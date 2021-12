Doornbos liet vorige week in gesprek met BN DeStem weten dat hij in 2022 niet als vaste analist te zien is bij Viaplay. “Zij willen een andere richting uit”, verklaarde de vaste analist van Ziggo Sport kort en bondig. Head of Sports Marco Zwaneveld van Viaplay gaf echter een iets genuanceerder beeld van de uitspraken die Doornbos deed. Wat hem betreft waren beide partijen nog in onderhandeling.

“We waren in gesprek met Robert, maar hij wilde graag aansluiten op basis van alles of niets”, vertelde Zwaneveld woensdag in gesprek met Motorsport.com Nederland tijdens de perspresentatie in Amsterdam. “Alles [zoals bij Ziggo] was [vanwege een roulerend systeem] geen optie, wij zochten naar een middenweg. Wat ons betreft waren we nog in gesprek, maar hij heeft zelf besloten om te zeggen dat hij niet welkom was. Dat is niet onze keuze geweest. We hebben geen zin om ons te binden aan bepaalde dingen, dus dan moet je ook bepaalde keuzes maken. Als iemand het daar niet mee eens is, dan is dat prima. Dat mag hij op zijn eigen manier naar buiten brengen, maar uiteindelijk zijn wij degene die uitzenden en bepalen wat we graag brengen. Dat doen we voor de kijker en we doen het niet voor de mensen die aan tafel zitten.”

Meer inspelen op actualiteit

Het betekent dat Viaplay vanaf 2022 beschikt over een vast analistenteam bestaande uit Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers. "Daarmee hebben we een basis, daar komen nog analisten naast om het team uit te breiden en dat kan op basis van actualiteit bepaald worden”, vervolgde Zwaneveld. “Afgelopen weekend was er een hoop te doen over de Formule 1 en als je er dan iemand bij moet hebben die wat meer over de regels kan zeggen, dan hebben we die mogelijkheden ook. We hebben voor onszelf meer vrijheid gecreëerd. We zetten er geen mensen neer omdat iemand er graag wil zitten.”

In de paddock heeft Viaplay bovendien nog de beschikking over een drietal buitenlandse analisten, die samen zullen werken met pitreporter Stephane Kox. “Het is internationaal opgezet, maar wij hebben als Nederland wel altijd de prioriteit omdat we een groot land zijn op Formule 1-gebied”, aldus Zwaneveld. “We hebben ook Stephane Kox die gedurende de Formule 1-weekenden verschillende zaken gaat doen, we kunnen gesprekken, analyses en interviews met hoofdrolspelers doen. Vanuit de studio kan Amber veel met hen schakelen.”

Die wisselwerking moet tot een gebalanceerd programma leiden waarin de kennis van de Formule 1-analisten centraal staat, stelt Brantsen: “We hebben straks in de paddock een kleine studio waar Hakkinen, Coulthard en Kristensen hun analyses kunnen doen. Onze pitreporter Stephane Kox kan met hen praten, maar ik kan ook rechtstreeks met ze schakelen. Zij kunnen weer coureurs en teambazen praten. Het is een extra paar voeten op de grond daar, meer kennis en kunde.”

Later vandaag verschijnt een uitgebreid verhaal op Motorsport.com waar Head of Sports Marco Zwaneveld de plannen uitgebreider uit te doeken doet.