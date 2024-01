Max Verstappen kan - zoals bekend - heel goed met de auto overweg wanneer deze beweeglijk is en weet de auto altijd goed onder controle te houden. Vooral de controle over de auto bij het ingaan van de bochten is ongelooflijk. Dat is het gebied waar hij de meeste winst boekt, het lukt hem namelijk om met hoge snelheid de apex van medium en langzamere bochten te raken. Hij doet dat door de auto als het ware te sturen met zijn voeten. Hij laat het gas los, raakt de remmen en - na vroeg insturen - draait de achterkant van de auto mee de bocht in. Het lukt hem om met de auto gebalanceerd grip te vinden. Hij kan de beweeglijke achterkant opvangen met een extreem gevoelige voorkant. Dat betekent dat al heel veel gestuurd heeft als hij bij de apex is.

Wanneer Verstappen bij de apex is, kan hij het sturen iets loslaten. Als je de beelden van Verstappen en Sergio Perez met elkaar vergelijkt, zie je dat Verstappen bij de apex het stuur in een kleinere hoek heeft dan Perez. Dat is te danken aan de manier waarop Verstappen de achterkant van de auto de bocht in stuurt. Het eerder los kunnen laten van het sturen is ook gunstig voor het bandenmanagement in de races. Er komt daardoor namelijk minder laterale kracht op de banden terecht op het moment dat hij accelereert.

Het komt dus allemaal neer op het aanvliegen van de bochten. Verstappen doet dat normaal gesproken tot op de centimeter goed, hij gebruikt vaak de ruimte die de baan biedt. Dat doet hij vooral op een circuit als Suzuka goed.

Alles wat Verstappen doet, wordt op een heel gecontroleerde manier gedaan. Hij kan niet alleen goed leven met de wat 'lossere' achterkant, maar houdt er zelfs van. Het is de rijstijl die hij zelf ontwikkeld heeft. Deze stijl lijkt enorm op hoe Michael Schumacher in de jaren 90 en begin deze eeuw reed. In zijn hoogtijdagen bij Benetton en Ferrari liet Schumacher ook zien dat dit zijn sterke punt was. Het was ook de reden waarom veel teamgenoten niet aan hem konden tippen. Opvallend genoeg kon ook Jos Verstappen de rijstijl van Schumacher niet evenaren.