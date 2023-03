De negen concurrenten van Red Bull zitten na de eerste twee races van het seizoen met de nodige vraagtekens hoe het Oostenrijkse team zo'n dominante bolide heeft weten te produceren. Teams, waaronder Mercedes, zien de RB19 nu al als inspiratiebron voor toekomstige updates. De bolide van Max Verstappen en Sergio Perez genereert veel downforce en doet dat ook zeer efficiënt, maar één aspect moet niet over het hoofd gezien worden: de manier waarop de auto zo stabiel blijft in de bochten.

Men gelooft steeds meer dat het de slimme mechanische aspecten van de auto en zijn ophangingssystemen zijn die Red Bull in staat stellen om dichter bij de grond te rijden dan anderen voor maximale downforce, zonder het risico van porpoising, beschadiging van de plank of compromissen bij het nemen van bochten. Naast de prestatiewinst die dit kenmerk oplevert, helpt de constantheid gedurende de hele ronde ook het vertrouwen van de coureur te vergroten over hoe de auto zich zal gedragen bij het remmen, in de bochten en bij het accelereren. Daardoor kunnen Verstappen en Perez harder pushen.

Hoofdingenieur Paul Monaghan benadrukt dat er naast de aerodynamica nog tal van andere aspecten zijn die de RB19 zo sterk maken. Gevraagd door Motorsport.com over hoe belangrijk het rijgedrag en het consistente platform waren voor het pakket als geheel, antwoordt Monaghan: "Het is een bijdragende factor en je moet al die aspecten afwegen. Het is een belangrijke speler in de prestaties van de auto, maar het moet samengaan met de andere aspecten. Hoe je aerodynamica zich ook ontwikkelt, het moet op de baan kunnen werken en het moet haalbaar zijn."

"Tegelijkertijd heb je een motor nodig die je optimaal kunt bedienen. We moeten de coureurs een platform geven waar ze mee om kunnen gaan. Het is dus een complex samenkomen van veel onderdelen. Ik zou niet zeggen dat dat het enige aspect is, maar het heeft absoluut veel invloed en dat weeg je dan ook af. Maar al deze aspecten samen zorgen ervoor dat je meer vooraan staat dan achteraan. Daarom is het ook een privilege om te staan waar we nu staan."

Sinds de terugkeer van het grondeffect vorig jaar hebben de teams moeten werken aan een compromis: hoe laag kun je de auto afstellen voordat deze last krijgt van het gevreesde porpoising? Daar betaalde Mercedes met de W13 de prijs voor. De bolide produceerde te dicht op de grond het meeste downforce, met hevig gestuiter als gevolg. Dit jaar is Mercedes juist te veel de andere kant opgegaan met de W14. De auto van Lewis Hamilton en George Russell ligt nu juist te hoog van de grond af, waardoor deze niet genoeg downforce genereert.

Aston Martins performance director Tom McCullough stelt dat een solide basis essentieel is voor het vinden van rondetijd met de huidige regels. "Het is zeer belangrijk om een stabiel aerodynamisch platform te hebben met deze grondeffect-auto's", zegt McCullough. "Het maakt ons werk langs de baan makkelijker als we weten wat we van de auto kunnen verwachten en als we weten dat er geen compromis gesloten hoeft te worden. Vorig jaar deden we een heleboel dingen die de auto in bepaalde omstandigheden compromitteerde, puur zodat we de problemen met het porpoising konden verhelpen. Nu is dat gelukkig een stuk minder en is het verdwenen."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Eenvoudigere ophangingsregels

Het nieuwe regelpakket dat vorig jaar werd geïntroduceerd, betekende ook dat de teams zich moesten aanpassen op het gebied van de ophanging. Deze systemen werden namelijk een stuk eenvoudiger gemaakt, waardoor de teams minder middelen hadden om de auto precies af te stellen zoals zij het willen. Dat maakt het volgens McCullough moeilijker voor de teams om in het juiste window te opereren. "Door de aerodynamische eigenschappen moet je je auto altijd op een bepaalde manier afstellen, er zullen altijd compromissen zijn, zoals van lage snelheid naar hoge snelheid en wat je wil op het gebied van luchtweerstand."

"De auto van vorig jaar was wat dat betreft behoorlijk uitdagend. Die van dit jaar is een beetje makkelijker. Maar de vorige generatie auto's was nog makkelijker, met alle aanwezige systemen op de auto en de regelgeving. Nu is het allemaal simpeler en passiever, dus het is niet zo makkelijk te optimaliseren."

Volgens Williams' head of vehicle performance, Dave Robson, zorgen de nieuwe regels voor de ophanging er zelfs voor dat de aero-concepten aangepast worden. "De regelgeving, met name rond wat je met de ophanging mag doen, is een stuk strenger dan vroeger", stelt Robson. "Dat is niet alleen ten opzichte van het vorige tijdperk van auto's met grondeffect, maar ook vergeleken met vijf tot tien jaar geleden. We mogen veel minder trucjes uithalen met de ophanging en dat maakt het afstemmen van sommige ongewenste aerodynamische eigenschappen wat uitdagender."

"Je moet uitzoeken op welk punt je eigenlijk zegt: "De regels laten me niet toe om de gevoeligheid tegen te gaan, daarom moet ik het eruit ontwerpen. En dat betekent teruggaan naar het aero-concept en zeggen: "We geven wat downforce op om de eigenschappen te krijgen die we willen."

Winterwinst Red Bull

Hoewel de concurrentie zich nu afvraagt hoe Red Bull zo'n sterke auto heeft weten te produceren, stelt Monaghan dat zijn team weinig drastische veranderingen heeft doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. "Het voelt niet alsof we zo'n enorme stap hebben gezet. Er waren oprechte zorgen, zoals bij elke eerste test of eerste race, of we zo competitief zouden zijn als we willen. Maar met al die briljante mensen in Milton Keynes maken we de beste auto die we kunnen maken en boeken we de zoveel mogelijk vooruitgang als we kunnen. We worden echt afgerekend op onze concurrenten, nietwaar? Als onze tegenstanders een grotere stap maken, komen wij niet als beste uit de bus."

"Ik denk dat het bewezen is dat het talent in Milton Keynes ons geholpen heeft in de situatie te komen waarin we nu zitten, en we hebben veel geluk. Het is duidelijk dat we dat nu moeten vasthouden, want anders zal de rest proberen ons in te halen. En die ruimte is er. Het is dus zaak om niet op onze lauweren te rusten en niet zelfgenoegzaam te worden. We hebben [in Saudi-Arabië] gezien wat er gebeurt als we een klein foutje maken, dat kan resulteren in minder punten dan we misschien hadden gehoopt. Het is dus nog lang niet gedaan. Dit is allesbehalve een uitgemaakte zaak", besluit Monaghan.