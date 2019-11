Verklaard: De diskwalificatie van Renault in Japan

Renault werd deze week geschrapt uit de uitslag van de Japanse Grand Prix Formule 1 op Suzuka na een protest van Racing Point en een daaropvolgend onderzoek van de FIA.



Renault werd niet schuldig bevonden aan alle punten in het protest, maar de FIA oordeelde wel dat het systeem om automatisch de rembalans bij te stellen gekwalificeerd kon worden als hulpmiddel voor de rijders, wat niet legaal is volgens de sportieve reglementen.



Het is een nieuwe klap voor Renault tijdens een teleurstellend seizoen, maar zoals deze video uitlegt is het niet zo'n eenvoudige zaak.