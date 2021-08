Waarom Red Bull voor Perez als “een andere categorie” voelt

Kort na zijn allereerste Grand Prix-zege in Bahrein wandelde Perez afgelopen winter vol vertrouwen de Red Bull-fabriek in Milton Keynes binnen. De Mexicaan waagde zich niet aan de voorspelling dat hij Max Verstappen wel even ging verslaan, maar in de aanloop naar het nieuwe seizoen was er geen gebrek aan ambitieuze vooruitzichten van de inmiddels 31-jarige coureur.

Perez kwam al snel van een koude kermis thuis en moest toegeven dat zijn eerste meters bij Red Bull moeizamer verliepen dan hij aanvankelijk had verwacht. De ingekorte wintertest in Bahrein en de kortere trainingstijd op vrijdag zorgden ervoor dat Perez – net als de andere coureurs die in de winter van team waren gewisseld – in de eerste paar races van het seizoen maar moeilijk op stoom kwamen. Er was uiteraard die overwinning in Baku en de kwalificatie op de eerste startrij in Imola, maar die successen gingen ook gepaard met tal van teleurstellende prestaties.

Halverwege zijn debuutjaar bij Red Bull denkt Perez te weten wat de oorzaak is van moeilijke start in Milton Keynes. De coureur uit Guadalajara stipt zelf de totaal andere filosofie van Red Bull Racing aan als oorzaak: “De manier waarop je uit deze auto de rondetijd moet zien te halen, de manier waarop je ermee aan het vechten bent in verstoorde lucht vergeleken met wat ik gewend was, en hoe je ermee rijdt in de races. Dat is allemaal totaal anders”, vertelt Perez in gesprek met Motorsport.com.

“Het is ook hoe je kijkt naar de banden. Elke auto heeft andere eisen wat betreft het opwarmen en afkoelen van de velgen, met zeer specifieke details de allemaal gekoppeld zijn aan de banden. Het is gewoon een totaal andere wereld om eerlijk te zijn. Het is alsof ik van klasse ben gewisseld. Om eerlijk te zijn is dit gewoon een andere categorie.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Perez is niet helemaal onbekend met het racen voor een topteam. Zo kwam hij in 2013 nog uit voor het team van McLaren, in een jaar waarin hij een hoop leerde over wat er allemaal fout kan gaan in de Formule 1. Wat zijn overstap naar Red Bull echter extra lastig maakte is het feit dat hij een auto onder zijn kont kreeg die een totaal andere aanpak vergde dan wat hij gewend was, plus het feit dat hij nu voor een team rijdt dat vecht voor de titel. Daardoor racet Perez voortdurend in de spotlights, wat de druk op zijn schouders alleen maar groter maakt.

“Het is een enorme kans, maar ik ben me er ook van bewust dat ik qua aanpak veel ben veranderd”, vervolgt Perez. “Ik ben naar een team gegaan waar je de rondetijd heel anders uit de auto moet zien te halen. Het wisselen van teams bleek moeilijker dan verwacht, zeker wanneer je in een team terechtkomt dat voor de titel vecht. Het is geweldig om voor een team te racen dat voor het kampioenschap knokt, maar tegelijkertijd is het ook moeilijk omdat je niet de tijd krijgt om gewend te raken aan de auto wanneer je voor de titel vecht. Ik heb daar niet de kans voor gekregen.”

Voor Perez is het dan ook vooral zaak om al doende te leren: "Ik leer ontzettend veel. Over de auto en over het team. Ik ben terechtgekomen in een team met een heel andere filosofie, krachtbron en auto. Daar probeer ik nu gewoon aan te wennen. Met de tijd en door mezelf gewoon te verbeteren zal het beter gaan, maar het is geen gemakkelijk proces. Het proces loopt nog. Het is nooit makkelijk om meteen je draai te vinden in een nieuwe omgeving, in een grote omgeving als Red Bull. Maar het komt eraan.”

Sergio Perez took his first Red Bull win in Azerbaijan. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Perez lijkt dit seizoen vooral tijd tekort te komen op de baan. Hij heeft al een aantal keren aangegeven dat hij vanaf de start van het weekend achter de feiten aanhobbelt en een inhaalslag moet maken om de auto sneller te maken. Gedurende het weekend leert hij zoveel bij, dat hij het liefste zou hebben dat het weekend na het vallen van de finishvlag op zondag weer opnieuw zou beginnen.

“Ik heb nog steeds veel tijd nodig wanneer we op een nieuw circuit komen. Ik heb de hele vrijdag nodig om er te staan in de kwalificatie, en dan is het alsnog een kwestie van 'met grote stappen snel thuis'. Het is dan gewoon te laat wanneer je op vrijdag al zo’n achterstand hebt. Ik kom er uiteindelijk wel, maar het kost me gewoon te veel tijd om erbovenop te komen.”

Perez is er daarnaast ook achter gekomen dat de RB16B op zijn best opereert wanneer hij wordt bestuurd op een manier die niet heel prettig is voor de coureur. Max Verstappen heeft in het verleden al vaker aangetoond dat hij het maximale uit een auto kan halen wanneer deze op het randje opereert, maar voor menig teamgenoot is het al een aardige worsteling gebleken.

“Het is een snellere auto, maar hoe je de rondetijd eruit haalt is heel anders. Alle Formule 1-auto’s zitten uiteindelijk heel dicht bij elkaar, maar het is de manier waarop je er het maximale uit weet te halen. Ik ben in een auto gestapt waar dat heel anders is. Je hebt met de Red Bull een klein window waarin hij op zijn best presteert. Het is heel belangrijk om dit window te blijven, want als je daarbuiten komt voelt de auto misschien wel fijner, maar is hij niet per se sneller. Ik moet me dan ook vooral aanpassen aan de auto."

Ondanks de worstelingen en het feit dat Perez de overstap als moeilijker dan verwacht ervaart, houdt de Mexicaan het vertrouwen dat hij erbovenop zal komen: “Het is gewoon een kwestie van al die kennis op elkaar stapelen. Uiteindelijk zal het natuurlijker aan gaan voelen. Op dit moment voelt het nog niet zo, maar we komen er wel. Ik verwacht dat ik er dit jaar al, in de tweede seizoenshelft, op dat punt zal komen en vrij sterk ga zijn. Ik zal alleen maar sterker worden, het hele team zal alleen maar sterker worden.”

De strijd tussen Verstappen en Hamilton in de eerste seizoenshelft