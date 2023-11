Waarom Red Bull veel kan hebben aan F1-rookies in Abu Dhabi

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om twee rookies de kans te geven meters te maken tijdens een eerste vrije training in een officieel Grand Prix-weekend. Red Bull Racing wacht tot het allerlaatste weekend, waardoor zowel Max Verstappen als Sergio Perez de openingssessie in Abu Dhabi vanuit de pitbox gaan volgen. Formule E-kampioen en Red Bull-simulatorcoureur Jake Dennis stapt voor het eerst sinds 2018 weer in een echte F1-bolide. Hij krijgt gezelschap van F2-ster Isack Hadjar. Die maakte onlangs al zijn F1-debuut bij AlphaTauri in Mexico.

"Zodra je een andere coureur in de auto zet krijg je een ander perspectief. Dat is interessant", zegt Paul Monaghan, chief engineer van Red Bull Racing, tegen Motorsport.com. "De feedback is anders. Ze gebruiken andere bewoordingen en het zorgt er soms voor dat wij op een andere manier naar problemen kijken. Max is zeer duidelijk met zijn feedback, dit geldt ook voor Sergio. Hij zegt ook helder wat hij wel en niet fijn vindt. Jake laat er misschien een ander licht over schijnen. Dus elke coureur die in de auto stapt, is voor ons een kans om iets te leren. Jake draagt bij aan dat proces."

Monaghan is het ermee eens dat het voor Dennis goed is om na vijf jaar weer in een echte F1-bolide te stappen, om zo te kijken of de simulator overeenkomt met het echte werk. "We kunnen van alles doen in de simulator", gaat Monaghan verder. "Maar als we hem vervolgens in een F3-auto plaatsen, dan is de correlatie niet noodzakelijkerwijs het beste. Alle verfijningen van dat proces zijn welkom, want het is de basis van wat we nu doen."

Verstappen en Perez missen dus VT1 in Abu Dhabi, maar dat is volgens Monaghan geen ramp. De openingssessie op het Yas Marina Circuit is niet representatief voor de kwalificatie en Grand Prix, omdat deze in koelere omstandigheden verreden worden. "We hebben het lang uitgesteld, omdat we niet wisten hoe het seizoen zou verlopen. We hebben voor onze coureurs geprobeerd alles te maximaliseren. Nu zetten we er twee andere gasten in. Kijkend naar het tijdstip van de dag, de temperaturen zijn anders dan in de kwalificatie en race. Je zou kunnen zeggen dat het de vaste coureurs een uur kost, maar als het andersom was geweest, en VT1 was de enige sessie die op dezelfde tijd als de race verreden werd, dan had het behoorlijk wat impact. Op dit moment kost het ze dus een uur, maar de tweede training is vaak veel nuttiger in de voorbereidingen op de GP."