 een fantastische opleiding is voor de Formule 1 en dat het af en toe best wel eens waard is om een risicootje te nemen. En dat het zich wel meteen uitbetaalt."

Dat roept ook een aantal interessante vragen op voor Red Bull, wiens protegé Isack Hadjar momenteel met Bortoleto in gevecht is om het kampioenschap.

"Ik vind het tegenwoordig zo moeilijk om de vorm te lezen in de Formule 2", zei Red Bull-teambaas Christian Horner. "Als je kijkt naar het werk dat Bearman heeft gedaan, toen hij zowel bij Ferrari als op een van de zwaarste circuits op de kalender in Saudi-Arabië aan de start verscheen, zag hij eruit als een veteraan. En recentelijk tegen een lastige teamgenoot met Nico Hülkenberg. En Colapinto was een enorme verrassing, want hij was grotendeels onopgemerkt gebleven in F2. Niemand had het over hem, maar toen sprong hij in die Williams en in de paar races die hij reed, was hij uitzonderlijk. Hij was echt heel indrukwekkend. Het is zo, zo moeilijk te zeggen. Betekent dat dat Hadjar weer een stap omhoog is, als hij ze allemaal verslaat? Totdat we deze jongens een kans geven, zullen we het niet weten."

Met teams die een stabiele line-up van coureurs willen tussen de nieuwe reglementen van 2025 en 2026, was volgend jaar misschien wel de beste kans om een jongere in te zetten. Maar met de aanhoudende vraagtekens bij de langetermijncarrière van Red Bull, moet je niet verbaasd zijn als iemand als Hadjar binnenkort in de voetsporen treedt van de 'klas van 2025'. En als Bortoleto en Colapinto er in 2025 niet bij zijn, hoeven F1-fans misschien niet langer te wachten dan 2026 om de volgende lichting jongeren hun plaats op de grid te zien opeisen.