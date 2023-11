“We hebben onlangs iets nieuws geleerd over Max, namelijk dat onderweg naar huis van een kartrace zijn vader steeds maar weer dezelfde nummers van Tom Jones draaide. Daarom zette ik ‘Green Green Grass of Home’ op. Het was Radio Red Bull”, deed Horner na de Grand Prix van Sao Paulo uit de doeken tegenover onder andere Motorsport.com.

‘Green Green Grass of Home’ blijkt Verstappens favoriete nummer van Tom Jones te zijn. “Ik heb geen idee waarom een 26-jarige ‘Green Green Grass of Home’ als favoriet zou hebben. Ik vond het een zeer opmerkelijke keuze. Maar Jos vertelde het me in Qatar”, aldus Horner.

In Qatar had Red Bull een feestje om de constructeurstitel te vieren. Paul Smith, hoofd communicatie van het team, had zijn gitaar mee en speelde enkele nummers die door de teamleden luidkeels werden meegezongen. Horner: “Ik vroeg Jos wat Max zijn lievelingsnummer is, zodat ik aan Paul kon vragen of hij dat voor ons kon spelen. Het antwoord was ‘Green Green Grass of Home’ van Tom Jones. Ik ging er vanuit dat Max graag naar Ed Sheeran of iets anders hedendaags luisterde, en naar de Spice Girls natuurlijk. Maar nee dus, het blijkt Tom Jones te zijn.”

Horner zette het nummer op omdat Verstappen met zijn zeventiende Grand Prix-overwinning van het Formule 1-seizoen 2023 een 71 jaar oud record had verbroken. Alberto Ascari won in 1952 75 procent van de races door zes van de acht GP’s te winnen. De Limburger komt na zijn zege op het circuit van Interlagos dit jaar op minimaal 77,27 procent uit. Het leek Horner leuk om Verstappen tijdens de uitloopronde op een ander stukje geschiedenis te trakteren en liet daarom ‘Green Green Grass of Home’ horen. Nadat Verstappen gevraagd werd mee te zingen, antwoordde hij: “Ben geen goede zanger.” Toen hij daarna toch begon mee te zingen, zei race-engineer Gianpiero Lambiase: “Don’t give up your day job.” Waarop Verstappen reageerde: “Ik geloof dat ik daar iets beter in ben!”

Video: Verstappen zingt op boordradio mee met Tom Jones