Waarom rivalen geen BoP willen om dominantie Red Bull te stoppen

Met veertien zeges uit evenveel wedstrijden is Red Bull Racing dit jaar nog niet verslagen. Voor de komende race in Singapore zijn de verwachtingen echter dat de concurrentie daar wel eens kan toeslaan, want het karakter van die baan past niet bij de RB19. De verwachting is dat de DRS minder efficiënt is in de straten van de Aziatische stadstaat, wat juist één van de sterkste punten van de auto is. Ook het feit dat de Red Bulls moeite heeft om goed over de kerbstones te komen, laat zien dat de renstal rekening moet houden met een einde aan de zegereeks.

De wereld had er met een Balance of Performance er heel al veel eerder anders uit gezien, want met een dusdanig systeem wordt het veld vaak dichter naar elkaar toegetrokken en kan een dominantie van dit niveau niet zo snel plaatsvinden. De optie om alsnog een BoP in te voeren wordt nu ook geopperd, want gezien de grote voorsprong van Red Bull en het feit dat de regels nog tot en met 2025 hetzelfde blijven, lijkt een totale dominantie van de Oostenrijkse renstal de komende jaren niet uitgesloten. Met een BoP kan dat voorkomen worden.

De BoP is ingeburgerd in veel raceklassen. De precieze invulling verschilt wel eens, zo zijn er series waarin winnende auto's zwaarder worden, terwijl andere klassen juist kiezen om langzamere auto's van voordelen te voorzien. Onder aan de streep heeft het wel altijd dezelfde uitwerking: bijna alle teams kunnen daar voor de winst te gaan. Dat maakt het voor veel fabrikanten interessant om in zulke klassen te stappen, iedereen kan winnen en winst straalt altijd goed op je naam af. Ook de Formule 1 kan baat hebben bij een dergelijke opzet, want een strijd tussen vier teams om de zege is iets wat we al lange tijd niet meer hebben gezien.

Geen F1-team voorstander

Opvallend is dat telkens als een BoP-voorstel besproken wordt, geen enkel Formule 1-team voorstander van het plan is. Zij willen liever op eigen kracht het gat dichten. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is ook uitgesproken tegenstander. "Ik ben geen fan van een BoP of zoiets kunstmatigs. Dat past niet in het DNA van de Formule 1. Bovendien hebben we de verschillen in de windtunneltijd al, wat ook al een soort BoP is." De Fransman stipt daarmee een belangrijk punt aan, want compleet vreemd van regelgeving die het veld dichter naar elkaar toe moet trekken is de koningsklasse van de autosport niet. Naast de verdeling van de windtunneltijd is bijvoorbeeld het budgetplafond ingesteld om het veld competitiever te maken. Het zal niet in een keer gaan, maar de verwachting is wel dat deze ideeën uiteindelijk voor meer competitie gaan zorgen.

Een andere veelgenoemde reden waarom de teambazen tegenstander zijn van dit idee, is dat de meeste teambazen in hun voorcarrière de rol van engineer hebben gehad. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn sporen verdiend als engineer bij Ferrari, Williams-baas James Vowles was directeur strategie bij Mercedes en Aston Martin heeft Mike Krack vanuit de DTM opgepikt. Het zit bij engineers in de aard om juist door eigen technische inzichten het gat te dichten en niet door middel van een BoP dichterbij te komen. "We willen geen hulp, we willen het gat dichten door onze eigen inzet. We houden van deze uitdaging en dit is wat we voor de komende jaren willen", vertelt Stella.

Ook blijkt dit seizoen dat het zeker niet onmogelijk is om gaten op eigen kracht te dichten. Aston Martin heeft afgelopen winter een gigantische stap gezet en McLaren is na de updates van Silverstone weer regelmatig in de top-vijf te vinden. Dus hoewel het voelt alsof Red Bull niet in te halen valt, is in de komende jaren nog alles mogelijk. Zeker ook omdat de Oostenrijkse renstal helemaal niet ervan overtuigd is dat er een definitief gat geslagen is. Hoofdengineer Paul Monaghan verklaarde namelijk al dat "onze zwakheden niet zo groot zijn als de zwakheden van de concurrenten." Daarmee insinueert de Brit dat als andere teams hun werk doen, het gat zomaar gedicht kan worden.

Het geluid vanuit de paddock over een Balance of Performance is dus eensgezind: Ze willen het niet, want ze willen op eigen kracht het gat dichten. De schone taak voor de F1-teams om dat dan ook voor elkaar te krijgen.