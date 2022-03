Waarom Lewis Hamilton een knalgele helm gebruikt in F1

Lewis Hamilton betrad in 2007 F1 met een gele helm, waarmee hij refereerde aan zijn periode in de karts. Rond 2018 switchte hij naar een meer witte helm, al werd dit vanaf 2014 al lichtjes zichtbaar. De laatste twee seizoenen bestond de helm van de zevenvoudig wereldkampioen uit paarse en zwarte kleuren. Kort voor de start van het F1-seizoen 2022 onthulde Hamilton een gele helm in verband met zijn eigen geschiedenis en om het de fans gemakkelijker te maken. De gele elementen zijn ook terug te vinden op de auto. Zijn racenummer 44 op de neus en de zijkanten van de W13 hebben eenzelfde kleur, net als een gedeelte op de nieuwe vleugels boven de voorbanden.

"Ik merkte dat de fans niet het verschil zagen tussen beide auto's, dat is iets wat ik naar voren heb gebracht in het team", aldus Hamilton. "Ik heb na de lancering uren op mijn iPad doorgebracht. Ik heb een foto bewerkt en deze kleurstelling naar Toto Wolff en Ola Kallenius gestuurd. Ik zocht een kleur die eruit sprong en kwam terug bij geel, die kleur hebben we vervolgens op de auto gezet. Toen bedacht ik me dat je door de halo de helmen niet goed kon zien, dus koos ik ook daar voor een felle kleur."

De auto van Hamilton is dit jaar ook uitgerust met een gele T-cam, terwijl de zwarte variant door Russell wordt gebruikt. Daarnaast heeft de bolide van zijn teamgenoot een blauw racenummer op de neus en zijkanten, met rode sierstrips rond de wielkuipen.

Hamilton verandert ook zijn naam

Niet alleen de kleuren bij Hamilton zijn anders, de voormalig wereldkampioen hintte er ook naar om de achternaam van zijn moeder, Larbalestier, toe te voegen aan zijn eigen naam. Het moest een toevoeging worden aan zijn tweede naam en was bedoeld om zijn moeder mee te verrassen, al liet de Brit het zich ontglippen tijdens een event in Dubai. "Ik was erg verdrietig toen de opa van mijn moeders kant overleed. Met dat in het achterhoofd voelde ik al een langere tijd dat ik die naam wilde toevoegen", vervolgde Hamilton. "Ik heb de naam van mijn andere opa, Davidson, al in mijn naam. Daarnaast heb ik natuurlijk ook de naam Hamilton. Maar ik wilde het als verrassing houden en het eerst aan mijn moeder vertellen, maar het ontglipte me gewoon. Ik heb het inmiddels al aangevraagd en het wordt zoals ik al zei geen achternaam. Het wordt een toevoeging aan mijn tweede naam."