Waarom Red Bull Racing het F1-contract van Pérez heeft verlengd

Dinsdag kondigde Red Bull Racing aan dat het de komende twee jaar doorgaat met Sergio Pérez. De Mexicaan zal zodoende tot en met 2026 over een zitje naast Max Verstappen beschikken, al is het nog maar de vraag welke vorm zijn tweejarige contract heeft. Pérez kwam in 2021 bij het Oostenrijkse team en heeft genoeg vertrouwen gewonnen om een nieuw contract af te dwingen, iets wat vorig jaar nog onzeker leek. Teambaas Christian Horner geeft uitleg over het besluit om langer door te gaan met de 34-jarige coureur uit Guadalajara.

"Nu is een belangrijk moment om onze line-up voor 2025 te bevestigen en we zijn erg blij om de samenwerking met Checo voort te zetten", zegt Horner. "Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team en Checo en Max hebben een robuuste en succesvolle samenwerking. Zij hebben het team vorig jaar voor het eerst een een-tweetje in het wereldkampioenschap bezorgd. Checo heeft een sterke start van het seizoen 2024 gekend met tweede plaatsen in Bahrein, Saudi-Arabië en Japan - en het podium in China."

Toch weet Horner ook dat het seizoen nog niet perfect verloopt voor Pérez. Red Bull voelt de hete adem van Ferrari en McLaren en kan dus niet meer alleen afhankelijk zijn van Verstappen, wil het de constructeurstitel verdedigen. Pérez heeft in de eerste acht races van het seizoen 107 punten gepakt, Verstappen was goed voor 169. Pérez staat vijfde in het kampioenschap en Red Bull ziet Ferrari op slechts 24 punten achterstand staan bij de constructeurs. "De afgelopen races zijn zwaar geweest", erkent de Red Bull-teambaas. "Er is convergentie op de grid, maar we hebben vertrouwen in Checo en kijken uit naar zijn terugkeer naar de bewezen vorm en zijn prestaties die we zo vaak zien. Vorig jaar was een uniek seizoen en we zullen hard moeten werken om onze titels te verdedigen, maar we zijn verzekerd van onze line-up en van het team als geheel, wat noodzakelijk is in wat een zwaar bevochten kampioenschap lijkt te worden."

Met nog zestien races in 2024 te gaan en een kalender van nog eens 24 races in 2025, zal de Mexicaan volgend jaar al Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel voorbij gaan in de lijst van coureurs met de meeste F1-starts namens Red Bull. Dat totaal komt dan op 114 racestarts te staan. In 2026 zou hij zelfs kunnen stijgen naar de tweede plaats, achter zijn huidige teamgenoot Verstappen.